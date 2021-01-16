البسبوسة بالزبادي حضريها في البيت واعرفي سر الترميلة المتماسكة زي الحلواني

خطوات تحضير البسبوسة بالزبادي بكل سهولة في المنزل، تعتبر البسبوسة من أكثر الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص بفضل مذاقها الجيد، فيمكن تحضير البسبوسة مثلما يتم تحضيرها في المطعم كثيراً ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضير البسبوسة بكل سهولة في المنزل وإليكم في السطور الأتية خطوات تحضير البسبوسة بكل سهولة في المنزل. مقادير البسبوسة بالزبادي: كوبان من الدقيق السميد.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

نصف كأس من السكر الأبيض.

كأس زبدة مذابة.

كوب زبادي عادي. مكونات تحضير شراب البسبوسة: نصف كأس من السكر الأبيض.

كأس من المياه.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الزبدة. خطوات تحضير البسبوسة العادية: مقادير البسبوسة بالزبادي:مكونات تحضير شراب البسبوسة:خطوات تحضير البسبوسة العادية: القيام بإحضار إناء ويتم وضع فيه السميد بالإضافة إلى الزبدة المذابة ويتم الخلط باستخدام أطراف الأصابع. يتم إضافة كلاً من السكر والعسل والزبادي والبيكنج ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض.

القيام بفرد الزبدة على صينية الفرن ثم يتم وضع الخليط في هذه الصينية. ضبط الفرن على درجة حرارة معتدلة وبتعد ذلك يتم وضع خليط البسبوسة وتركها في الفرن لمجة نصف ساعة. يتم ترك البسبوسة لحين أن يصبح لونها ذهبي.

يتم تحضير شراب البسبوسة من خلال خلط المياه والسكر ثم إضافة عصير الليمون وتركه لأن يغلي لمدة دقيقة. يتم إضافة الزبدة إلى القطر وبعد ذلك يتم وضعه على البسبوسة وبعد ذلك يتم تزيين البسبوسة باستخدام المكسرات. مكونات البسبوسة من غير البيض: كأس من السكر.

كأس دقيق سميد.

كأس زبادي.

ليمون.

مياه.

نصف كأس زيت.

فانيليا.

ربع ملعقة من الكربونات.

نصف كأس من السوداني بدون ملح. خطوات التحضير: يتم إحضار إناء مناسب الحجم ويتم وضع فيه كلاً من السكر والزبادي والزيت ويتم خلطهم جيداً ثم إضافة السميد والكوبونات والفانيلا وبعد ذلك يتم إضافة الدقيق والاستمرار في الخلط. يتم دهن قالب الفرن بالزيت وبعد ذلك يتم وضع الخليط ووضع السوداني من فوقه ويتم إدخاله إلى الفرن. من أجل تحضير الشربات يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه السكر والمياه وتركهم يغلوا. يتم إخراج الحلوى من الفرن وبعد ذلك يتم تقطيعها ووضع الشربات فوقها. مكونات البسبوسة من غير البيض:خطوات التحضير: الوسوم

خطوات تحضير البسبوسة بالزبادي بكل سهولة في المنزل، تعتبر البسبوسة من أكثر الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص بفضل مذاقها الجيد، فيمكن تحضير البسبوسة مثلما يتم تحضيرها في المطعم كثيراً ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضير البسبوسة بكل سهولة في المنزل وإليكم في السطور الأتية خطوات تحضير البسبوسة بكل سهولة في المنزل. مقادير البسبوسة بالزبادي: كوبان من الدقيق السميد.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

نصف كأس من السكر الأبيض.

كأس زبدة مذابة.

كوب زبادي عادي. مكونات تحضير شراب البسبوسة: نصف كأس من السكر الأبيض.

كأس من المياه.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الزبدة. خطوات تحضير البسبوسة العادية: مقادير البسبوسة بالزبادي:مكونات تحضير شراب البسبوسة:خطوات تحضير البسبوسة العادية: القيام بإحضار إناء ويتم وضع فيه السميد بالإضافة إلى الزبدة المذابة ويتم الخلط باستخدام أطراف الأصابع. يتم إضافة كلاً من السكر والعسل والزبادي والبيكنج ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض.

القيام بفرد الزبدة على صينية الفرن ثم يتم وضع الخليط في هذه الصينية. ضبط الفرن على درجة حرارة معتدلة وبتعد ذلك يتم وضع خليط البسبوسة وتركها في الفرن لمجة نصف ساعة. يتم ترك البسبوسة لحين أن يصبح لونها ذهبي.

يتم تحضير شراب البسبوسة من خلال خلط المياه والسكر ثم إضافة عصير الليمون وتركه لأن يغلي لمدة دقيقة. يتم إضافة الزبدة إلى القطر وبعد ذلك يتم وضعه على البسبوسة وبعد ذلك يتم تزيين البسبوسة باستخدام المكسرات. مكونات البسبوسة من غير البيض: كأس من السكر.

كأس دقيق سميد.

كأس زبادي.

ليمون.

مياه.

نصف كأس زيت.

فانيليا.

ربع ملعقة من الكربونات.

نصف كأس من السوداني بدون ملح. خطوات التحضير: يتم إحضار إناء مناسب الحجم ويتم وضع فيه كلاً من السكر والزبادي والزيت ويتم خلطهم جيداً ثم إضافة السميد والكوبونات والفانيلا وبعد ذلك يتم إضافة الدقيق والاستمرار في الخلط. يتم دهن قالب الفرن بالزيت وبعد ذلك يتم وضع الخليط ووضع السوداني من فوقه ويتم إدخاله إلى الفرن. من أجل تحضير الشربات يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه السكر والمياه وتركهم يغلوا. يتم إخراج الحلوى من الفرن وبعد ذلك يتم تقطيعها ووضع الشربات فوقها. مكونات البسبوسة من غير البيض:خطوات التحضير:

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