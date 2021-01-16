بسكويت النشادر المقرمش الهش الخفيف بمقادير ناجحة مثل أشهر محلات الحلويات الكبرى

طريقة تحضير بسكويت النشادر المقرمش في البيت، يعتبر بسكويت النشادر من أكثر أنواع البسكويت المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويعشقها الجميع وذلك لأن قوام هذا البسكويت هش ويتسم طعمه بأنه لذيذ للغاية، فأن النشادر تعطي للبسكويت طعم مختلف ويكثر تحضير هذا البسكويت في عيد الفطر المبارك ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير البسكويت النشادر سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير النشادر في المنزل.

نصف كيلو من الزبدة.

ربع كأس من السكر.

بيضتان.

أربعة كؤوس وربع من الدقيق.

ربع كيلو من النشادر.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

المقادير:طريقة تحضير بسكويت النشادر في البيت:

تتسم طريقة تحضير بسكويت النشادر بالسهولة، فأن البسكويت يكثر تناوله بالتحديد في وجبة الإفطار فهو من المأكولات السريعة والخفيفة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت النشادر في البيت:

في بداية الأمر يتم إحضار الخلاط الكهربائي ويتم وضع عليه كلاً من الزبدة والسكر وبعد ذلك يتم تشغيل الخلاط وتركها لحين أن يختلطوا مع بعضهم البعض جيداً ثم يتم وضع بيضة ثم وضع البيضة الأخرى وبعد ذلك يتم تشغيل الخلاط الكهربائي مرة واحدة وتركه لمدة دقيقة. بعد الانتهاء من الخطوة السابقة سيتم إضافة كلاً من النشادر والفانيلا إلى الخلاط ويتم تشغيل الخلاط مرة أخرى وتركه لحين أن تتجانس المكونات جيداً مع بعضها البعض وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من البيكنج باودر ثم الدقيق ويتم تشغيل الخلاط لمدة دقائق لحين أن يصبح أمامكم عجينة طرية وبعد ذلك يتم ترك العجينة لمدة ربع ساعة لحين أن ترتاح بشكل نهائي. في أثناء ارتياح العجينة يتم تشغيل الفرن وبعد ذلك يتم تشكيل العجينة باستخدام القمح الحلواني أو الماكينة المتعلقة بالبسكويت. بعد الانتهاء من تشكيل العجينة بشكل نهائي سيتم وضع الصينية في الفرن لمدة تلت ساعة وترك البسكويت لحين أن يصبح لونه ذهبي. يتم إخراج البسكويت من الفرن وتركه جانباً لحين أن يبرد وبعد ذلك يتم تناوله في وجبة الإفطار أو وجبة العشاء وبجانبه كوب من الشاي أو الحليب.

طريقة تحضير بسكويت البرتقال في البيت:

تتسم طريقة تحضير بسكويت البرتقال بالسهولة، فأن البسكويت يكثر تناوله بالتحديد في وجبة الإفطار فهو من المأكولات السريعة والخفيفة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت البرتقال في البيت:

نصف كيلو من الزبدة السايحة. ربع كوب من السكر البودر. بيضتان حجم وسط. أربعة أكواب وربع من الدقيق الابيض. ربع كيلو من النشادر. ملعقة صغيرة من الفانيلا. ملعقتين من عصير البرتقال. ملعقة من بشر قشرة البرتقال. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مقادير بسكويت البرتقال: