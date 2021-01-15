اقوى وارخص كريم مرطب للبشرة ويغذيها بعمق ويمنحك نعومه ولمعان سحرى مثل نجمات بوليود

طريقة عمل كريم ترطيب الوجه في المنزل كريمات الترطيب مهمة جداً للبشرة خاصة لأصحاب البشرة الجافة وفي فصل الشتاء، فجفاف البشرة مشكلة كبيرة غير مقبولة ولابد من أن يتم معالجتها بأفضل الطرق ولا يمكن أن تجدين أفضل من الطرق البسيطة والمضمونة، مثل استخدامك للوصفات والعلاجات المنزلية التي تعطيك نتائج طبيعية ومضمونة، بجانب أنها سوف تضيف لبشرتك لمسة جمالية غير عادية.

يوجد الكثير من المكونات الطبيعية التي تستخدم لترطيب وتنعيم البشرة، ومعظمها يضيف للبشرة لمسة جمالية وتغذية غير عادية، فقط قومي باستخدامها بشكل منتظم حتى تحصلين على أفضل النتائج ومنها التالي:

تعد فاكهة الأفوكادو من الثمرات التي تعمل على تغذية البشرة بعمق وتمنحها نعومة وترطيب غير عادي، فهي تحتوي على البوتاسيوم بنسبة 60%، وتحتوي على كثير من المواد الغذائية والفيتامينات الضرورية والزيوت والبروتينات وغيرهم من العناصر المهمة والمفيدة للبشرة، فاحضري حبة من الأفوكادو واهرسيها جيداً ثم ابدئي في توزيعها على البشرة واتركيها لمدة ربع ساعة ومن ثم يتم شطف الوجه بالماء الفاتر وكرري الاستخدام مرة كل يوم ويكون من الأفضل إذا كانت في المساء قبل النوم.

تعتبر هذه من أكثر الوصفات المتميزة التي تعمل على ترطيب البشرة الجافة وتنعيمها فكل مكون منها يحتوي على عناصر خاصة به تساعد على ترطيب البشرة بقوة وفاعلية، فقومي بخلط ملعقة صغيرة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل واخلطيهم مع بعضهم بطريقة جيدة حتى يتجانسوا جيداً ومن ثم يتم تويع الخليط على الوجه ويفضل أن تتركيه ليجف ولمدة نصف ساعة ثم عليك بتنظيف بشرتك عن طريق غسلها بالماء الفاتر والصابون، والتزمي على استخدام الوصفة بالزبادي تعمل على ترطيبها وتنعيمها بعمق ولا يمكن الحصول على مكون أفضل منها ليعطيك النتائج المطلوبة.