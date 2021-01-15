اسهل واسرع طريقة لعمل مكعبات مرقة الخضروات ومن غير اى مواد حافظه

اسهل واسرع طريقة لعمل مكعبات مرقة الخضروات أصبح مكعب مرقة الخضروات التي يقوموا بشرائها أغلب الناس، والتي اشتهرت بشكل كبير في الفترة الاخيرة، والتي أختلفت مسميتها فمنها مكعبات مرقه اللحمة، و مكعبات مرقة الدجاج، كما انها تعطي مذاق مميز لطعام التي نقوم بتناولها لأنها تضم عدد كبير من الروائح والوصفات الطبيعية، كما يمكن ايضا أن نقوم بتحضير مكعب مرقة الخضروات بدون أن تضيف أي مواد حافظة من داخل المنزل دون شرائها من الخارج باسهل الطرق بامكانيات قليلة.

طريقة عمل مكعب مرقة الخضروات

يمكنك عزيزتي أن تقومي بعمل مرقة الدجاج بالخضروات، أ بالدجاج أو باللحم و بعدة نكهات مختلفة، وبطريقة مبسطة وسهلة، من داخل المنزل دون شرائها من السوبر ماركت لذلك تابعي معي هذه المكونات والطريقة وقومي بتطبيقها بدقة.

المكونات:

2 بصله كبيرة.

2 جزر.

2 عود من الكرفس.

القليل من الزيت.

خمس فصوص من الثوم ثلاث ملاعق من الدقيق.

القليل من الكزبرة الخضراء.

رشه من الملح.

نصف ملعقة من الكركم

ملعقة كبيره من البهارات.

رشة من الفلفل الاسود المطحون.

القليل من الحبهان المطحون.

ملعقة من الكزبرة الناسفة.

رشه بسيطة من الزعتر.

ملعقة من الزنجبيل.

ماء مغلي.

نبدا في وضع اناء على النار ونقوم باضافة كمية بسيطة من المياه. نتركها حتى تغلي. نبدا بعد ذلك بأضافه الثوم والبصل والكزبرة والجزر والكرفس. نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا. نقوم بترك لمده 10 دقائق. نبدا بغلق النار ونقوم بتصفية جميع الخضار من المياه. ونبدا باخذ لتر من المياه الذي يقوم بتصفيتها. ونبدا بوضع الحبهان المطحون والكزبره والبهارات، والفلفل والملح والزعتر والزنجبيل والكركم. ونترك هذه الشوربة لمدة عشر دقائق. ولكن نحضر اناء اخر ونضيف في الدقيق و كمية بسيطة من الزيت. و نبدا في تقليب هذه المكونات جيدا. من هنا نقوم باضافة الشوربة ونبدء بالتقليب جيدا. وبعد ذلك بوضع هذه الشوربة داخل قالب من السيليكون. ونبدا بتغليف القالب باستخدام كيس نايلون. نضع ذلك داخل الثلاجة لمدة ثلاث ساعات. ونبدا باخراجها وفكها من المكعبات السيليكون، ونقوم باستخدامها في الطعام بشكل يومي فهي مميزه وذات مذاق عالي وطعم رائع.

طريقة التحضير: