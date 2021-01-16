أسرار سيروم الشعر الطبيعي سهل التحضير في المنزل لشعر ناعم كالحرير من اول مرة

أسرار سيروم الشعر الطبيعي سهل التحضير في المنزل الإعلانات كثيرة للغاية فيما يتعلق بمنتجات العناية بالشعر بطريقة مباشرة يحول الشعر الخشن المجعد لشعر ناعم أملس رائع، بسبب ما نتعرض له بالوقت الحالي من تغيرات في حالات الطقس، يؤدي لتلف الشعر وتساقطه، ومن أهم منتجات العناية بالشعر سيرم الشعر، التي تمنح الشعر نتائج فورية تساعد في تحويل كلي لشكل ومظهر الشعر، مما يشعرك بارتياح كبير، ونحن اليوم حرصنا على أن نوفر لك طرق بسيطة وسهلة ومكونات موجودة بكل منزلك تساعدك في الحصول على شعر أملس ناعم بكل بساطة وبأقل تكلفة عن الخارج، هيا بنا لنتعرف عليه سوياً.

خطوات عمل سيروم الشعر

أليكم أهم المكونات الطبيعية المستخدمة لصنع سيرم الشعر في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة:

الألوافيرا

يساعد هلام الصبار في زيادة طول وكثافة الشعر، كما أنه منتج رائع للعناية بفروة الرأس ويساعد على العناية الجيدة بالشعر، من خلال خفق هلام الصبار بشكل جيد ويوضع في زجاجة رزاز ويتم تطبيقه على الشعر بشكل يومي قبل النوم حتى أن تحصلين على أفضل النتائج.

سيرم الأفوكادو

يتم تحضيره من خلال إخضار 4 ملاعق من زيت لأفوكادو وملعقتين من زيت اللوز، وملعقتين من زيت الجوجوبا، وملعقتين من زيت الأرجان، ونقوم بخلط كافة المكونات معاً حتى تمام التجانس، وتوضع في زجاجة بخاخ ويرش منها على الشعر وفروة الرأس بشكل يومي، مع الاستمرار في ذلك للحصول على أفضل النتائج.

يساعد على ترطيب خصل الشعر دون أن يمتلئ بالزيوت. يعمل على تحسين موازنة الأحماض بفروة الرأس مما يساهم في تحفيز نمو الشعر. يساعد على تقوية جذور الشعر وتنشيط بصيلات. يقضي على مشكلة تجعيد الشعر الخشن، ويمنحك شعر أملس وناعم. يخلصك من مشكلة جفاف الشعر والتهابات فروة الرأس.

فوائد سيرم الشعر الطبيعي