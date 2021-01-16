بسكويت القهوة سهل وشهي احلى طريقة لعمل البسكويت في المنزل

بسكويت القهوة من أفضل أنواع البسكويت التي يمكن أن نقوم بتناولها فهو لديه طعم شهي رائع مميز يمكن أن نقوم بتحضيره داخل المنزل باسهل طريقه كما أن نتناول هذا البسكوت سوف يجعلنا دائما نحصل على الفيتامينات والمعادن، وتقوم بتناوله من وقت لآخر إذا كان في الصباح كوجبة الإفطار أو إذا كانت بعد تناول وجبة الإفطار فتعددت طرق تناول البسكويت ولكن هو الافضل على الاطلاق التي يمكن أن نقوم بتناوله لذلك يمكنك عزيزتي أن تقوم بتحضير بسكويت القهوه لاطفالك من داخل المنزل بطريقة التي نقوم بكتابتها خلال السطور القادمة.

طريقة تحضير بسكويت القهوة

يتميز بسكويت القهوة بأن لديه مذاق رائع ومتميز نقوم بتناوله من وقت لآخر مع اسرتنا لأنه يحتوي العديد من الفيتامينات والبروتينات المفيدة ويعتبر ايضا تحضيره داخل المنزل من مواد طبيعية سوف يحافظ على صحتنا بشكل مميز و لا يحتاج جهد كبير عند تحضيره وذلك لأنه بتكلفة، قليلة ايضا فلا يكلفنا العديد من الأموال.

نصف ملعقة من القهوة ويفضل أن تكون سريعة الذوبان.

نصف كيلو من الدقيق المنخول.

خمس ملاعق من الزيت.

ثلاث ملاعق من الكاكاو.

كوب سكر .

نصف فنجان من السمن.