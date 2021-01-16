زيت الخروع لانبات الشعر من الأمام وإطالته بخطوات بسيطة ونتيجة خيالية

زيت الخروع لانبات الشعر , مشكلة فراغات الشعر من المشاكل التي تُعاني منها عدد كبير من السيدات، ويَحتوي زيت الخروع على فيتامينات وعناصر أساسية تَعمل على تَقوية البُصيلات، والجذور، بالإضافة إلى المحافظة على صحة فروة الرأس والقضاء على البكتيريا.

زيت الخروع لانبات الشعر

يُساعد زيت الخروع في تَعزيز الدورة الدموية، مما يُساهم في تَقوية الشعر، وتَعزيز صحة فروة الرأس، والبُصيلات التي تَجعل الشعر صحي وناعم كالحرير، بالإضافة لترطيبه وتنعميه، وهذه هي أفضل الطرق لاستخدام زيت الخروع لانبات الشعر وملء الفراغات:-

الطريقة الأولى

مكوناتها

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع + ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو + ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم + ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم.

امزجي جميع المكونات كلها معًا ثم قومي بتَدفئتها قليلًا.

طَبقيه على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع الحرص على تَدليك فروة الرأس لمدة 10 دقائق.

ثم تمشيطه حتى يَتم تَوزيع خلطة الزيوت بالتساوي وتَركه من الليل حتى صباح اليوم التالي، أو لمدة لا تَقل عن ساعة.

اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

الطريقة الثانية

مكوناتها

سَنحتاج في تَحضيرها إلى ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع + ملعقتان من زيت الزيتون + 6 من بتلات الكركديه.

يَجب تَرك الثلاثة مكونات معًا في وعاء عميق ورفعهما على النار حتى يٌصبح المزيج دافئ.

دَلكي فروة الرأس لمدة لا تَقل عن 15 دقيقة ثم لَفي شعرك بالمنشفة الساخنة.

اتركيه لمدة ساعة ثم يُشطف بالماء الفاتر.

يَجب تكرار الوصفة مرتين بالأسبوع.

خطواتهاهل يمكن استخدام زيت الخروع للشعر يوميا

يُساهم زيت الخروع بشكل كبير في علاج مشاكل الشعر، والعملة على تَرطيبه، ويُفضل اسَتخدامه مرتين بالأسبوع، بالإضافة إلى ضرورة مزجه مع أحد الزيوت الأخرى مثل زيت الجوجوبا، جوز الهند، الزيتون، النعناع.