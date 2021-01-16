طريقة عمل الجبنة الموزاريلا باسهل طريقه فى البيت وب 4 مكونات فقط

طريقة عمل الجبنة الموزاريلا باسهل طريقه فى البيت الجبنه الموزاريلا هي من أكثر الأشياء التي نقوم باستخدامها بمعدلات طبيعية، إذا كان بجانب الاطعمة كما يمكن ايضا ان نقوم بادخالها في عدة مأكولات مختلفة منها المكرونة بالبشاميل، وممكن أن نقوم بوضع الجبنة الموزاريلا المطاطية في البيتزا، أو تناولها كالسندويشات متنوعة، فهي تتميز بمذاق رائع، والطعم المختلف عند اضافتها للمأكولات المختلفة، وذلك يمكن أن نقوم بتصنيعها من داخل المنزل بطريقة سهلة وبسيطة دون حدوث أي عناء، أو دون شرائها من المحلات المختلفة بأسعار غالية.طريقة عمل الجبنة الموزاريلا المطاطية في المنزل
يمكنك عزيزتي ربة المنزل، أن تقوم بتطبيق وصفة الجبنة الموتزاريلا المطاطية من داخل المنزل بأقل تكلفة و بطعم ومذاق رائع لا يتكرر ولا يتم تواجده داخل المحلات التي نقوم بشرائها لذلك تابعي معايا هذه الوصفة المبهرة والإمكانيات المتميزة.
المكوِّنات:-
- نقوم بتحضير 2 كوب كبير من الحليب الطازج.
- 2 ملعقة من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- نص ملعقة من الملح.
يمكن أن نقوم بتحضير هذه الوصفة، والطريقة البسيطة، وهي تكون كالتالي:-
- نقوم بوضع كمية من الحليب في اناء على النار.
- ونبدأ ونستمر في التقليب لمدة 10 دقائق.
- نبدأ بوضع كمية بسيطة من الخل ونضيف ايضا على هذا الإناء، الملح و نضيف أيضا عصير الليمون.
- و نبدأ في التقليب بشكل مستمر ولا نتوقف عن الدمج هذه المكونات إذا وجدنا أن الحليب أصبح لديه كتل بسيطة نقوم بتركها لمدة عشر دقائق.
- يمكنك عزيزتي القارئة أن تقوم بفصل الجزء المتماسك من الحليب.
- ونضعه في إناء أخر ولكن يفضل ان نقوم بتصفيته بشكل جيد من على استخدام شاش.
- وعند تصفية هذا الحليب سوف ياخذ خمس دقائق أو عشرة دقائق.
- نقوم بوضع هذا الجبنة في الفريزر.
- وان نقوم باستخراج الجبن الموتزريلا المطاطة بعد ساعة.
- ونبدأ ببشر الجبنة الموزاريلا المطاطية باستخدام البشرة.
- ولأن نقوم باستخدامها بشكلها الطبيعي، والمميز في جميع المأكولات التي نقوم بتناولها.
يمكنك أن تقوم بالاحتفاظ بالجبن الموتزريلا في الفريزر حفاظا عليها ويمكنك أن تستخدمها في أي وقت.
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طريقة عمل الجبنة الموزاريلا باسهل طريقه فى البيت الجبنه الموزاريلا هي من أكثر الأشياء التي نقوم باستخدامها بمعدلات طبيعية، إذا كان بجانب الاطعمة كما يمكن ايضا ان نقوم بادخالها في عدة مأكولات مختلفة منها المكرونة بالبشاميل، وممكن أن نقوم بوضع الجبنة الموزاريلا المطاطية في البيتزا، أو تناولها كالسندويشات متنوعة، فهي تتميز بمذاق رائع، والطعم المختلف عند اضافتها للمأكولات المختلفة، وذلك يمكن أن نقوم بتصنيعها من داخل المنزل بطريقة سهلة وبسيطة دون حدوث أي عناء، أو دون شرائها من المحلات المختلفة بأسعار غالية.طريقة عمل الجبنة الموزاريلا المطاطية في المنزل
يمكنك عزيزتي ربة المنزل، أن تقوم بتطبيق وصفة الجبنة الموتزاريلا المطاطية من داخل المنزل بأقل تكلفة و بطعم ومذاق رائع لا يتكرر ولا يتم تواجده داخل المحلات التي نقوم بشرائها لذلك تابعي معايا هذه الوصفة المبهرة والإمكانيات المتميزة.
المكوِّنات:-
- نقوم بتحضير 2 كوب كبير من الحليب الطازج.
- 2 ملعقة من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- نص ملعقة من الملح.
يمكن أن نقوم بتحضير هذه الوصفة، والطريقة البسيطة، وهي تكون كالتالي:-
- نقوم بوضع كمية من الحليب في اناء على النار.
- ونبدأ ونستمر في التقليب لمدة 10 دقائق.
- نبدأ بوضع كمية بسيطة من الخل ونضيف ايضا على هذا الإناء، الملح و نضيف أيضا عصير الليمون.
- و نبدأ في التقليب بشكل مستمر ولا نتوقف عن الدمج هذه المكونات إذا وجدنا أن الحليب أصبح لديه كتل بسيطة نقوم بتركها لمدة عشر دقائق.
- يمكنك عزيزتي القارئة أن تقوم بفصل الجزء المتماسك من الحليب.
- ونضعه في إناء أخر ولكن يفضل ان نقوم بتصفيته بشكل جيد من على استخدام شاش.
- وعند تصفية هذا الحليب سوف ياخذ خمس دقائق أو عشرة دقائق.
- نقوم بوضع هذا الجبنة في الفريزر.
- وان نقوم باستخراج الجبن الموتزريلا المطاطة بعد ساعة.
- ونبدأ ببشر الجبنة الموزاريلا المطاطية باستخدام البشرة.
- ولأن نقوم باستخدامها بشكلها الطبيعي، والمميز في جميع المأكولات التي نقوم بتناولها.
يمكنك أن تقوم بالاحتفاظ بالجبن الموتزريلا في الفريزر حفاظا عليها ويمكنك أن تستخدمها في أي وقت.
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