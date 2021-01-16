طريقة عمل السابليه محشو بالجوز والكرز

السابليه محشو بالجوز والكرز، أهلا بكم مجددا أعزائي متابعي موقع ثقفني، يعد السابليه من الحلويات المفضلة للأسرة العربية في الأعياد والمواسم حيث تعتبر من الطقوس التي تظهر في الأعياد مثل عيد الفطر المبارك، وعيد الميلاد المجيد وغيرهم من الأعياد، ويتميز السابليه في طريقة عمله وتنوع حشواته حيث يمكنك أن تغير من الحشوة لتصنع اكثر من طعم له مذاق مختلف، فمنها السابليه بمربي الفراولة و السابليه بالشيكولاتة و السابليه بالكريمة البيضاء والسابليه بكريمة البرتقال و السابليه محشو بالجوز والكرز وهو موضوع حديثنا اليوم، هيا بنا لنتعرف علي طريقة عمل السابليه ومقادير السابليه والحشوة. مقادير عجينة السابليه مقدار 180 جرام زبدة.

مقدار 100 جرام سكر.

عدد بيضة واحدة.

مقدار 250 جرام دقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا. مقادير حشوة السابليه عدد 2 ملعقة كبيرة جوز مطحون.

بعض من حبات الكرز المسكر.

عدد ملعقة كبيرة سكر.

قطرات من ماء الزهر.

ويستخدم للدلك : بياض بيضة. مقادير عجينة السابليهمقادير حشوة السابليه يمكنك إحضار قليل من السكر الناعم للتزين. طريقة تحضير السابليه محشو بالجوز والكرز الخطوة الأولي : في إناء يتم وضع الزبدة مع السكر وتعجن بالخلاط الكهربائي إلي أن نحصل علي كريمة، ثم نضيف إليها بيضة ثم الدقيق والملح ويخلط كل تلك المكونات جيداً حتي نحصل علي عجين منسجم، ثم يلف في كيس من البلاستيك الغذائي ( مخصص للأكل ) ثم نضعه داخل الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

الخطوة الثانية : لفي العجين في ورق شفاف، واتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق في الثلاجة.

الخطوة الثالثة : احضري العجين وحاولي أن تكوني طبقات رقيقة بواسطة ( حلاَل أو فرادة عجين ) وذلك علي سطح أملس (الطباخة) يكون مدهون قليلا بالزيت حتي يصل سمكها إلي 4 مم تقريبا.

الخطوة الرابعة : جهزي الحشوة، وذلك بمزج الجوز المطحون مع السكر وقليل من ماء الزهر، وأضيفي إليهم الكرز مقطع إلي قطع صغيرة.

الخطوة الخامسة : اقسمي العجينة إلي قسمين وأرسمي علي أحد الأقسام بالطابع ( من أدوات التزيين للحلويات ) ثم ضعي فوق كل قطعة ملعقة صغيرة من الحشوة، ادهني حافة كل قطعة ببياض البيض ثم غطي العجينة بالقسم الثاني من العجينة ثم قطعيها بواسطة نفس الطابع.

الخطوة السادسة : ضعيهم فوق صينية مفروشة بورق الألومنيوم.

الخطوة السابعة : اخبزيهم فوق صينية متوسطة الحرارة لمدة 20 دقيقة تقريبا.

الخطوة الثامنة : بعد أن تنضج العجينة أخرجيها من الفرن ورشي فوقها قليل من السكر الناعم. طريقة تحضير السابليه محشو بالجوز والكرز الوسوم

السابليه محشو بالجوز والكرز، أهلا بكم مجددا أعزائي متابعي موقع ثقفني، يعد السابليه من الحلويات المفضلة للأسرة العربية في الأعياد والمواسم حيث تعتبر من الطقوس التي تظهر في الأعياد مثل عيد الفطر المبارك، وعيد الميلاد المجيد وغيرهم من الأعياد، ويتميز السابليه في طريقة عمله وتنوع حشواته حيث يمكنك أن تغير من الحشوة لتصنع اكثر من طعم له مذاق مختلف، فمنها السابليه بمربي الفراولة و السابليه بالشيكولاتة و السابليه بالكريمة البيضاء والسابليه بكريمة البرتقال و السابليه محشو بالجوز والكرز وهو موضوع حديثنا اليوم، هيا بنا لنتعرف علي طريقة عمل السابليه ومقادير السابليه والحشوة. مقادير عجينة السابليه مقدار 180 جرام زبدة.

مقدار 100 جرام سكر.

عدد بيضة واحدة.

مقدار 250 جرام دقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا. مقادير حشوة السابليه عدد 2 ملعقة كبيرة جوز مطحون.

بعض من حبات الكرز المسكر.

عدد ملعقة كبيرة سكر.

قطرات من ماء الزهر.

ويستخدم للدلك : بياض بيضة. مقادير عجينة السابليهمقادير حشوة السابليه يمكنك إحضار قليل من السكر الناعم للتزين. طريقة تحضير السابليه محشو بالجوز والكرز الخطوة الأولي : في إناء يتم وضع الزبدة مع السكر وتعجن بالخلاط الكهربائي إلي أن نحصل علي كريمة، ثم نضيف إليها بيضة ثم الدقيق والملح ويخلط كل تلك المكونات جيداً حتي نحصل علي عجين منسجم، ثم يلف في كيس من البلاستيك الغذائي ( مخصص للأكل ) ثم نضعه داخل الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

الخطوة الثانية : لفي العجين في ورق شفاف، واتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق في الثلاجة.

الخطوة الثالثة : احضري العجين وحاولي أن تكوني طبقات رقيقة بواسطة ( حلاَل أو فرادة عجين ) وذلك علي سطح أملس (الطباخة) يكون مدهون قليلا بالزيت حتي يصل سمكها إلي 4 مم تقريبا.

الخطوة الرابعة : جهزي الحشوة، وذلك بمزج الجوز المطحون مع السكر وقليل من ماء الزهر، وأضيفي إليهم الكرز مقطع إلي قطع صغيرة.

الخطوة الخامسة : اقسمي العجينة إلي قسمين وأرسمي علي أحد الأقسام بالطابع ( من أدوات التزيين للحلويات ) ثم ضعي فوق كل قطعة ملعقة صغيرة من الحشوة، ادهني حافة كل قطعة ببياض البيض ثم غطي العجينة بالقسم الثاني من العجينة ثم قطعيها بواسطة نفس الطابع.

الخطوة السادسة : ضعيهم فوق صينية مفروشة بورق الألومنيوم.

الخطوة السابعة : اخبزيهم فوق صينية متوسطة الحرارة لمدة 20 دقيقة تقريبا.

الخطوة الثامنة : بعد أن تنضج العجينة أخرجيها من الفرن ورشي فوقها قليل من السكر الناعم. طريقة تحضير السابليه محشو بالجوز والكرز

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