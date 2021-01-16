علاج تساقط الشعر نهائياً خلال أسبوع .. أسرع طريقة لمنع التساقط وتطويل الشعر

علاج مشكلة تساقط الشعر نهائيا خلال أسبوع واحد فقط باستخدام اسرع طريقة مجربة ومضمونة لمنع التساقط وتطويل الشعر، إذا كنتي تعانين من تساقط الشعر وضعفه وتقصفه إليك الحل الأسرع والأفضل، وصفة طبيعية بمكونات طبيعية بسيطة وسهلة متواجدة بكل منزل مضمونة مئة بالمئة. مفعول هذه الخلطة سحري حيث تعمل علي تقوية فروة الرأس وإيقاف تساقط الشعر وإعطاؤه اللمعان والحيوية والمظهر الجذاب لا وجود للتقصف أو التكسر أو التساقط وبالإضافة إلى أنها تعمل علي تطويل الشعر وفرده، وستلاحظين بعد مرور شهر كحد أقصى ملء الفراغات الموجودة بالشعر.

وصفة علاج تساقط الشعر نهائياً

هي خلطة فعالة للغاية ومتكاملة العناصر الغذائية للشعر بحيث تمنع تساقط الشعر من أول أسبوع، بالاضافة إلى زيادة طول وكثافة الشعر بشكل عام مع الاستمرار في الاستعمال، وتتكون الخلطة من العناصر التالية:

ستة فصوص من الثوم.

2 حبة من البصل الأبيض.

نصف باقة من البقدونس.

20 قطرة من زيت الصبار

يحتوي الثوم علي العديد من الفيتامينات التي تساعد في تعزيز نمو الشعر، كما أن الثوم لديه القدرة على القضاء على الفطريات والميكروبات للحفاظ علي فروة الرأس وعلاج القشرة، وأيضا علي السيلينيوم والذي بدوره ينشط الدورة الدموية مما يزيد من تغذية بصيلات الشعر وبالتالي يمنع تساقطه. البصل الأبيض أيضا يعمل علي تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس وزيادة نمو الشعر، وعنصر الكبريت الموجود في البصل يحفز تكوين الكولاجين وتكوين الكيراتين اللذان يعتبران من أساسيات نمو الشعر وقوته، وكذلك يعالج التهابات فروة الرأس ويمنع الشيب المبكر كما يمنح الشعر اللمعان والحيوية.

البقدونس يساهم في إطالة الشعر وتنشيط فروة الرأس كما يعمل علي إزالة رائحة الثوم والبصل من هذا الماسك، كما أن زيت الصبار يمد الشعر بالبروتينات التي يحتاجها لتسريع عملية النمو، بالاضافة الى الحفاظ على صحة الشعر لاحتوائه على الأحماض الأمينية والعديد من الفيتامينات التي تعمل علي إمداد فروة الرأس بالغذاء اللازم وخاصة الشعر الجاف.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار فصوص الثوم والبقدونس ويتم تقطيع مقدار البصل الي قطع صغيرة، ثم يتم مزج وهرس المكونات جيدا باستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي ليتم الحصول على قوام سائل، بعد الانتهاء من الهرس يتم تصفية الخليط جيدا للحصول على السائل فقط بدون شوائب، ثم يتم أضافة مقدار زيت الصبار وتقليب المكونات لمرة أخيرة. يوضع الخليط علي الشعر بالكامل من الجذور وحتي الأطراف، ثم يتم عمل تدليك لفروة الرأس والرأس علي وضعية الركوع لتنشيط الدورة الدموية، بعد ذلك يُغلف الشعر ببلاستيك غذائي ثم يترك الشعر لمدة ساعتين ، يُستعمل هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع.

ولإزالة رائحة الثوم والبصل بشكل نهائي يوضع في وعاء ستة ملاعق كبيرة من الحليب وعلبة من الزيادي الطبيعي، ثم يتم المزج جيدا ليتم الحصول علي قوام سائل، وقبل غسل الشعر يوضع هذا الخليط مع التركيز على فروة الرأس، ويترك لمدة خمس دقائق مع الفرك الجيد لكي يمتص الرائحة ثم بعد ذلك يغسل الشعر، هذه الخلطة هامة جداً لأصحاب الشعر الجاف حيث تساعد على ترطيب الشعر بشكل كبير.