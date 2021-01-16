اعملي الكب كيك في البيت بكل أشكاله وطرقه المختلفة وبأسهل الطرق

اعملي الكب كيك في البيت بكل أشكاله وطرقه المختلفة، يعتبر الكب كيك من أجمل الحلويات وأكثرها انتشارا حيث يمكن وضعه بجوار التورتة في أعياد الميلاد، كما يعتبر تحلية سريعة في البيت كما يحبه الأطفال ويفضلونه عن أي نوع كيك أخر، وتستطيعي تقديمه للضيوف فهو حلوي جميلة ومفيدة وسهلة التحضير، كما أن له عديد من الأشكال والطرق، واليوم سنقدم لكي طرق مختلفة لعمل الكب كيك كالتالي . طرق مختلفة لعمل الكب أولا كب كيك الشيكولاته طرق مختلفة لعمل الكب أولا كب كيك الشيكولاته مقادير كب كيك الشيكولاته أولا المقادير: كوب وربع من الدقيق

ثلاثة أرباع كوب كاكاو

نصف ملعقة من البكينج باودر

كوب من سكر الناعم

بيضتان

ملعقة من الفانيليا

كوب ونصف من الحليب

نصف كوب من الزيت

ولصوص الشيكولاتة: اثنان كوب من السكر الناعم وربع كوب من الكاكاو وربع كوب من الحليب وشيكولاتة مبشورة ثانيا طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة: أولا قومي بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم قومي بتحضيري قوالب الكب كيك، بوضع بداخلها الأكواب الورقية.

ثم قومي بخلط المكونات الجافة، الدقيق والكاكاو والبكينج باودر والسكر.

ثم اضربي المكونات السائلة البيض والفانيليا والحليب والزيت.

وبعدها ضيفي المكونات الجافة على السائلة ثم اضربي جيدًا.

ضعي الخليط في القوالب واخبزيها حتي تمام النضج حوالي 25 دقيقة.

ولتحضير صوص الشيكولاتة :ضعي الحليب والكاكاو والسكر على حمام ماء ساخن حتى يمتزج ويسمك.

ثم اتركي الكيك حتي يبرد ثم ضعي صوص الشيكولاتة و الشوكولاتة المبشورة علي الوجه. طرق مختلفة لعمل الكب كيك ثانيا كب كيك البرتقال طرق مختلفة لعمل الكب كيك ثانيا كب كيك البرتقال أولا المقادير: ثلاثة أكواب دقيق

كوب من عصير البرتقال

أربعة بيضات

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت

معلقة فانيليا

كيس بكينج بودر ولطريقة عمل البيتزا الشرقي والإيطالي اضغط هنا ثانيا طريقة تحضير كب كيك البرتقال : قومي بتسخين الفرن على درجة ١٨٠

ثم قومي بضرب البيض والزيت والسكر معا

ثم ضعي المقادير المتبقية واضربي جيدا

‎وبعدها قومي بوضع العجين في صينية كب كيك ‎

ويمكن وضع أي أنواع المكسرات بالعجين

ثم ضعي الصينية في الفرن حتي تنضج. ثالثا كبك كيك الفانيليا ثالثا كبك كيك الفانيليا أولا مقادير كب كيك فانيليا : اثنان ونصف كوب طحين

كوب من الحليب

أربعة بيضات

فانيليا

200 جرام من الزبدة

كوب من السكر

ملعقتين صغيرة بيكنغ باودر

وللكريمة: 50 جرام من الزبدة وكوب من السكر وملعقتين كبيرة حليب سائل وفانيلا. ثانيا طريقة تحضير كب كيك الفانيليا: اضربي الزبدة مع السكر جيدا

ثم ضيفي البيض و استمري بالضرب

وقومي بإضافة الفانيلا وخلط الطحين مع الباكينج باودر وضيفيه للخليط

وضيفي الحليب و استمري بالضرب حتى تتجانس المكونات

ضع ورق الكب كيك في الصينية ثم ضعي الخليط

وادخلي الكب كيك في الفرن متوسط الحرارة 180 درجة حتي ينضج

وللكريمة قومي بتصفية السكر البودرة وضيفيه تدريجيا للزبدة و الحليب و الفانيلا في حمام مائي ساخن حتى يتم تجانس الخليط و ضع الخليط في كيس التزيين وقومي بتزين الكب كيك به. ولترطيب الجسم الجاف بمواد طبيعية اضغط هنا الوسوم

