4 اسرار جمالية للمكياج لازم تعرفيهم

ممكن تكوني قريتي كتير عن منتجات التجميل والمكياج والعناية بالبشرة من خلال النت ، ولكن بيكون في اسرار ميعرفهاش غير المتخصصين والخبراء في عالم المكياج ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشاركم 4 اسرار جمالية للمكياج محتاجة تعرفيهم.
اسرار جمالية للمكياج:
1- لو عندك فرشة ماسكارا كويسة احتفظي بيها:
انواع الماسكارا في السوق مالهاش حصر ، من اول الانواع اللي بتساعد على تطويل الرموش وتكثيفها او رفعها ، وكتير من ماركات المكياج لما بتحب تسوق للماسكارا بتاعتها هتقولك ان ليها تركيبة خاصة او صبغات لونية مميزة او مكونات تانية هتخليها افضل من غيرها ، لكن الحيلة غالبا بتكون في فرشة الماسكارا نفسها ، وده مش معناه انك متجربيش انواع ماسكارا مختلفة ، ولكن ببساطة خليكي مركزة اكتر مع الفرشة ، لو بصيتي بتركيز شوية هتلاقي ان فرشة الماسكارا من مختلف العلامات التجارية كلها مصنوعة بتصميم مختلف ، وده اللي ممكن يكون ليه اكبر تأثير على نتيجة الماسكارا على الرموش ، عشان كده لو جربتي اي نوع ماسكارا ولقيتي الفرشة بتاعتها بتديكي النتيجة اللي انتي عايزاها مت تطويل او تكثيف او رفع للرموش ، احتفظي بالفرشة حتى بعد ما تخلص الماسكارا ، واستخدميها مع اي نوع ماسكارا تانية حتى لو اقل جودة من اللي كانت عندك.
2- اعرفي الفرق بين كريم الاساس على اساس مائي وزيتي:
مش كل كريمات الاساس مناسبة لكل انواع البشرة ، على الرغم انه لما بيتم التسويق ليها بتتسوق على الاساس ده انها مناسبة لاي حد ، ولكن بيبان الفرق مجرد ما تستخدمي كريم الاساس على بشرتك ، لو انتي ديما بتغلطي في اختيار كريم الاساس المناسب ليكي بصرف النظر عن اللون ، يبقى هنا لازم تدوري على الفرق بين النوع المائي والزيتي ، كريم الاساس المائي بيكون مناسب اكتر للبشرة الدهنية لانه بيكون اخف بكتير ومش هيتعب البشرة ولا هيضرها ، اما المنتج اللي بيكون زيتي فهو مناسب اكتر للبشرة الجافة ، وده بيكون مكتوب على العبوة نفسها كريم الاساس مائي Water-based foundation, او زيتي Oil-based foundation.
وفي حيلة بسيطة ممكن تفرقي بين الاتنين لو عندك كريمات اساس ومش عارفة هي اساسها مائي ولا زيتي ، هاتي كوبايتين مية وحطي شوية من كريم الاساس في كل كوباية ، كريم الاساس المائي هينزل في قعر الكوباية ولما تقلبيه هيدوب تماما في المية ، اما الزيتي مش هينزل كله في قعر الكوباية ولما تقلبيه مش هيدوب وهيتفتت ويعمل كتل صغيرة.
وده فيديو للتجربة
3- تاريخ انتهاء صلاحية مستحضرات التجميل:
اتأكدي كل فترة انك تراجعي تواريخ صلاحية المنتجات عندك بشكل منتظم واتخلصي من اي منتج صلاحيته انتهت ، لان كتير من البنات ممكن يحتفظوا بمنتجات ويستخدموها حتى بعد انتهاء صلاحيتها وخصوصا لو كانت غالية او مش بينزل منها تاني ، لكن مع ذلك المنتجات دي ليها تاريخ انتهاء صلاحية زيها زي اي حاجة وبمجرد ما تتفتح وتقعد عندك فترة طويلة صلاحيتها هتنتهي ، عشان كده لازم تستبدلي بانتظام كل المنتجات القديمة اللي عندك.
4- نضفي فرش المكياج بانتظام:
لو لقيتي بشرتك متهيجة او بيظهر فيها بثور بشكل مفاجيء على غير عادتها ، في الحالة دي بصي على فرش المكياج بتاعتك وكل ادوات المكياج اللي بتستخدميها ، في حين ان عوامل تانية زي سوء التغذية والهرمونات ممكن انها تأدي لظهور حب الشباب ومشاكل تانية في البشرة ، الا ان استخدام فرش مكياج مش نضيفة ممكن انها تنشر البكتيريا والزيوت القديمة والاوساخ على بشرتك كلها وده هيأدي لتهيج البشرة وظهور الحبوب والبثور ، وعشان تنضفي فرش المكياج بكل بساطة انقعيها في مزيج من المية الدافية وشامبو الاطفال او بلسم الشعر ، بعدها اشطفيها بمية نضيفة ونشفيها بطريقة التربيت او الضغط من غير ما تشدي شعر الفرشة ، وبعدها سيبيها على اي سطح مستوي تنشف.
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