أسرع طرق لتكثيف الشعر خلال أسبوع واحد فقط بطريقة طبيعية، يلجأ العديد من النساء، الرجال والشباب إلي شراء مواد كيميائية و إلي زراعة الشعر و الmicroblading وهو طريقة لرسم ثابت وهو شكل من أشكال التاتو ويلجؤون إلي عدة طرق لتغطيتها وليس لحلها، مشكلة الشعر الخفيف مشكلة شائعة يعاني منها الكثير ولها عديد من الأسباب؛ وذلك نتيجة عدة عوامل منها الضغط النفسي، وعدم انتظام الهرمونات، وسوء التغذية، وعدم اتباع والاهتمام بطرق العناية الصحيحة بالشعر، وسوء اختيار المنتجات الطبية و الكيميائية المناسبة لنوع الشعر، والوراثة. وفي هذه المقالة سوف نوضح لك أسرع طرق لتكثيف الشعر خلال اسبوع واحد فقط بطريقة طبيعية من خلال بعض النصائح اليومية، وأسهل الوصفات الطبيعية بالمنزل.

أسرع طرق لتكثيف الشعر بطريقة طبيعية بالبيض

قناع البيض، وضع بياض بيضة أو بيضتين على شعرك، وتركه لمدة خمس عشرة دقيقة وغسله بالماء الدافئ جيدا والشامبو مناسب لنوع شعرك، فأن القناع يزيد ويمد الشعر بالعناصر مقوية: كالبروتينات والحديد والزنك والفسفور، بالإضافة إلى جعله اكثر لامعاً وأكثر ترطيبا، وللحصول على نتائج افضل عليك الاستمرار وتكررها وضع هذا الماسك بشكل منتظم و ينصح بمرتين فالأسبوع.

طرق لتكثيف الشعر خلال اسبوع واحد فقط بطريقة طبيعية ببذور الحلبة

بذور الحلبة، الحلبة من الأعشاب المفيدة للجسم و الشعر جداً وللحصول على شعر لامعا واكثر كثافة وسمك ونعومة في نفس الوقت، أسرع طرق لتكثيف الشعر خلال اسبوع واحد فقط بطريقة طبيعية، أولا عليك أن تنقع كمية من البذور الحلبة يوم كامل ثم يتم طحنها، ثمّ إضافة ملعقتين من اللبن السائل أو لبن جوز الهند، ووضعها على الشعر لمدة عشرين دقيقة على الأقل للحصول على افضل نتائج.

طرق لتكثيف الشعر خلال اسبوع واحد فقط بطريقة طبيعية بعصير البصل

عصير البصل، عليك أولا عصر البصل و استخراج عصير منه ووضعة على الفروة لمدة خمس عشرة دقيقة، ثمّ غسله بالشامبو المناسب لشعرك بالماء، فأنه يعالج الشعر من تساقط ويزيد من كثافته ويعزز نموه ولذلك فهو يعتبر من أحسن الطرق الطبيعية لكثافة الشعر في أسرع وقت.

تكثيف الشعر بزيت الخروع

زيت الخروع، يساعد زيت الخروع على منع تساقط الشعر وتقويته؛ وذلك للزوجة العالية التي يتصف بها، كما يُزيد من نمو الشعر لاحتوائه على فيتامين E وفيتامين A ولأحماض الدهنية المغذية للشعر، فعليك وضعه على الفروة لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالشامبو والماء.