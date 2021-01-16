طريقة عمل الجبنة الموزاريلا باسهل طريقه فى البيت وب 4 مكونات فقط

طريقة عمل الجبنة الموزاريلا باسهل طريقه فى البيت الجبنه الموزاريلا هي من أكثر الأشياء التي نقوم باستخدامها بمعدلات طبيعية، إذا كان بجانب الاطعمة كما يمكن ايضا ان نقوم بادخالها في عدة مأكولات مختلفة منها المكرونة بالبشاميل، وممكن أن نقوم بوضع الجبنة الموزاريلا المطاطية في البيتزا، أو تناولها كالسندويشات متنوعة، فهي تتميز بمذاق رائع، والطعم المختلف عند اضافتها للمأكولات المختلفة، وذلك يمكن أن نقوم بتصنيعها من داخل المنزل بطريقة سهلة وبسيطة دون حدوث أي عناء، أو دون شرائها من المحلات المختلفة بأسعار غالية.

طريقة عمل الجبنة الموزاريلا المطاطية في المنزل

يمكنك عزيزتي ربة المنزل، أن تقوم بتطبيق وصفة الجبنة الموتزاريلا المطاطية من داخل المنزل بأقل تكلفة و بطعم ومذاق رائع لا يتكرر ولا يتم تواجده داخل المحلات التي نقوم بشرائها لذلك تابعي معايا هذه الوصفة المبهرة والإمكانيات المتميزة.

المكوِّنات:-

نقوم بتحضير 2 كوب كبير من الحليب الطازج.

2 ملعقة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نص ملعقة من الملح.

طريقة التَّحضير:’

يمكن أن نقوم بتحضير هذه الوصفة، والطريقة البسيطة، وهي تكون كالتالي:-