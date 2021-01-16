من انهاردة سوف تستمتعي بتناول الزبادي عن طريق صنعه في المنزل بدل من شرائه جاهز

يعد الزبادي من منتجات الألبان المهمة اللازمة لتقوية الأجسام وخاصة الأطفال الصغار الذين يحتاجون إلى بناء العظام بشكل سليم وتكوين الأسنان القوية من البداية، وذلك لأنه مصدر الحصول على العناصر المهمة مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، يستخدمه كثير من الناس في تخسيس الوزن حيث يعتمدون عليه في وجبة العشاء لأنه يعطى الإحساس بالشبع لمدة طويلة وخفيف جداً على المعدة، ونظراً لضرورة وجود الزبادي في كثير من المنازل وخاصة من لديهم أطفال صغيرة قررت كثير من الأمهات بصنعها في المنزل لتوفير كثير من المال وخاصة بعد ارتفاع الأسعار في وقتنا الحالي وضمان صلاحيتها أيضاً، واليوم سوف نفرح كل أم عن طريق تقديم مكونات وطريقة تحضير الزبادي لها للقيام بصنعها في المنزل. مكونات الزبادي المصنوع في المنزل مكونات الزبادي المصنوع في المنزل يحتوي الزبادي على مكونات صحية وطبيعية وسوف نعرضها لحضراتكم الآن وهي كالتالي: 1 لتر من اللبن الجاموسي أو أي نوع لبن آخر.

كوب واحد من الزبادي.

3 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ماء مثلج أو مكعبات من الثلج. طريقة صنعه في المنزل طريقة صنعه في المنزل طريقة صنعه أسهل بكثير من منتجات الألبان الأخرى مثل أنواع الجبن المختلفة وهذه الطريقة كالتالي: نقوم بوضع اللبن الجاموسي في إناء ونضعه على النار حتى يقرب إلى الغليان وذلك لضمان قتل البكتيريا الموجودة باللبن. بعد ذلك نحضر إناء آخر ونضع به الماء المثلج ونضع فيه إناء اللبن الساخن لقتل البكتيريا الأخرى التي تموت بالتبريد وليس بالتسخين ونستمر في تقليبه حتى يبرد اللبن. نقوم بتقليب اللبن البودرة مع الزبادي ونضعه على اللبن الذي تم تجهيزه ونقلبهم جيداً حتى يتجانس الخليط. نضع هذا الخليط في الأكواب المتوفرة لديكي أو أي شئ آخر ونضعهم في الفرن الدافئة ( نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة منخفضة جداً ثم نطفئها قبل وضع الزبادي ) ونتركه لمدة تتراوح ما بين أربع ساعات إلى ليلة كاملة. نخرجه من الفرن ونضعه في الثلاجة ليكون جاهزا عند تناوله في أي وقت. يتم حفظ كوب من الزبادي المنزلي لحين استخدامه في صنع كمية أخرى من اللبن. طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل تصنع الجبنة القريش من اللبن الرائب وبنسبة ملح خفيفة، وهي من أكثر أنواع الجبن انتشاراً وخاصة في المناطق الريفية، لأنها جبنة صحية جداً لا تحتوي على دهون مثل الجبن الجاهزة لذلك يوصي بتناولها كثير من الأطباء، ويتم إعداد هذه الجبنة بعدة طرق مختلفة على حسب كل شخص وما يقوم به، وسوف نعرض لكم مشاهدينا الكرام مكونات الجبنة القريش وطريقة عملها بسهولة. المكونات كيلو من اللبن.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. طريقة التحضير نقوم بوضع اللبن في إناء على النار حتى يغلى. نضيف إلى اللبن الخل الأبيض والملح ونقلبهم جيداً. نترك الخليط لمدة تتراوح ما بين 12 ساعة إلى يوم كامل حتى يظهر مثل الرائب. نحضر مصفاة ونضع عليها قطعة من الشاش الأبيض ونسكب عليها اللبن حتى يتم تصفية الجزء السائل ويبقى المتماسك في الشاش. نقوم بلف الشاش على الخليط بطريقة محكمة ونتركه معلق في الهواء. بعد أن تجف نخرجها من القماشة ونضعها في الثلاجة لحين تناولها. الوسوم

