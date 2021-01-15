خطوات عمل شوربة السي فود بالكريمة في البيت ذي المطاعم بطريقة بسيطة

السي فود من أهم الوصفات الخاصة بالمأكولات البحرية والتي تتمتع بالكثير من الفيتامينات والبروتينات التي يحتاج لها الجسم، والتي تمنح الجسم الطاقة التي يحتاج إليها، ويتم عمل شوربة السي فود من خلال بعض المأكولات البحرية التي تضيف لها طعم شهي ورائع، وتقدم شوربة السي فود في أشهر المطاعم للمأكولات البحرية، واليوم سوف نستعرض عليكم خطوات عمل شوربة السي فود بالكريمة في البيت ذي المطاعم.

خطوات عمل شوربة السي فود بالكريمة

في تلك الفترة الراهنة التي تعيشها الكثير من الدول ومع انتشار الفيروسات والأوبئة بشكل كبير تحرص ربات البيوت على تقديم الأكلات في البيت أفضل بكثير من شرائها من المطاعم حفاظاً على سلامة عائلتها، وبما أن شوربة السي فود من الأكلات التي يقبل الجميع على تناولها باستمرار إليكم طريقة عملها بسهولة.

كابوريا.

كاليماري.

جمبري.

جندوفلي.

مكعبات من سمك السلمون وقشر البياض وبلح البحر.

فصين ثوم.

ملعقة كبيرة زبدة.

ورق لوري.

بصلة.

حبهان.

كوب كريمة.

ملعقة كبيرة دقيق.

ملح.

كمون.

يتم غسل المأكولات البحرية كافة وتقطيع الكاليماري.

يتم استخدام قشر الجمبري في عمل مرقة مركزة، حيث يتم وضع القشر في مقدار من الماء مع الملح والفلفل الأسود والحبهان وورق اللوري وبعد السلق يتم تصفية المرقة.

في وعاء يرفع على النار نضع به ملعقة من الزبدة ونصيف لها الثوم والكاليماري والكابوريا والجندولي ونقلب حتى يتغير لونهما.

نضيف بعد ذلك الجمبري ومكعبات السمك مع التقليب أيضاً.

نضيف للمكونات مرق الجمبري.

ثم نقوم بإضافة كوب من المرق وإليها الدقيق ونقلب المكونات في وعاء حتى الغليان، وبعدها نضيف الكريمة، وننزل بهذا الخليط على المأكولات البحرية ويترك الخليط يغلي قليلاً.

المكونات:طريقة التحضير: