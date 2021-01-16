شاورما الدجاج بالتتبيلة السرية حضريها في البيت مع التومية اللذيذة

طريقة تحضير شاورما الدجاج السورية مع التومية، تعتبر شاورما الدجاج السورية من أهم المأكولات المنتشرة في الفترة الأخيرة فهي من الأكلات المحببة عند الكثير من الأشخاص فيتم تحضيرها بشكل سريع فانتشرت في جميع دول العالم ويحبها الكبار والصغار وبدلاً من شرائها من الخارج سنقدم إليكم طريقة تحضير شاورما الدجاج السورية في المنزل.

كيلو من الدجاج المخلي.

كيلو من البصل.

كأس من الزبادي.

ملعقتان من صوص الصويا.

ملقتان كبيرتان من دبس الرومان.

ملح وفلفل أسود.

ليمون.

فلفل رومي.

مكونات شاورما الدجاج:خطوات تحضير شاورما الدجاج السورية:

تتسم طريقة تحضير شاورما الدجاج السوري بأنها سهلة للغاية ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور طريقة تحضير شاورما الدجاج السورية:

القيام بإحضار الكبة وبعد ذللك يتم وضع البصل فيها ويتم إضافة الدجاج المقطع. يتم إضافة الملح والفلفل الأسود والسماق والليمون ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض. يتم وضع الخليط في الثلاجة لمدة ليلة كاملة لحين أن يتشرب اللحم التتبيلة بأكملها. القيام بإحضار صينية ويتم وضع الشاورما فيها ويتم تحضيرها في الفرن ويتم إحضار طاسة كبيرة ويتم وضع فيها كمية من الزيت وبعد ذلك يتم وضع قطع اللحم وتركه لمدة ربع ساعة. بعد ذلك يتم وضع خبز الصاج والثومية والخيار المخلل.

طريقة تحضير الثومية:

يكثر تناول الثومية مع الشاورما السوري لذلك سنقدم إليكم طريقة تحضيرها في المنزل دون أن يتم شرائها من الخارج:

مكونات التومية اللذيذة:

تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ويمكن شرائها من أي مكان:

ثلاثة أكواب من زيت الذرة.

كأس من عصير الليمون.

ثوم مفروم.

بياض بيضتين.

رشة من الملح.

خطوات تحضير الثومية:

يتم تحضير الثومية بشكل سهل وسريع فيتم تحضيرها من أجل استخدامها مع شاورما الدجاج السوري وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير: