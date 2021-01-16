اقوي كيراتين للشعر المجعد فرد وتنعيم فى وقت قياسى فى 15 دقيقه فقط 

اقوي كيراتين للشعر المجعد فرد وتنعيم فى وقت قياسى يعتبر الشعر الناعم من أكثر الاشياء المرغوب فيها، والتي نجد أم عدد كبير من النساء يقوموا بالبحث عن طرق وخطوات لاتباعها لكي يصبح الشعر خالي من أي تجاعيد، وناعم في اسرع وقت لذلك اغلب هذه النساء يقوم باتباع بعض استخدام البروتين والكرياتين، والفرد والفيلر وكافة ادوات الفرد، التي تسبب ضرر وبعض المشاكل الصحية للشعر و للجسم لذلك يمكننا من اليوم أن نستغنى عن هذه الخطوات وان نقوم بأتباع البروتين الصحي والطبيعي ولم تصدق النتيجة التي سوف تراها بعد ربع ساعة من اتباع هذه الوصفة.

الشامبو وحليب جوز الهند للشعر المجعد

هذه الوصفة لديها العديد من المميزات الرائعة التي تجعل الشعر ناعم خلال 15 دقيقة، من وضعه على الشعر وسوف نلاحظ افضل النتائج المبهرة التي تجعلنا دائما نقوم باستخدامه بشكل مستمر لكي نحافظ على الشعر الناعم التي نحصل عليه

مميزات الوصفة:-

حليب جوز الهند يعمل على نعومة الشعر والتخلص من تجاعيد الشعر.

الشامبو التي نقوم باضافه عليه كمية بسيطة من حليب جوز الهند.

يعمل على نعومة الشعر مثل البروتين والكرياتين.

حليب جوز الهند يوجد به فيتامينات ومعادن متميزة تحافظ على جذور الشعر.

كما يعمل ايضا حليب جوز الهند على تطويل الشعر من الجذور حتى الاطراف.

نجد أن النتيجة خلال 15 دقيقة من اتمام هذه الوصفة، هي وصفة سريعة وبسيطة

المكوّنات:

2 ملعقة كبيرة من حليب جوز.

ملعقة عصير ليمون.

نبدا بتحضير وعاء ونضع فيه كمية من الشامبو، ونقوم باضافة حليب جوز الهند. ونبدا بوضع عصير الليمون. نقوم بدمج هذه المكونات جيدا نبدا بوضعها على الشعر من الجذور حتى الاطراف. ولكن مع التدليك لمدة دقيقتين. ثم نقوم بترك هذا الشامبو على الشعر لمده خمس دقائق. نقوم بغسيل الشعر بعد ذلك بشكل جيد باستخدام حمام كريم وشامبو وبلسم. تكرر هذه الوصفة مرتين خلال الاسبوع. وسوف نحصل على شعر خالي من أي تجاعيد مثل البروتين والكرياتين.

بل هو أفضل من ذلك لانه يعمل على نعومة الشعر بشكل طبيعي.

الطريقة تكون:-