أسهل طريقة تحضير خبز الزيتون بالجبن بطريقة أشهر محلات المخبوزات

خبز الزيتون يعتبر من أشهر أنواع الخبز بالمطابخ العربية، لأنه خبز صحي، وله الكثير من الفوائد الصحية لجسم من يتناوله، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، ويتميز برائحته الرائعة وطعمه الشهي، الذي يجعل معظم النساء والرجال يعشقون تناوله، ولكن بعض السيدات لا تعرف طريقة تحضير هذا الخبز، لذلك سوف نقدم إليك اليوم في هذا المقال بشيء من التفصيل طريقة عمل خبز الزيتون.

4 كؤوس من الدقيق.

ملعقة ونصف متوسطة من الخميرة البودر.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

8 ملاعق صغيرة زيت زيتون.

½ لتر من الماء الفاتر.

200 جرام من الزيتون المهروس.

كأس كبير من الزعتر المجفف.

نصف كأس كبير من البقدونس المهروس.

كوب صغير من البصل المهروس.

امزجي نصف مقدار زيت الزيتون مع البصل جيدا في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى يذبل البصل.

اتركي البصل جانبا في وعاء، لكي يهدأ تماما، ثم قومي بنخل مقدار الطحين جيدا

اخلطي باقي مقدار زيت الزيتون مع الطحين، والبقدونس، والزيتون، والزعتر في وعاء مناسب للعجن.

ضيفي الخميرة، والسكر، ومقدار الملح، والماء إلى خليط الطحين، ثم اخلطيهم لمدة عشر دقائق حتى تتكون عجينة ناعمة.

وزعي البصل فوق العجينة، ثم اعجنيهم مرة أخرى، ثم ضعي العجين جانبا بوعاء مغلق حتى يتخمر.

قسمي العجين إلى عدة أجزاء، ثم قومي بفرد كل جزء على هيئة دائرة.

ضعي العجين بصينية، ثم ضعي الصينية داخل الفرن على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى ينضج خبز الزيتون ويصبح جاهز للتقديم.

مكونات خبز الزيتونطريقة تحضير خبز الزيتون

في النهاية من خلال مقالنا اليوم قد نكون وضحنا إليكم أفضل طريقة عمل خبز الزيتون.