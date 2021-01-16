طريقة عمل كيك الحلة بطريقة مميزة بمكونات سهله ومتوفرة بالمنزل عن تجربه

طريقة عمل كيك الحلة بطريقة مميزة بمكونات سهله تتميز كيكة الحلة أو الكيكه بشكل عام بأنها ذات مذاق عالي وطعم رائع ومميز تبع الناس يتميز بسهولة تحضيرها وتقديمها يمكن أن نكون في تناولها بعد تناول الوجبات الأساسية، فهي رائعة تتميز بالطعم الرائع يمكن أن نقوم بتقديمها لاطفالنا، أو يمكن أن نقوم بتناول هذه الكيكة، ولكن من تطبيقها بانفسنا داخل المنزل دون أن نقوم بشرائها ولكن عزيزتي لا داعي للبحث كثير عن طريقة عمل الكيكة لأنه من اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل الكيكة، بشكل مميز ورائع و بطريقة مميزة ومبهرة.

طريقة عمل الكيك في الحلة

عزيزتي التي تريد دائما أن تقوم بتقديم الجديد لأطفالك دون أن نقوم بشراء أي منتجات من خارج المنزل تضر بصحتك وتسبب لهم عدة مشاكل صحية، ولكي تتجنبي هذه المشاكل يمكنك أن تقوم بتطبيق الكيكة في الحلة، وتعتبر هي من أبسط الأشياء التي نجدها خلال هذه الأيام والتي يمكن أن نقوم بتحضير أهم مكونات داخل المنزل بسيطة لا تكلفنا العديد من الأموال وهي كالتالي:-

المكوّنات:

2 كوب من الدقيق.

ثلاث بيضات.

خمس ملاعق من السكر المطحون.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

2 ملعقة من الكاكاو البودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خمس ملاعق من الزيت.

مكوّنات الكريمة:

نحضر كوب شوكولاتة.

يمكن أن نقوم بتحضير كوب من اللبن، أو الزبادي

نحضر اناء ونضع فيه الدقيق والسكر المطحون والبيكنج بودر،والفانيليا. ونبدأ في تحضير الكاكاو البودر و نقوم بدمجها بشكل جيدا، نقوم بمزج هذه المكونات كما يمكننا أيضا أن نقوم باضافة جميع المكونات داخل الخلاط الكهربائى. نقوم بمزج هذه المكونات من خلال الخلاط نبدأ في تحضير الحلة، ونضع فيها كمية من الزيت النباتي. نبدا باضافة هذا الخليط داخل الحلة، نقوم بتغطيتها بشكل جيد نبدأ بيدخلها في الفرن. نقوم باخراجها ونضع عليها الشوكولاتة التي قمنا بتحضيرها مع الزبادي. نقوم بادخال كيكة الحلة في الثلاجة لمدة عشرة دقائق. ثم نقوم باخراجها لاطفالنا كما يمكن ايضا أن نقوم بتناولها بعد وجبة الافطار مع كوب من القهوة أو كوب من الشاي.

طريقة التحضير: