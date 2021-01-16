بطاطس مقلية مقرمشة بطريقة جديدة احسن من الفريت  ممكن الاحتفاظ بها في الفريزر لحين الاستخدام

جميع أطفالنا يحبون تناول الشيبسي المقرمش من الخارج، وينفق كثير من الأهالي على تلك المقرمشات، إضافة لذلك أنها تسبب الكثير من الأمراض وتضر بصحة الأطفال، فيجب تجنبها، وفي ذلك المقال سنتحدث عن كيفية عمل البطاطس المقلية المقرمشة في المنزل بطريقة صحية وأمنة، تابعوا. طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة تعتبر البطاطس المقرمشة والبطاطس الشيبسي من أكثر الأكلات المحببة لدي الكثير من الأطفال والآن سوف نقدم لكم طريقة عمل البطاطس المقرمشة . مقادير تحضير بطاطس مقرمشة كمية من البطاطس حسب رغبتك.

زيت طعام للقلي.

ملح وبهارات (حسب الرغبة). طريقة تحضير بطاطس مقرمشة على النار قومي بوضع مقلاة الطعام العميقة التي تناسب كمية البطاطس التي ستقومين بقليها، وضيفي فيها كوب زيت الطعام للقلي.

نغسل البطاطس جيداً ثم نقشرها وبعد ذلك نغسلها مرة أخري جيداً بالماء ثم نقوم بتقطيعها الى شرائح متوسطة الحجم أو حسب رغبتك .

قومي بوضع البطاطس في الزيت عندما يغلي، وأبدئي بتقليب البطاطس كل ٣ دقائق حتى لا تحترق البطاطس.

عندما تبدأ شرائح أو أصابع البطاطس في الطهي، قومي برفعها من الزيت، ثم نترك الزيت حتى يسخن جداً مرة أخري، ثم نقوم بوضع البطاطس المطهية مرة ثانية، وحتى تحصلي علي بطاطس مقرمشة تلك الخطوة مهمة جداً.

عندما تصبح البطاطس مطهية تماماً وتصبح شكلها مقرمشاً، قومي برفعها من الزيت بعناية، وقبلها جهزي طبق يكون فيه مناديل مطبخ حتى تمتص زيت البطاطس، وقومي بوضع البطاطس فيها.

بعد ذلك يمكنك وضع أي بهارات تفضليها، كالملح أو الفلفل أو الكمون أو البابريكا حسب الرغبة . مقادير تحضير بطاطس مقرمشةطريقة تحضير بطاطس مقرمشة نصائح للحصول على بطاطس مقلية مقرمشة أستخدم زيت عباد الشمس فهو زيت طبيعي، وصحي.

أنقعي قطع البطاطس في الماء والخل لفترة من الوقت قبل قليها، حتى تكون البطاطس مقرمشة أكثر، وأيضاً خليط الخل والماء يمنع امتصاص البطاطس الكثير من الزيت عند قليها، وبالتالي تكون البطاطس قليلة الدسم. نصائح للحصول على بطاطس مقلية مقرمشة وفي نهاية هذا المقال قدمنا طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة، بطريقة سهلة وبسيطة فالمنزل حتى يستمتع بها أطفالك، بطريقة أمنة وأقل سعراً، وألذ طعم. الوسوم

جميع أطفالنا يحبون تناول الشيبسي المقرمش من الخارج، وينفق كثير من الأهالي على تلك المقرمشات، إضافة لذلك أنها تسبب الكثير من الأمراض وتضر بصحة الأطفال، فيجب تجنبها، وفي ذلك المقال سنتحدث عن كيفية عمل البطاطس المقلية المقرمشة في المنزل بطريقة صحية وأمنة، تابعوا. طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة تعتبر البطاطس المقرمشة والبطاطس الشيبسي من أكثر الأكلات المحببة لدي الكثير من الأطفال والآن سوف نقدم لكم طريقة عمل البطاطس المقرمشة . مقادير تحضير بطاطس مقرمشة كمية من البطاطس حسب رغبتك.

زيت طعام للقلي.

ملح وبهارات (حسب الرغبة). طريقة تحضير بطاطس مقرمشة على النار قومي بوضع مقلاة الطعام العميقة التي تناسب كمية البطاطس التي ستقومين بقليها، وضيفي فيها كوب زيت الطعام للقلي.

نغسل البطاطس جيداً ثم نقشرها وبعد ذلك نغسلها مرة أخري جيداً بالماء ثم نقوم بتقطيعها الى شرائح متوسطة الحجم أو حسب رغبتك .

قومي بوضع البطاطس في الزيت عندما يغلي، وأبدئي بتقليب البطاطس كل ٣ دقائق حتى لا تحترق البطاطس.

عندما تبدأ شرائح أو أصابع البطاطس في الطهي، قومي برفعها من الزيت، ثم نترك الزيت حتى يسخن جداً مرة أخري، ثم نقوم بوضع البطاطس المطهية مرة ثانية، وحتى تحصلي علي بطاطس مقرمشة تلك الخطوة مهمة جداً.

عندما تصبح البطاطس مطهية تماماً وتصبح شكلها مقرمشاً، قومي برفعها من الزيت بعناية، وقبلها جهزي طبق يكون فيه مناديل مطبخ حتى تمتص زيت البطاطس، وقومي بوضع البطاطس فيها.

بعد ذلك يمكنك وضع أي بهارات تفضليها، كالملح أو الفلفل أو الكمون أو البابريكا حسب الرغبة . مقادير تحضير بطاطس مقرمشةطريقة تحضير بطاطس مقرمشة نصائح للحصول على بطاطس مقلية مقرمشة أستخدم زيت عباد الشمس فهو زيت طبيعي، وصحي.

أنقعي قطع البطاطس في الماء والخل لفترة من الوقت قبل قليها، حتى تكون البطاطس مقرمشة أكثر، وأيضاً خليط الخل والماء يمنع امتصاص البطاطس الكثير من الزيت عند قليها، وبالتالي تكون البطاطس قليلة الدسم. نصائح للحصول على بطاطس مقلية مقرمشة وفي نهاية هذا المقال قدمنا طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة، بطريقة سهلة وبسيطة فالمنزل حتى يستمتع بها أطفالك، بطريقة أمنة وأقل سعراً، وألذ طعم.

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