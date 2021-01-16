فوائد تناول الحلبة المغلية على الريق كنز في بيتك لن تستغني عنه بعد اليوم

تعد الحلبة أحد النباتات والأعشاب المفيدة والهامة للعديد من الأمور فقد تعمل علي زيادة الوزن لأنها مغذية بصورة كبيرة ولذا فينصح بها للأطفال ولمن يعانون من النحافة، كما ان الحلبة يتم تقديمها علي العديد من الأشكال ومنها الحلبة المطحونة والتي تعد أحد المشروبات الساخنة والنفسية والمفيدة التي من المستحب تناولها في فصل الشتاء في وقت البرودة.

تتميز الحلبة بالعديد من الفوائد التي تستدعي أن نتناولها يوميا وخاصة على الريق.

فقد تعمل الحلبة على إزالة الكحة والسعال عندما نقوم بتناولها على الريق.

كما أن الحلبة على الريق تقي من أمراض البرد والتهاب الزور.

تساعد الحلبة مرضي المقاولون لأنها تعمل على إزالة المغص وإزالة قرحة المعدة وآلام الأمعاء.

تتميز الحلبة بفوائدها العظيمة في التغذية فقد تستخدم في نظام النحافة من أجل التغذية حيث تتمتع الحلبة بالعديد من الفيتامينات والمكملات الغذائية ولذا فينصح بها أثناء النظام الصحي المتبع النحافة.

الحلبة واحدة من أهم الأعشاب التي تستخدم وتقدم على العديد من الأشكال من أجل تناولها سواءا مطحونة ومع المغات وتقدم دائما في أثناء المولود الجديد والاحتفال به.

كما انها تستخدم كمشروب دافئ في فصل الشتاء عن طريق الباطن ويمكن شراؤه من الصيدلية، فهي تساعد في تخفيف آلام المعدة.

فوائد الحلبة على الريقوصفة الحلبة مع العسل الأسود من أجل السعال على الريق

المكونات:

مقدار من الحلبة ملعقتين لكل كوب وعلي حسب الكمية يمكننا الزيادة.

مقدار من العسل الأسود ملعقتين كبيرتين لكل كوب من الحلبة.

مقدار من الماء

إناء اغلب الحلبة به.

الطريقة: