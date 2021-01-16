وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم وجعله ناعم حريري في يومين بمكونات طبيعية

وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم، من أفضل الوصفات الطبيعية المجربة الفعالة، التي تبحث عنها كل امرأة، للحصول على جسم فاتح ناعم كالحرير، فوصفة مقشر المسك من الوصفات الفرعونية، التي كانت تستخدمها الملكة كليوبترا، أي أنها من الموروثات الموثوق من نتائجها، ومكونات الوصفة بسيطة جدًا وغير مكلفة، وسهل تحضيرها في المنزل، ومع الاستمرار في استخدامها ستلاحظين الفرق سواء من درجة لون البشرة، أو من نعومة البشرة، إضافة لرائحة المسك العطرة التي ستحصلين عليها.

وكما ذكرنا سابقًا أن وصفة مقشر المسك، من الوصفات الطبيعية المجربة، حتى أنه ينصح بها للعرائس، الباحثات عن جسم فاتح ناعم موحد اللون، خاصة في حالة تعرض الجسم إلى أشعة الشمس في المصايف، أو لأسباب تصبغ وراثية، أو بسبب التهابات جلدية، أو طبيعة بشرة حساسة فأدى الاحتكاك بالملابس لتغيير اللون، أو بسبب استخدام عطر على الجسم مباشر فأدى إلى تصبغ البشرة، كما أن خشونة البشرة تأتي بسبب جفاف الجلد لنقص عناصر غذائية، أو عدم شرب سوائل كافية لترطيب البشرة، أو عدم استخدام لمرطبات بشرة سواء طبيعية أو تجارية، كل الأسباب السابق ذكرها تؤدي إلى تغير لون البشرة وجفافها، وفي التالي سر وصفة مقشر المسك، مع العلم أنها تصلح لاستخدامها على بشرة الوجه، وتعد أيضًا بديل وصفة لتفتيح السواد حول الفم، ان كنتي تعاني أيضًا من ذلك.

كما ذكرنا سابقًا أن وصفة مقشر المسك، وصفة من مكونات طبيعية متوفرة جميعها في مطبخك، وبسهولة تستطيعين تحضيرها في المنزل، والمكونات عبارة عن التالي:

2 ملعقة كبيرة من المسك النقي المطحون.

2 ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

كوب من سائل الاستحمام المفضل لديكي.

1 ملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي.

½ فنجان من زيت عطري مناسب لذوقك.