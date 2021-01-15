أفضل كريم طبيعي لشد الوجه والتخلص من التجاعيد خلال يومين فقط.. بديل البوتوكس

أفضل كريم لشد الوجه والتخلص من التجاعيد، مع بداية ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة حول الفم وحول منطقة العين تبدأ السيدات فى البحث عن أفضل كريم لشد الوجه من المواد الطبيعية، لأن ظهور التجاعيد تعطى مظهر غير محبب لهم، وتعطى عمر أكبر، وللتخلص من هذه المشكلة لابد من استخدام كريم مناسب للبشرة ولكن تُعرف هذه الكريمات بثمنها الباهظ والتي لا يقدر عليه الجميع.

لذا من خلال مقالنا هذا المقدم من موقع ثقفني إليكم أفضل كريم طبيعي لشد الوجه والتخلص من التجاعيد خلال 7 أيام فقط بمكونات من مطبخك، وسوف تحصلين على بشرة موحدة اللون، ونضرة وحيوية دائماً.

أفضل كريم لشد الوجه والتخلص من التجاعيد

المكونات:

ملعقتين من زيت جوز الهند الخام.

4 ملاعق من زيت اللوز الحلو.

ملعقة 2 كبسولة من فيتامينe .

كبيرة من زبدة الشيا.

فى طبق صغير ومناسب أضيفي كلا من زبدة الشيا وزيت جوز الهند سوياً، ثم قومي بوضع الطبق فى حمام مائي حتى تصبح الزبدة والزيت سائل تماماً وتتجانس سوياً.

بعد ذلك أضيفي زيت اللوز الحلو على الزيوت السابقة، ثم كبسولتين الفيتامين، مع تقليب الخليط سويا بملعقة من الخشب.

اتركي الخليط لكى يبرد تماماً، ثم يوضع فى عبوة محكمة الغلق.

يُحفظ الكريم لحين الاستخدام لشد البشرة والتخلص من التجاعيد.

يتم استخدام الكريم على بشرة نظيفة كل يوم قبل النوم مباشرة ويُغسل فى الصباح، ويراعى عدم التعرض لأشعة الشمس عند استخدام الكريم حتى لا يأتي بنتائج عكسية.

استمري فى استخدام الكريم دائماً حتى تحصلي على بشرة مشدودة وخالية من الترهلات والتجاعيد.

سوف تظهر النتائج خلال أول 7 أيام من الاستخدام.

خطوات عمل أفضل كريم لشد البشرة وتبييضها

يراعى تمرير قطعة من الثلج على البشرة كل يوم صباحاً عقب غسل الوجه من الكريم.