قاتل الدهون العنيدة ملعقة واحدة على كوب ماء تحرق دهون الكرش والأرداف في ليلة واحدة بدون رجيم

حرق دهون الكرش والأرداف ، تعتبر مشكلة دهون الكرش والأرداف من أكثر المشكلات التي تواجه الأشخاص ولذلك يسعون دائماً لخسارة أوزانهم لأن السمنة المفرطة قد تسبب أمراض مزمنة مثل السكر والقلب وقد تعرض الإنسان لعدم الثقة بالنفس لحل كل هذه المشكلات سوف نقم لكم الآن وصفة جبارة لحرق دهون الجسم كله بالكامل .

وصفة القهوة الخضراء والزنجبيل لحرق دهون الكرش والأرداف

القهوة الخضراء أهمية كبيرة في حرق دهون الجسم لأنها تحتوى على أحماض الكلوروجينيك كما تساعد على رفع نسبة الحرق في الجسم ولان سوف نقدم لكم مكونات وصفة القهوة الخضراء

قهوة خضراء بمقدار 2 ملعقة صغيرة .

شرائح زنجبيل بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

لبن خالي الدسم بمقدار كوب ونصف .

هيل بودر مقدار ربع ملعقة صغيرة .

نحضر إناء ونضعه على نار هادية ونضع به اللبن ونتركه حتى يغلي .

ثم نضيف إلي اللبن الزنجبيل والهيل ونقلبهم حتى يمتزجوا تماماً .

نترك الخليط على النار حتى يغلي لمدة 3 دقائق على نار هادئة .

وأخيراً نصفى المشرب جيداً حتى نتخلص من كل الشوائب الموجودة ، ونتناول الوصفة مرة صبحاً ومرة مساءً .

سوف تلاحظين الفرق في تخسيس وحرق الدهون مع الاستمرار على وصفة القهوة الخضراء بالجنزبيل لمدة 6 أشهر متتالية .

مكونات وصفة القهوة الخضراء والزنجبيل لحرق دهونطريقة تحضير واستخدام القهوة الخضراء والزنجبيل لحرق دهون

وصفة القهوة الخضراء مع التوابل لنسف و حرق دهون الجسم

القهوة الخضراء تساعد على شد وتقليل الشهية وتقلل الشعور بالجوع وتساعد القهوة الخضراء على حرق الدهون وخسارة الوزن الزائد .

ملعقة واحدة كبيرة من القهوة الخضراء .

نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو .

ربع ملعقة صغيرة من قرنفل بودر .

نصف ملعقة صغيرة من جوز الطيب .

كوب واحد من الحليب خالي الدسم .

نحضر إناء ونضعه على نار هادئة ونضيف إليه الحليب ونتركه حتى يغلي .

ثم نضيف إليه الكاكاو والقرنفل وجوز الطيب ونقلبهم جيداً ونتركهم حتى يغلي تماماً لمدة 3 دقائق .

يصفى مشروب القهوة جيداً ثم تناوله مرة صباحاً ومساءً .

تعمل القهوة على حرق ونسف الدهون وذلك عند الاستمرار في تناولها يومياً لمدة ثلاثة أشهر .

مكونات وصفة القهوة الخضراء والتوابل لحرق الدهونطريقة تحضير واستخدام القهوة الخضراء مع التوابل