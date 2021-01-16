تكثيف خيالي للشعر الخفيف وتطويل بلا توقف وإزالة الشيب بمكونين فقط من منزلك

تكثيف رهيب للشعر الخفيف وتطويل بلا توقف بمكونين فقط من منزلك، بعد كثير من البحث في مجال العناية بالشعر الضعيف والخفيف توصلنا لطريقة هي الأفضل والأكثر فاعلية في تكثيف الشعر وعلاج الصلع والتساقط دون أي أضرار على الإطلاق، من خلال تلك الطريقة التي تعتمد على عنصرين فقط يمكنك الحصول على إنبات سريع للفراغات الموجودة في فروة الرأس وتكثيف خيالي للشعر الخفيف، بالاضافة إلى زيادة كبيرة في طول الشعر وقابلية الشعر بصفة عامة للنمو بفاعلية ودون توقف، واليوم نقدم لكٍ سيدتي حل طبيعي مضمون النتيجة في زيادة طول وكثافة الشعر بعيداً عن الحلول الكيميائية الخاصة بعلاج تساقط الشعر.

تكثيف وتطويل الشعر الضعيف وعلاج التساقط

على الرغم من معرفتنا بالفوائد الرهيبة للثوم في علاج كافة مشاكل الشعر، فإن الكثيرات منا تبتعد عن استخدامه أو استخدام الزيت المستخلص منه بسبب رائحته النفاذة، ولكن ماذا إذا علمت أن هناك طريقة رائعة لاستعمال الثوم على الشعر والاستفادة من فوائده دون الاحتفاظ برائحته؟، قومي بتطبيق هذه الطريقة بدقة وسوف تحصلين على شعر كثيف وطويل لا يعاني من مشكلة التساقط، احضري ملعقة كبيرة من زيت الثوم الرائع في محاربة تساقط الشعر وزيادة طوله وكثافته بسرعة، والذي يقضي على أي نوع من أنواع البكتيريا التي تنشط في فروة الرأس وتؤدي لظهور القشرة والبثور فيها، احضري أيضا معلقة كبيرة من الحنة البودرة لاستعمالها في تحضير الخلطة.

طريقة تحضير الخلطة وكيفية استخدامها

لتحضير الخلطة يتم عمل عجينة الحناء من خلال مزج القليل من بودرة الحناء مع مقدار بسيط من الماء الفاتر، بعد ذك يتم إضافة ملعقة من زيت الثوم إلى عجينة الحناء ومزجه معها بعد تدفئته قليلا في حمام مائي ساخن، يتم تطبيق الخلطة على شعرك مع التدليك المستمر وفرك فروة الرأس وأماكن الفراغات لمدة 5 دقائق على الأقل، تًترك الخلطة على شعرك لمدة ساعتين على الأقل بعد استعمال وعاء بلاستيكي لتغطية الشعر، وبعد مرور الوقت ينزع الغطاء ويغسل الشعر بالماء الدافئ أولا ثم يتم اتباع الطريقة التالية للتخلص من رائحة الثوم.

حتى تتمكنين سيدتي من إزالة رائحة زيت الثوم المستخدم في الخلطة، يمكنك استعمال شامبو طبيعي بخلاصة النعناع أو اللافندر، وذلك مع إضافة ملعقة من الشاي الأسود ومثلها من القهوة على كمية الشامبو المستخدمة في غسل الشعر، ستقومين بعد ذلك بغسل شعرك وشطفه بالماء كالمعتاد، ثم سيكون لديك خيارين إما شطف الشعر لآخر مرة بواسطة مغلي البقدونس أو باستخدام القليل من خل التفاح على لتر من الماء، في الخطوة الأخيرة قومي باستخدام القليل من زيت اللافندر على شعرك لمنحه ترطيب رائع ورائحة جذابة، قومي بتكرار تلك الطريقة بمعدل مرة واحدة في الأسبوع.