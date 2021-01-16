طرق مختلفة لعمل الميني بيتزا في البيت من غير مجهود وببساطة

طرق مختلفة لعمل الميني بيتزا في البيت من غير مجهود، حيث تعتبر المينى بيتزا من أجمل الوجبات الخفيفة التي يحبها الأطفال والكبار و يقوموا بتناولها على حدٍ سواء، وتتميز الميني بيتزا بأنها من الوجبات الخفيفة والسريعة كما إنها سهلة التحضير، ويمكن تقديمها في المناسبات كما يمكن تحضيرها كوجبة إفطار أو عشاء وتنفع كوجبة سريعة في الرحلات، وسنقوم اليوم بتقديم طرق مختلفة لعمل الميني بيتزا. طرق مختلفة لعمل الميني بيتزا أولا ميني بيتزا بمكونات بسيطة طرق مختلفة لعمل الميني بيتزا أولا ميني بيتزا بمكونات بسيطة أولا المقادير: ثلاثة أكواب من الدقيق وذرة من الملح

نصف كوب من الحليب الدافئ

علبة زبادي صغيرة

نصف كوب من الزيت

معلقة صغيرة بيكنج بودر

معلقة و نصف صغيرة سكر

معلقة كبيرة خميرة فورية ثانيا طريقة التحضير : ضعي اللبن والخميرة والسكر

قومي بتقليب المكونات

واتركيه حتي يتخمر.

ثم ضعي باقي المكونات و قومي بالتقليب ثم ضعي خليط اللبن والسكر والخميرة

واعجني جيدا ثم اتركي العجين يتخمر.

ثم بعد التخمر قومي بتقطيع العجين بكوب مثلا

ثم ضعي الصلصة وضعي الحشو

ولتحضير الصلصة : ضعي معلقة كبيرة صلصة و ربع معلقة من كلا من ملح وفلفل و ثوم بودر و بصل بودر وبابريكا .

وضعي أيضا علي الوجه طماطم وشرائح زيتون وموزاريلا

وضعيها بالفرن ربع ساعة أو إلي تمام النضج ولطريقة عمل الكب كيك بطرق مختلفة اضغط هنا ثانيا ميني بيتزا بدون فرن ثانيا ميني بيتزا بدون فرن أولا المقادير : نصف كوب حليب دافئ

معلقة كبيرة خميرة فورية

معلقة كبيرة من السكر

اثنان كوب من الدقيق

نصف معلقة صغيرة ملح

معلقتين كبيرة زيت

صوص البيتزا

خليط من الجبن شيدر وموزاريلا

معلقة صغيرة زعتر

خضار مشكل مقطع قطع صغيره مثل بصل و طماطم وفلفل رومي

زيتون شرائح

للحشو حسب رغبتك ممكن لحمة مفرومة معصجة أو سوسيس أو أي شئ ترغبين به ثانيا طريقة التحضير ضعي الحليب الدافئ و الخميرة والسكر في كوب وذوبيهم معا جيدا واتركيهم حتي يختمروا

ثم ضعي الدقيق والملح والزيت في وعاء عميق وضعي عليها خليط اللبن والخميرة والسكر واخلطيهم جيدا

ثم قومي بالعجن حتي تتماسك العجينة وتصبح ملساء

ثم بعد ذلك قومي بتكوير العجينة بيديك وادهني وشها بزيت خفيف.

وضعيها في بوله وغطيها بنايلون في مكان دافئ تختمر نصف ساعه تقريبا

وبعد التخمير اعجنيها مرة أخرى وقومي بلفها كالسويسرول وقطعيها لكور

ثم قومي بفردها ويكون سمك العجينة لا رقيق ولا سميك

ثم قطعيها على شكل دوائر بكوب أو بالقطاعات

احضري طاسه غير مدهونه وضعيها على النار

وقومي بتحميرها من الجانبين حتي تأخذ لون ذهبي وتأكدي إنها قد نضجت تماما

أخرجيها وضعي صوص البيتزا والجبن والخضار والحشو الذي تفضلين وضعي جبن مرة أخري وزعتر

ثم ضعي الميني بيتزا مرة أخري في الطاسة وغطي الطاسة حتي يسيح الجبن وتكون الطاسة على نار هادئة. ولمعرفة أفضل الأكلات لمنع تساقط الشعر اضغط هنا الوسوم

طرق مختلفة لعمل الميني بيتزا في البيت من غير مجهود، حيث تعتبر المينى بيتزا من أجمل الوجبات الخفيفة التي يحبها الأطفال والكبار و يقوموا بتناولها على حدٍ سواء، وتتميز الميني بيتزا بأنها من الوجبات الخفيفة والسريعة كما إنها سهلة التحضير، ويمكن تقديمها في المناسبات كما يمكن تحضيرها كوجبة إفطار أو عشاء وتنفع كوجبة سريعة في الرحلات، وسنقوم اليوم بتقديم طرق مختلفة لعمل الميني بيتزا. طرق مختلفة لعمل الميني بيتزا أولا ميني بيتزا بمكونات بسيطة طرق مختلفة لعمل الميني بيتزا أولا ميني بيتزا بمكونات بسيطة أولا المقادير: ثلاثة أكواب من الدقيق وذرة من الملح

نصف كوب من الحليب الدافئ

علبة زبادي صغيرة

نصف كوب من الزيت

معلقة صغيرة بيكنج بودر

معلقة و نصف صغيرة سكر

معلقة كبيرة خميرة فورية ثانيا طريقة التحضير : ضعي اللبن والخميرة والسكر

قومي بتقليب المكونات

واتركيه حتي يتخمر.

ثم ضعي باقي المكونات و قومي بالتقليب ثم ضعي خليط اللبن والسكر والخميرة

واعجني جيدا ثم اتركي العجين يتخمر.

ثم بعد التخمر قومي بتقطيع العجين بكوب مثلا

ثم ضعي الصلصة وضعي الحشو

ولتحضير الصلصة : ضعي معلقة كبيرة صلصة و ربع معلقة من كلا من ملح وفلفل و ثوم بودر و بصل بودر وبابريكا .

وضعي أيضا علي الوجه طماطم وشرائح زيتون وموزاريلا

وضعيها بالفرن ربع ساعة أو إلي تمام النضج ولطريقة عمل الكب كيك بطرق مختلفة اضغط هنا ثانيا ميني بيتزا بدون فرن ثانيا ميني بيتزا بدون فرن أولا المقادير : نصف كوب حليب دافئ

معلقة كبيرة خميرة فورية

معلقة كبيرة من السكر

اثنان كوب من الدقيق

نصف معلقة صغيرة ملح

معلقتين كبيرة زيت

صوص البيتزا

خليط من الجبن شيدر وموزاريلا

معلقة صغيرة زعتر

خضار مشكل مقطع قطع صغيره مثل بصل و طماطم وفلفل رومي

زيتون شرائح

للحشو حسب رغبتك ممكن لحمة مفرومة معصجة أو سوسيس أو أي شئ ترغبين به ثانيا طريقة التحضير ضعي الحليب الدافئ و الخميرة والسكر في كوب وذوبيهم معا جيدا واتركيهم حتي يختمروا

ثم ضعي الدقيق والملح والزيت في وعاء عميق وضعي عليها خليط اللبن والخميرة والسكر واخلطيهم جيدا

ثم قومي بالعجن حتي تتماسك العجينة وتصبح ملساء

ثم بعد ذلك قومي بتكوير العجينة بيديك وادهني وشها بزيت خفيف.

وضعيها في بوله وغطيها بنايلون في مكان دافئ تختمر نصف ساعه تقريبا

وبعد التخمير اعجنيها مرة أخرى وقومي بلفها كالسويسرول وقطعيها لكور

ثم قومي بفردها ويكون سمك العجينة لا رقيق ولا سميك

ثم قطعيها على شكل دوائر بكوب أو بالقطاعات

احضري طاسه غير مدهونه وضعيها على النار

وقومي بتحميرها من الجانبين حتي تأخذ لون ذهبي وتأكدي إنها قد نضجت تماما

أخرجيها وضعي صوص البيتزا والجبن والخضار والحشو الذي تفضلين وضعي جبن مرة أخري وزعتر

ثم ضعي الميني بيتزا مرة أخري في الطاسة وغطي الطاسة حتي يسيح الجبن وتكون الطاسة على نار هادئة. ولمعرفة أفضل الأكلات لمنع تساقط الشعر اضغط هنا

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