أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد يجعل شعرك ناعماً كالحرير خلال نصف ساعة

كيراتين طبيعي لفرد الشعر، تعد عملية فرد الشعر من إحدى الطرق التجميلية التي تلجأ إليها النساء بكثرة، وخاصة أصحاب الشعر المجعد فتلجأ بعض السيدات لصالون التجميل لفرد الشعر بالبروتين أو الكيراتين وهذه المواد مضرة بالشعر ناهيك عن أسعارها الباهظة الثمن، فتابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر في نصف ساعة و بمكونين فقط موجودين في كل منزل، تعطي هذه الوصفة نتيجة من أول إستعمال بالإضافة لترميم الشعر وتعطيه لمعاناً مما تقوي بصيلات الشعر، فتابعونا للتعرف على الوصفة.

يتعرض الشعر للعديد من العوامل الخارجية التي تؤثر عليه مما تجعله متقصف وهايش مثل تيارات الهواء الباردة أو التعرض الكثير لأشعة الشمس، بالإضافة لاستخدام الصبغات واستخدام الإستشوار بكثرة، وكل هذه العوامل حلها في مكونين فقط كريم بانثينول الموجود في كل منزل وزيت جوز الهند، والذي يتميز بفوائده الجبارة للشعر والبشرة، فلنتعرف على الوصفة.

2 ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

ملعقة كبيرة زيت جوز هند.