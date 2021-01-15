لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ 3 حبيبات ضفيهم على الشامو لن يتوقف شعرك عن النمو ولن يتساقط

لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ 3 حبيبات ضفيهم على الشامو وبالرغم من تعدد الوصفات التي تبحث عنها العديد من النساء، لتطويل الشعر وايضا بعض الكريمات، والشامبو التي نقوم باستخدامها من وقت لآخر لتطويل الشعر، ولكن لم نحصل على أي تطويل للشعر بعد مدة من استخدام هذه الأشياء، لذا بعض الوصفات الطبيعية أو بعض الاشياء التي نقوم بإضافتها للشامبو قبل استخدامه للشعر سوف يجعلنا نستغني عن هذه الاشياء لأنه يعمل على تطويل الشعر ويوقف تساقطه و يمنع تقصف الشعر

طريقة استعمال الأسبرين الشامبو لتطويل الشعر

من الجدير بالذكر أن الأسبرين منذ قديم الزمان، لديه العديد من الفوائد والمميزات التي تحافظ على الجسم إذا كان من استخدام مرطب للبشرة، أو استخدام ماسك لتفتيح المناطق الداكنة أو استخدامه لتطويل الشعر فهل يمكن أن نقوم باضافة الأسبرين شامبو الاستحمام اليومي وسوف نحصل على شعر ميزو طويل وناعم واليكم الطريقة التالية:-

المكونات:-

كوب من الماء.

ثلاث حبات من الأسبرين ويفضل أن يكونوا مهروسين.

شامبو جونسون.

الطريقة هي:’

نبدأ في طحن جميع الأسبرين التي قمنا بتحضيره. ونضعها عليه كوب من الماء. نقوم برج جيدا نبدا باضافة الماء الموجود به الأسبرين داخل الشامبو. نقوم برج الشامبو بطريقة جيدة حتى يتم دمج جميع المكونات. نبدأ باستخدام الشامبو بالطريقة المعتادة. نتركه خمس دقائق على الشعر مع التدليك المستمر. نبدأ بغسيل الشعر وسوف تلاحظ النتيجة من عدم تساقط الشعر وتطويل الشعر من اول اسبوع من استعماله هذه الوصفة.

فوائد الأسبرين على الشامو للشعر

نجد أن الاسبرين لديه العديد من الفوائد والمميزات التي يجب أن نحصل عليها عندما نريد تطويل الشعر، أو تجفيفه وعدم تقصفه لذلك فوائد الاسبرين عند اضافتها بالشامبو تكون كالتالي:-

يعمل الأسبرين على تطويل الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يعمل على تعزيز الاكسجين داخل فروة الرأس.

من أهم فوائد الخاصة والاسبرين أنه يعمل على وجود العديد من الفيتامينات والبروتينات والمعادن التي تنمي فروة الرأس

ويعمل الأسبرين على تطويل الشعر تقضي على تساقط.

عزيزتي القارئة إذا كنت من الاشخاص التي يريدون تطويل الشعر أو القضاء على التقصف والتساقط في اسرع وقت يمكنك أن تقومي باستخدام الأسبرين مع الشامبو لتطويل الشعر.