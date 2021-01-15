طريقة عمل كيكة القهوة الاسفنجيه بصوص الشكولاته الشهى بتنافس الجاهز وتحدى 

طريقة عمل كيكة القهوة الاسفنجيه بصوص الشكولاته الكيكه دائما تتميز بمذاقها الناعم والطريق والرائع والتي يمكن أن نقوم بتناولها من داخل المنزل ولكن يوجد أشخاص من عشاق القهوة لذلك يقوم بتناول كوب من القهوة مع الكيكه ولكن سوف نتحدث اليوم عن كيكه القهوة، المميزة، الرائعة التي يفضلها العديد من الاشخاص لذلك سوف نتحدث اليوم عن الطريق المبسطة، عن كيكة القهوة والتي تتميز بسهولتها وسرعة تحضيرها داخل الخلاط وطعم رهيب

طريقة كيكة القهوة

كيكه القهوة من الكيكات الرائعة التي يمكن أن نقوم بتحضيرها من خلال بعض المكونات البسيطة، واللذيذة لذلك يمكنك عزيزتي أن تقومي باتباع هذه الخطوات والمكونات السهلة والتي تقوم كالتالى:’

المكوّنات

2 كوب من الدقيق الفاخر.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من البيكنج صودا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو البودر.

2 ملعقة من الزبدة كوب من السكر الناعم.

2 بيضة.

نصف كوب لبن .

نبدأ في بداية الامر في تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نقوم بتحضير وعاء ونضع فيه الكاكاو البودر والسكر المطحون والبيكربونات الصوديوم والبيكنج باودر، وجميع المكونات الاخرى. لذا نقوم بمزجهم جيدا وذلك باستخدام الخلاط الكهربائي لمدة خمس دقائق مع الضرب. سوف نحصل على مزاجك متناسق. نبدأ بإخراج هذا المزيج ونضعه في اناء ونقوم باضافة القليل من الماء والحليب. نبدأ في تحضير صينية ونضع فيها قليل من الزبدة. و نقوم بسكب جميع المكونات داخل الصينية. نقوم بادخال صينية كيكة القهوة، في الفرن. ونتركها لمدة من 10 دقائق أو 15 دقيقة. نقوم باخراجها، يتم تقطيعها بشكل جيد. ونضع على وجه الكيكة كوب من الحليب مغطى بالكاكاو والقهوة. يتم تقديمات وهي ساخنه فهي تتميز بطعم ومذاق رائع.

طريقة التحضير:-

يمكنك أن نقوم بتناول كيكة القهوة في كل صباح مع تناول كوب من الشاي أو كوب من القهوة كما يمكن أن نقوم بوضع كعكة القهوة في اللانش بوكس مع الأطفال يقوم بتناولها بعد الوجبة الاساسية، دون شراء من الخارج وبالأخص خلال هذه الأيام، الأخيرة التي ظهر فيها الفيروسات والبكتيريا الضارة.