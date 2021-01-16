أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد يجعل شعرك ناعماً كالحرير خلال نصف ساعة

كيراتين طبيعي لفرد الشعر، تعد عملية فرد الشعر من إحدى الطرق التجميلية التي تلجأ إليها النساء بكثرة، وخاصة أصحاب الشعر المجعد فتلجأ بعض السيدات لصالون التجميل لفرد الشعر بالبروتين أو الكيراتين وهذه المواد مضرة بالشعر ناهيك عن أسعارها الباهظة الثمن، فتابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر في نصف ساعة و بمكونين فقط موجودين في كل منزل، تعطي هذه الوصفة نتيجة من أول إستعمال بالإضافة لترميم الشعر وتعطيه لمعاناً مما تقوي بصيلات الشعر، فتابعونا للتعرف على الوصفة.أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد
يتعرض الشعر للعديد من العوامل الخارجية التي تؤثر عليه مما تجعله متقصف وهايش مثل تيارات الهواء الباردة أو التعرض الكثير لأشعة الشمس، بالإضافة لاستخدام الصبغات واستخدام الإستشوار بكثرة، وكل هذه العوامل حلها في مكونين فقط كريم بانثينول الموجود في كل منزل وزيت جوز الهند، والذي يتميز بفوائده الجبارة للشعر والبشرة، فلنتعرف على الوصفة.المكونات:
- 2 ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.
- ملعقة كبيرة زيت جوز هند.
- يتم تسييح زيت جوز الهند في حمام ماء ساخن.
- يتم خلط كريم البانثينول مع زيت جوز الهند و مزجهما جيداً على أن يكون كريم البانثينول أكثر من زيت جوز الهند.
- يقسم الشعر أربع أقسام، ثم يتم وضع الكريم على الشعر باستخدام فرشاة تمشيطه بالمشط حتى يتغلغل الكريم على الشعر.
- بعد فرد كمية الكريم على الشعر بالكامل يطبق الشعر ويلف بكيس بلاستيكي ويترك الكريم عليه لمدة نصف ساعة.
- بعد مرور نصف ساعة يتم وضع فوطة مبللة بماء ساخن ويتم وضعها على كيس الشعر وتركة نصف ساعة أخرى، ثم يغسل الشعر من الكريم بالكامل بإستخدام الشامبو والبلسم.
- يمكن وضع الكريم ليلاً على الشعر مع وضع الكيس البلاستيكي عليه ويغسل في الصباح.
- لاحظي النتيجة بعد الغسيل واستمتعي بشعر ناعم كالحرير.
- إذا كان الشعر دهنياً يجب وضع الكريم على الشعر على بعد مسافة نصف سنتيمتر عن الفروة.
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كيراتين طبيعي لفرد الشعر، تعد عملية فرد الشعر من إحدى الطرق التجميلية التي تلجأ إليها النساء بكثرة، وخاصة أصحاب الشعر المجعد فتلجأ بعض السيدات لصالون التجميل لفرد الشعر بالبروتين أو الكيراتين وهذه المواد مضرة بالشعر ناهيك عن أسعارها الباهظة الثمن، فتابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر في نصف ساعة و بمكونين فقط موجودين في كل منزل، تعطي هذه الوصفة نتيجة من أول إستعمال بالإضافة لترميم الشعر وتعطيه لمعاناً مما تقوي بصيلات الشعر، فتابعونا للتعرف على الوصفة.أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد
يتعرض الشعر للعديد من العوامل الخارجية التي تؤثر عليه مما تجعله متقصف وهايش مثل تيارات الهواء الباردة أو التعرض الكثير لأشعة الشمس، بالإضافة لاستخدام الصبغات واستخدام الإستشوار بكثرة، وكل هذه العوامل حلها في مكونين فقط كريم بانثينول الموجود في كل منزل وزيت جوز الهند، والذي يتميز بفوائده الجبارة للشعر والبشرة، فلنتعرف على الوصفة.المكونات:
- 2 ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.
- ملعقة كبيرة زيت جوز هند.
- يتم تسييح زيت جوز الهند في حمام ماء ساخن.
- يتم خلط كريم البانثينول مع زيت جوز الهند و مزجهما جيداً على أن يكون كريم البانثينول أكثر من زيت جوز الهند.
- يقسم الشعر أربع أقسام، ثم يتم وضع الكريم على الشعر باستخدام فرشاة تمشيطه بالمشط حتى يتغلغل الكريم على الشعر.
- بعد فرد كمية الكريم على الشعر بالكامل يطبق الشعر ويلف بكيس بلاستيكي ويترك الكريم عليه لمدة نصف ساعة.
- بعد مرور نصف ساعة يتم وضع فوطة مبللة بماء ساخن ويتم وضعها على كيس الشعر وتركة نصف ساعة أخرى، ثم يغسل الشعر من الكريم بالكامل بإستخدام الشامبو والبلسم.
- يمكن وضع الكريم ليلاً على الشعر مع وضع الكيس البلاستيكي عليه ويغسل في الصباح.
- لاحظي النتيجة بعد الغسيل واستمتعي بشعر ناعم كالحرير.
- إذا كان الشعر دهنياً يجب وضع الكريم على الشعر على بعد مسافة نصف سنتيمتر عن الفروة.
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