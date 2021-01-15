طريقة عمل الخبز الصيني ، هناك مجموعة كبيرة من الناس في العالم العربي قد يقبلوا على المنتجات والأطعمة الصينية في السنوات الأخيرة كما تشتهر دولة الصين بالمعجنات وقد يوجد عند الصينيون خبز يسميى بالخبز الصيني، ويختلف هذا الخبز عن الخبز المصري الذي يوجد في جمهورية مصر العربية، لأن الدقيق الموجود في دولة الصين غير موجود في جمهورية مصر العربية والدقيق الموجود في دولة الصين له لون أبيض مثل اللبن، وتوجد أنواع كثيرة من الدقيق مثل دقيق من القمح والدقيق من البطاطس ودقيق أصفر ويوجد درجات في هذه الدولة أكثر بكثير من الدقيق الموجود في جمهورية مصر العربية ويوجد شي مشهور في دولة الصين اسمه الدوفو في اللغة الصينية وفي اللغة الإنجليزية يسمي توغو وهو خبز صيني من القمح مثل العيش المصري في جمهورية مصر العربية ويقوموا الصينيين بصناعة هذا الخبز الذي يسمي بالدوفو في اللغة الصينية علي أيديهم ويتطلب يوم كامل لكي يتم تجهيز هذا الخبز وطبخه وتحضيره مع مكونات وعناصر ومقادير أخرى.

كوب حليب دافئ.

٣كوب دقيق.

معلقة كبيرة سكر.

٢معلقة كبيرة خميرة فورية.

نصف معلقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

كوب ماء دافئ.

ألوان طعام سائلة (أحمر ،أصفر ،أزرق).

نحضر طبق ونضع فيه كوب ماء دافئ، ونضع معه ٢معلقة كبيرة خميرة فورية ومعلقة كبيرة سكر ثم نقوم بتقلب المقادير جيدا ثم يتم تغطيته ويترك قليلا ليرتاح.

أحضري العجان ونضع فيه ٣ كوب دقيق وطبق الخميرة بالماء وكوب حليب دافئ ورشة ملح ونصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ثم نقلب هذه المقادير جيدًا ثم نبدأ بالعجن جيدًا لكي تتجانس كل المقادير مع بعضها البعض .

وبعد ذلك يتم قسم العجينة علي ثلاثة أطباق ثم يتم إضافة الألوان السائلة لكل طبق لون، ويتم عجنها مرة ثانية جيدًا ثم نترك العجينة لترتاح.

وبعد ذلك نقوم بتشكل العجينة ويتم تسويق العجينة علي البخار.

مقادير الخبز الصينيطريقة تحضير الخبز الصيني

وقد يحتاج الخبز الصيني إلى وقت تحضير مدته ١٥ دقيقة ويحتاج أيضًا إلى وقت الطهي ٢٠ دقيقة.