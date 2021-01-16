وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم وجعله ناعم حريري في يومين بمكونات طبيعية

وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم، من أفضل الوصفات الطبيعية المجربة الفعالة، التي تبحث عنها كل امرأة، للحصول على جسم فاتح ناعم كالحرير، فوصفة مقشر المسك من الوصفات الفرعونية، التي كانت تستخدمها الملكة كليوبترا، أي أنها من الموروثات الموثوق من نتائجها، ومكونات الوصفة بسيطة جدًا وغير مكلفة، وسهل تحضيرها في المنزل، ومع الاستمرار في استخدامها ستلاحظين الفرق سواء من درجة لون البشرة، أو من نعومة البشرة، إضافة لرائحة المسك العطرة التي ستحصلين عليها.وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم
وكما ذكرنا سابقًا أن وصفة مقشر المسك، من الوصفات الطبيعية المجربة، حتى أنه ينصح بها للعرائس، الباحثات عن جسم فاتح ناعم موحد اللون، خاصة في حالة تعرض الجسم إلى أشعة الشمس في المصايف، أو لأسباب تصبغ وراثية، أو بسبب التهابات جلدية، أو طبيعة بشرة حساسة فأدى الاحتكاك بالملابس لتغيير اللون، أو بسبب استخدام عطر على الجسم مباشر فأدى إلى تصبغ البشرة، كما أن خشونة البشرة تأتي بسبب جفاف الجلد لنقص عناصر غذائية، أو عدم شرب سوائل كافية لترطيب البشرة، أو عدم استخدام لمرطبات بشرة سواء طبيعية أو تجارية، كل الأسباب السابق ذكرها تؤدي إلى تغير لون البشرة وجفافها، وفي التالي سر وصفة مقشر المسك، مع العلم أنها تصلح لاستخدامها على بشرة الوجه، وتعد أيضًا بديل وصفة لتفتيح السواد حول الفم، ان كنتي تعاني أيضًا من ذلك.مكونات وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم وتنعيمه
كما ذكرنا سابقًا أن وصفة مقشر المسك، وصفة من مكونات طبيعية متوفرة جميعها في مطبخك، وبسهولة تستطيعين تحضيرها في المنزل، والمكونات عبارة عن التالي:
- 2 ملعقة كبيرة من المسك النقي المطحون.
- 2 ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.
- كوب من سائل الاستحمام المفضل لديكي.
- 1 ملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي.
- ½ فنجان من زيت عطري مناسب لذوقك.
- أحضري وعاء عميق، وضعي به سائل الاستحمام الخاص بك مع الحرص على اختيار نوع لا يسبب تهيج للبشرة، ثم أضيفي عليه الجلسرين الطبي وامزجي الخليط جيدًا.
- قومي بإضافة بودرة المسك، والزيت العطري للخليط وامزجي جميع المكونات جيدًا، ثم قومي بإضافة دقيق الأرز إلى المزيج تدريجيًا، وبالتقليب حتى تحصلي على شكل عجينة شبه متماسكة.
- احضري برطمان وانقلي الخليط المحضر داخله.
- بعد قيامك بالاستحمام، ضعي خليط مقشر المسك على جسمك بالكامل، واتركي المقشر حتى يجف تمامًا على جسمك، ثم قومي بفرك المقشر على الجسم في حركات دائرية، وينصح باستخدام اللوفة المغربي الخشنة، للحصول على نتائج أفضل.
- بعد فرك الجسم بالمقشر، اشطفي جسمك بماء دافئ، وينصح بتكرار استخدام الوصفة من مرة إلى مرتين كل أسبوع، واستمتعي بجسم فاتح ناعم كالحرير في أقل من شهر، والفرق سيظهر لك من أول استخدام للوصفة.
الوسوم
وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم، من أفضل الوصفات الطبيعية المجربة الفعالة، التي تبحث عنها كل امرأة، للحصول على جسم فاتح ناعم كالحرير، فوصفة مقشر المسك من الوصفات الفرعونية، التي كانت تستخدمها الملكة كليوبترا، أي أنها من الموروثات الموثوق من نتائجها، ومكونات الوصفة بسيطة جدًا وغير مكلفة، وسهل تحضيرها في المنزل، ومع الاستمرار في استخدامها ستلاحظين الفرق سواء من درجة لون البشرة، أو من نعومة البشرة، إضافة لرائحة المسك العطرة التي ستحصلين عليها.وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم
وكما ذكرنا سابقًا أن وصفة مقشر المسك، من الوصفات الطبيعية المجربة، حتى أنه ينصح بها للعرائس، الباحثات عن جسم فاتح ناعم موحد اللون، خاصة في حالة تعرض الجسم إلى أشعة الشمس في المصايف، أو لأسباب تصبغ وراثية، أو بسبب التهابات جلدية، أو طبيعة بشرة حساسة فأدى الاحتكاك بالملابس لتغيير اللون، أو بسبب استخدام عطر على الجسم مباشر فأدى إلى تصبغ البشرة، كما أن خشونة البشرة تأتي بسبب جفاف الجلد لنقص عناصر غذائية، أو عدم شرب سوائل كافية لترطيب البشرة، أو عدم استخدام لمرطبات بشرة سواء طبيعية أو تجارية، كل الأسباب السابق ذكرها تؤدي إلى تغير لون البشرة وجفافها، وفي التالي سر وصفة مقشر المسك، مع العلم أنها تصلح لاستخدامها على بشرة الوجه، وتعد أيضًا بديل وصفة لتفتيح السواد حول الفم، ان كنتي تعاني أيضًا من ذلك.مكونات وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم وتنعيمه
كما ذكرنا سابقًا أن وصفة مقشر المسك، وصفة من مكونات طبيعية متوفرة جميعها في مطبخك، وبسهولة تستطيعين تحضيرها في المنزل، والمكونات عبارة عن التالي:
- 2 ملعقة كبيرة من المسك النقي المطحون.
- 2 ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.
- كوب من سائل الاستحمام المفضل لديكي.
- 1 ملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي.
- ½ فنجان من زيت عطري مناسب لذوقك.
- أحضري وعاء عميق، وضعي به سائل الاستحمام الخاص بك مع الحرص على اختيار نوع لا يسبب تهيج للبشرة، ثم أضيفي عليه الجلسرين الطبي وامزجي الخليط جيدًا.
- قومي بإضافة بودرة المسك، والزيت العطري للخليط وامزجي جميع المكونات جيدًا، ثم قومي بإضافة دقيق الأرز إلى المزيج تدريجيًا، وبالتقليب حتى تحصلي على شكل عجينة شبه متماسكة.
- احضري برطمان وانقلي الخليط المحضر داخله.
- بعد قيامك بالاستحمام، ضعي خليط مقشر المسك على جسمك بالكامل، واتركي المقشر حتى يجف تمامًا على جسمك، ثم قومي بفرك المقشر على الجسم في حركات دائرية، وينصح باستخدام اللوفة المغربي الخشنة، للحصول على نتائج أفضل.
- بعد فرك الجسم بالمقشر، اشطفي جسمك بماء دافئ، وينصح بتكرار استخدام الوصفة من مرة إلى مرتين كل أسبوع، واستمتعي بجسم فاتح ناعم كالحرير في أقل من شهر، والفرق سيظهر لك من أول استخدام للوصفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم وجعله ناعم حريري في يومين بمكونات طبيعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.