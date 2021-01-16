شاورما الدجاج بالتتبيلة السرية حضريها في البيت مع التومية اللذيذة

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طريقة تحضير شاورما الدجاج السورية مع التومية، تعتبر شاورما الدجاج السورية من أهم المأكولات المنتشرة في الفترة الأخيرة فهي من الأكلات المحببة عند الكثير من الأشخاص فيتم تحضيرها بشكل سريع فانتشرت في جميع دول العالم ويحبها الكبار والصغار وبدلاً من شرائها من الخارج سنقدم إليكم طريقة تحضير شاورما الدجاج السورية في المنزل.مكونات شاورما الدجاج:
- كيلو من الدجاج المخلي.
- كيلو من البصل.
- كأس من الزبادي.
- ملعقتان من صوص الصويا.
- ملقتان كبيرتان من دبس الرومان.
- ملح وفلفل أسود.
- ليمون.
- فلفل رومي.
تتسم طريقة تحضير شاورما الدجاج السوري بأنها سهلة للغاية ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور طريقة تحضير شاورما الدجاج السورية:
- القيام بإحضار الكبة وبعد ذللك يتم وضع البصل فيها ويتم إضافة الدجاج المقطع.
- يتم إضافة الملح والفلفل الأسود والسماق والليمون ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض.
- يتم وضع الخليط في الثلاجة لمدة ليلة كاملة لحين أن يتشرب اللحم التتبيلة بأكملها.
- القيام بإحضار صينية ويتم وضع الشاورما فيها ويتم تحضيرها في الفرن ويتم إحضار طاسة كبيرة ويتم وضع فيها كمية من الزيت وبعد ذلك يتم وضع قطع اللحم وتركه لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك يتم وضع خبز الصاج والثومية والخيار المخلل.
يكثر تناول الثومية مع الشاورما السوري لذلك سنقدم إليكم طريقة تحضيرها في المنزل دون أن يتم شرائها من الخارج:
مكونات التومية اللذيذة:
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ويمكن شرائها من أي مكان:
- ثلاثة أكواب من زيت الذرة.
- كأس من عصير الليمون.
- ثوم مفروم.
- بياض بيضتين.
- رشة من الملح.
يتم تحضير الثومية بشكل سهل وسريع فيتم تحضيرها من أجل استخدامها مع شاورما الدجاج السوري وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير:
- القيام بخلط كلاً من زيت الذرة وعصير الليمون وبياض البيض جيداً في الخلاط.
- يتم إضافة الثوم والملح إلى الخليط السابق لحين أن يتم الحصول على الصلصلة.
- يتم وضعها في إناء ثم حفظها في الثلاجة لمدة أربعة ساعات.
- يتم تقديم الثومية مع الشاورما السوري ويتم تناولها.
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طريقة تحضير شاورما الدجاج السورية مع التومية، تعتبر شاورما الدجاج السورية من أهم المأكولات المنتشرة في الفترة الأخيرة فهي من الأكلات المحببة عند الكثير من الأشخاص فيتم تحضيرها بشكل سريع فانتشرت في جميع دول العالم ويحبها الكبار والصغار وبدلاً من شرائها من الخارج سنقدم إليكم طريقة تحضير شاورما الدجاج السورية في المنزل.مكونات شاورما الدجاج:
- كيلو من الدجاج المخلي.
- كيلو من البصل.
- كأس من الزبادي.
- ملعقتان من صوص الصويا.
- ملقتان كبيرتان من دبس الرومان.
- ملح وفلفل أسود.
- ليمون.
- فلفل رومي.
تتسم طريقة تحضير شاورما الدجاج السوري بأنها سهلة للغاية ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور طريقة تحضير شاورما الدجاج السورية:
- القيام بإحضار الكبة وبعد ذللك يتم وضع البصل فيها ويتم إضافة الدجاج المقطع.
- يتم إضافة الملح والفلفل الأسود والسماق والليمون ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض.
- يتم وضع الخليط في الثلاجة لمدة ليلة كاملة لحين أن يتشرب اللحم التتبيلة بأكملها.
- القيام بإحضار صينية ويتم وضع الشاورما فيها ويتم تحضيرها في الفرن ويتم إحضار طاسة كبيرة ويتم وضع فيها كمية من الزيت وبعد ذلك يتم وضع قطع اللحم وتركه لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك يتم وضع خبز الصاج والثومية والخيار المخلل.
يكثر تناول الثومية مع الشاورما السوري لذلك سنقدم إليكم طريقة تحضيرها في المنزل دون أن يتم شرائها من الخارج:
مكونات التومية اللذيذة:
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ويمكن شرائها من أي مكان:
- ثلاثة أكواب من زيت الذرة.
- كأس من عصير الليمون.
- ثوم مفروم.
- بياض بيضتين.
- رشة من الملح.
يتم تحضير الثومية بشكل سهل وسريع فيتم تحضيرها من أجل استخدامها مع شاورما الدجاج السوري وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير:
- القيام بخلط كلاً من زيت الذرة وعصير الليمون وبياض البيض جيداً في الخلاط.
- يتم إضافة الثوم والملح إلى الخليط السابق لحين أن يتم الحصول على الصلصلة.
- يتم وضعها في إناء ثم حفظها في الثلاجة لمدة أربعة ساعات.
- يتم تقديم الثومية مع الشاورما السوري ويتم تناولها.
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