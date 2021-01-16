دلكي فروة شعرك نصف دقيقة وسينبت ويملأ فراغات الشعر ويعالج الصلع بسرعة وبلا توقف

الصلع من الأمور التي تسبب إزعاج كبير لدى الرجال، وقد يحدث لأسباب متعددة فقد يكون وراثيا أو نتيجة الإصابة بمرض ما، كما قد يحدث بسبب استعمال أدوية خاطئة، أو بعض منتجات العناية بالشعر الغير مناسبة أو الفاسدة، لذا يجب قبل التفكير في علاج الصلع معرفة السبب في حدوثه.

علاج الصلع لدى الرجال

توجد أكثر من طريقة للعلاج تختلف حسب كل شخص، وتتمثل في النقاط التالية:

زراعة الشعر

تعد من أنجح وأنسب الطرق للعلاج وتختلف نتيجتها باختلاف كل فرد.

استعمال الليزر

يصنف على أنه من أكثر الطرق فعالية وأمان، حيث يحد من الالتهاب الحادث بمسام الجلد، حيث يتسبب هذا الالتهاب في الحد من نمو الشعر.

لذا يستخدم الليزر لعلاج هذا الفقد خاصةً إذا كان ناتج عن مرض ما مثل الثعلبة وغيرها من الأمراض.

علاج الصلع بالبصل

يعتبر البصل أحد أنواع الأغذية المفيدة جدا في علاج الصلع، وذلك لما يلي:

يساعد في نمو الشعر بشكل سريع لإحتوائه على عناصر هامة مثل الكبريت.

يعمل الكبريت على زيادة إفراز مادة الكولاجين، وهي المسبب الرئيسي لنمو الشعر.

يتم استخدام البصل من خلال القيام بهرسه واستخلاص عصارة منه، ثم وضعها على الرأس.

يترك لمدة 15 دقيقة ثم يتم غسله بواسطة شامبو مناسب، لتجنب حدوث هياج بالجلد.

وصفة زيت الخروع وجوز الهند

يتم استعمال هذا الخليط من الزيوت بغرض زيادة نمو الشعر، خاصةً في مقدمة الرأس حيث يعمل على إنعاش الفروة، وتنشيط الدورة الدموية بها، مما ينتج عنه نمو الشعر بكثافة خلال مدة قصيرة.

المكونات:

كوب زيت خروع.

مقدار مماثل زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

يتم خلط الزيوت معا في وعاء مناسب.

يتم تدليك المكان المصاب بالصلع بواسطته.

يفضل الإستمرار في التدليك لمدة لا تقل عن 7 دقائق كاملة.

يتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل بواسطة الماء والشامبو.

يفضل تكرار هذه الوصفة من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية.

في الختام يجب الذكر بأن هناك طرق عدة لعلاج الصلع، ولكن أولا يجب معرفة السبب الذي تسبب في ظهوره، وفي جميع الحالات يجب استشارة طبيب مختص.