اعملي الكب كيك في البيت بكل أشكاله وطرقه المختلفة، يعتبر الكب كيك من أجمل الحلويات وأكثرها انتشارا حيث يمكن وضعه بجوار التورتة في أعياد الميلاد، كما يعتبر تحلية سريعة في البيت كما يحبه الأطفال ويفضلونه عن أي نوع كيك أخر، وتستطيعي تقديمه للضيوف فهو حلوي جميلة ومفيدة وسهلة التحضير، كما أن له عديد من الأشكال والطرق، واليوم سنقدم لكي طرق مختلفة لعمل الكب كيك كالتالي . طرق مختلفة لعمل الكب أولا كب كيك الشيكولاته طرق مختلفة لعمل الكب أولا كب كيك الشيكولاته مقادير كب كيك الشيكولاته أولا المقادير: كوب وربع من الدقيق

ثلاثة أرباع كوب كاكاو

نصف ملعقة من البكينج باودر

كوب من سكر الناعم

بيضتان

ملعقة من الفانيليا

كوب ونصف من الحليب

نصف كوب من الزيت

ولصوص الشيكولاتة: اثنان كوب من السكر الناعم وربع كوب من الكاكاو وربع كوب من الحليب وشيكولاتة مبشورة ثانيا طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة: أولا قومي بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم قومي بتحضيري قوالب الكب كيك، بوضع بداخلها الأكواب الورقية.

ثم قومي بخلط المكونات الجافة، الدقيق والكاكاو والبكينج باودر والسكر.

ثم اضربي المكونات السائلة البيض والفانيليا والحليب والزيت.

وبعدها ضيفي المكونات الجافة على السائلة ثم اضربي جيدًا.

ضعي الخليط في القوالب واخبزيها حتي تمام النضج حوالي 25 دقيقة.

ولتحضير صوص الشيكولاتة :ضعي الحليب والكاكاو والسكر على حمام ماء ساخن حتى يمتزج ويسمك.

ثم اتركي الكيك حتي يبرد ثم ضعي صوص الشيكولاتة و الشوكولاتة المبشورة علي الوجه. طرق مختلفة لعمل الكب كيك ثانيا كب كيك البرتقال طرق مختلفة لعمل الكب كيك ثانيا كب كيك البرتقال أولا المقادير: ثلاثة أكواب دقيق

كوب من عصير البرتقال

أربعة بيضات

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت

معلقة فانيليا

كيس بكينج بودر ولطريقة عمل البيتزا الشرقي والإيطالي اضغط هنا ثانيا طريقة تحضير كب كيك البرتقال : قومي بتسخين الفرن على درجة ١٨٠

ثم قومي بضرب البيض والزيت والسكر معا

ثم ضعي المقادير المتبقية واضربي جيدا

‎وبعدها قومي بوضع العجين في صينية كب كيك ‎

ويمكن وضع أي أنواع المكسرات بالعجين

ثم ضعي الصينية في الفرن حتي تنضج. ثالثا كبك كيك الفانيليا ثالثا كبك كيك الفانيليا أولا مقادير كب كيك فانيليا : اثنان ونصف كوب طحين

كوب من الحليب

أربعة بيضات

فانيليا

200 جرام من الزبدة

كوب من السكر

ملعقتين صغيرة بيكنغ باودر

وللكريمة: 50 جرام من الزبدة وكوب من السكر وملعقتين كبيرة حليب سائل وفانيلا. ثانيا طريقة تحضير كب كيك الفانيليا: اضربي الزبدة مع السكر جيدا

ثم ضيفي البيض و استمري بالضرب

وقومي بإضافة الفانيلا وخلط الطحين مع الباكينج باودر وضيفيه للخليط

وضيفي الحليب و استمري بالضرب حتى تتجانس المكونات

ضع ورق الكب كيك في الصينية ثم ضعي الخليط

وادخلي الكب كيك في الفرن متوسط الحرارة 180 درجة حتي ينضج

وللكريمة قومي بتصفية السكر البودرة وضيفيه تدريجيا للزبدة و الحليب و الفانيلا في حمام مائي ساخن حتى يتم تجانس الخليط و ضع الخليط في كيس التزيين وقومي بتزين الكب كيك به. ولترطيب الجسم الجاف بمواد طبيعية اضغط هنا

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