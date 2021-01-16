طريقة عمل وصفات الثوم لتكثيف شعر الحاجب وصفات سهلة وسريعة

تعد وصفات الثوم لتكثيف شعر الحاجب من الوصفات الطبيعية جداً، ولها تأثير فعال فكثير من النساء يرغبن في موضة الحواجب الثقيلة وشديدة السواد، فهي تغنيك عن كثير من مستحضرات التجميل التي تحتاج إلى وقت كثير في وضعها، وتمنحك هذه الوصفة مظهر جميل وطلعة جذابة، وتعد مشكلة شعر الحاجب الخفيف من المشكلات التي تعاني منها كثير من النساء، لذلك يتم تحضير خلطات من الثوم تزيد من كثافة الحواجب، وهذه الوصفات طبيعية ولا يدخل فيها أي من المواد الكيميائية التي يمكن أن تضر بالعينين أو الجلد، ولكنها تساعد في زيادة نمو الشعيرات على الحاجب، وتعمل على ملئ الفراغات التي تظهر في الحاجب، كما أنها تمنحه لمعان وجمال يظهر العينين ويجعلها جميلة وجذابة، وسنقدم من خلال هذا المقال أفضل وصفات الثوم لتكثيف شعر الحاجب.

طريقة عمل وصفات الثوم لتكثيف شعر الحاجب

يستخدم الثوم لتكثيف شعر الحاجب بوصفات مختلفة منها ما يلي:ـ

الوصفة الأولى الثوم وزيت الزيتون، يتم خلط ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع فص من الثوم المهروس، ويتم تطبيق الخليط على الحاجب والتدليك برفق، ويكرر دهن الحاجب مرتين في اليوم للحصول على نتيجة سريعة.

الوصفة الثانية يتم تقطيع فص من الثوم إلى نصفين متساويين، ثم يتم تدليك الحاجب به بحركة دائرية، تكرر نفس الخطوة مع الحاجب الآخر ويتم عمل الوصفة يومياً حتي ينبت الشعر.

الوصفة الثالثة الثوم المنقوع في زيت الخروع، يتم نقع فصين إلى ثلاثة فصوص من الثوم في القليل من زيت الخروع، ويترك في إناء محكم الغلق لمدة يوم، ثم يتم استخدام الزيت لتدليك الحواجب به يومياً.

وصفة الثوم لعلاج الثعلبة التي تظهر في الحاجب

يظهر مرض الثعلبة في أماكن مختلفة في الجسم منها الحاجب، ويستخدم الثوم لعلاج ثعلبة الحاجب لأنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية مما يساعد على تحفيز نمو الشعر، ويتم استخدامه بهرس بعض من فصوص الثوم جيداً ثم تدليك الحاجب بها لعدة دقائق، تكرر الوصفة يومياً حتي يبدأ الشعر بالظهور في الأماكن المصابة.

فوائد الثوم العامة للجسم

يحتوي الثوم على فوائد عامة للجسم وهي كما يلي:ـ