يعد الزبادي من منتجات الألبان المهمة اللازمة لتقوية الأجسام وخاصة الأطفال الصغار الذين يحتاجون إلى بناء العظام بشكل سليم وتكوين الأسنان القوية من البداية، وذلك لأنه مصدر الحصول على العناصر المهمة مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، يستخدمه كثير من الناس في تخسيس الوزن حيث يعتمدون عليه في وجبة العشاء لأنه يعطى الإحساس بالشبع لمدة طويلة وخفيف جداً على المعدة، ونظراً لضرورة وجود الزبادي في كثير من المنازل وخاصة من لديهم أطفال صغيرة قررت كثير من الأمهات بصنعها في المنزل لتوفير كثير من المال وخاصة بعد ارتفاع الأسعار في وقتنا الحالي وضمان صلاحيتها أيضاً، واليوم سوف نفرح كل أم عن طريق تقديم مكونات وطريقة تحضير الزبادي لها للقيام بصنعها في المنزل. مكونات الزبادي المصنوع في المنزل مكونات الزبادي المصنوع في المنزل يحتوي الزبادي على مكونات صحية وطبيعية وسوف نعرضها لحضراتكم الآن وهي كالتالي: 1 لتر من اللبن الجاموسي أو أي نوع لبن آخر.

كوب واحد من الزبادي.

3 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ماء مثلج أو مكعبات من الثلج. طريقة صنعه في المنزل طريقة صنعه في المنزل طريقة صنعه أسهل بكثير من منتجات الألبان الأخرى مثل أنواع الجبن المختلفة وهذه الطريقة كالتالي: نقوم بوضع اللبن الجاموسي في إناء ونضعه على النار حتى يقرب إلى الغليان وذلك لضمان قتل البكتيريا الموجودة باللبن. بعد ذلك نحضر إناء آخر ونضع به الماء المثلج ونضع فيه إناء اللبن الساخن لقتل البكتيريا الأخرى التي تموت بالتبريد وليس بالتسخين ونستمر في تقليبه حتى يبرد اللبن. نقوم بتقليب اللبن البودرة مع الزبادي ونضعه على اللبن الذي تم تجهيزه ونقلبهم جيداً حتى يتجانس الخليط. نضع هذا الخليط في الأكواب المتوفرة لديكي أو أي شئ آخر ونضعهم في الفرن الدافئة ( نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة منخفضة جداً ثم نطفئها قبل وضع الزبادي ) ونتركه لمدة تتراوح ما بين أربع ساعات إلى ليلة كاملة. نخرجه من الفرن ونضعه في الثلاجة ليكون جاهزا عند تناوله في أي وقت. يتم حفظ كوب من الزبادي المنزلي لحين استخدامه في صنع كمية أخرى من اللبن. طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل تصنع الجبنة القريش من اللبن الرائب وبنسبة ملح خفيفة، وهي من أكثر أنواع الجبن انتشاراً وخاصة في المناطق الريفية، لأنها جبنة صحية جداً لا تحتوي على دهون مثل الجبن الجاهزة لذلك يوصي بتناولها كثير من الأطباء، ويتم إعداد هذه الجبنة بعدة طرق مختلفة على حسب كل شخص وما يقوم به، وسوف نعرض لكم مشاهدينا الكرام مكونات الجبنة القريش وطريقة عملها بسهولة. المكونات كيلو من اللبن.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. طريقة التحضير نقوم بوضع اللبن في إناء على النار حتى يغلى. نضيف إلى اللبن الخل الأبيض والملح ونقلبهم جيداً. نترك الخليط لمدة تتراوح ما بين 12 ساعة إلى يوم كامل حتى يظهر مثل الرائب. نحضر مصفاة ونضع عليها قطعة من الشاش الأبيض ونسكب عليها اللبن حتى يتم تصفية الجزء السائل ويبقى المتماسك في الشاش. نقوم بلف الشاش على الخليط بطريقة محكمة ونتركه معلق في الهواء. بعد أن تجف نخرجها من القماشة ونضعها في الثلاجة لحين تناولها.

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