طريقة كيك بالموز بالشوكولاته لذيذ في دقائق أصنعي كيكة بمكونات سهلة

طريقة كيك الموز الحلويات التي يفضلها الكبار والصغار والتي تقدم في كافة المناسبات والحفلات، وأخرجي من الكيك التقليدي سواء كان كيك عادي أو كيك شوكولاته وقدمي لأطفالك كيك لذيذ وصحي يعزز ويقوي مناعتهم في ليالي البرد القارصة وتبعث الدفء للجسم، فالحلويات من الشئ الأساسي في كل منزل، فمن لا يعشق الحلويات وتناولها في الإفطار أو ما بين الوجبات، فكل سيدة وربة منزل ترغب في أن تتفنن في صناعة الكيك حتى تسعد زوجها وأسرتها، وتحاول أن تجدد في صنع الحلويات والأكلات وتبتكر دائما خاصة في الحلويات، واليوم سنقدم لكم طريقتين لعمل كيك الموز العادية وكيك موز بالشوكولاته، وتلك الطريقة تجعل الكيك ناعم ويذوب في الفم إلى جانب كم الفوائد التي سيحصل عليها الجسم بعد تناولها فهو كيك متكامل صحي ومفيد بطعم وشكل خاص ومميز. مكونات كيكة بالموز الهشة عدد 2 كوب طحين أبيض ناعم. عدد 2 بيضة كبيرة الحجم بحرارة المطبخ. كوب حليب كامل الدسم. نصف كوب زيت نباتي. كوب من السكر الأبيض الناعم المطحون. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. عدد 2 موزة حجم كبير طازجة. خطوات وطريقة تحضير كيكة الموز في وعاء ضعي البيض واخفقيه جيدا وعليه ضعي الفانيليا والزيت وأخفقيهم معا ثم ضعي الحليب واستمري في الخفق.

ثم في النهاية ضعي السكر واستمري في الخفق حتى تتكون لديك فقاعات كثيرة وتتجانس كل مكونات مع بعضها.

ثم أنخلي الدقيق جيدا مع البيكنج باودر والملح وضعيهم في نهاية على خليط السائل وأخفقيهم بملعقة من الخشب حتى تتجانس.

ثم أصنعي عصير موز عن طريق ثمرة واحدة ويمكن خفقها بالقليل من الموز وصبيه على مزيج الكيك.

والموزة الأخرى قطعيها إلى حلقات صغيرة رصي قطع الموز على صينية الخبز بعد دهنها بالزبدة والدقيق رصي عليها قطع الموز.

صبي عليها الخليط ويكون مناسب الخليط لحجم الصينية بحيث يكون الخليط في نصف الصينية أو أكثر.

مع الحرص على أن لا يكون الخليط رفيع حتى لا تحترق الكيك ويمكن وضع قطع من الموز على وجه الكيك على حسب الرغبة.

تدخل الصينية في فرن ساخن على حرارة مرتفعة وبعد مرور 10 دقائق خفضي الحرارة قليلا ثم بعدها بـ 10 دقائق أخرجي الكيك من الفرن.

واتركي الكيك حتى تبرد تماما وقطعيها وقدميها مع العصائر لأسرتك. مكونات كيكة بالموز الهشةخطوات وطريقة تحضير كيكة الموز مقادير كيك الموز بالشوكولاته 85 جرام زبدة غير مالحة ناعم. نصف كوب زيت نباتي. نصف كوب سكر ناعم. نصف كوب سكر بني غامق. ملعقة كبيرة دبس سكر. نصف ملعقة صغيرة قرفة. ملعقة صغيرة فانيليا. عدد بيضة كبيرة بحرارة المطبخ. كوب ربع من الدقيق العادي. ملعقة كبيرة بيكنج باودر. رشة صغيرة ملح. كوب من الموز المهروس عدد 3 موزات. نصف كوب رقائق شوكولاته بالحليب. خطوات كيك الموز بالشوكولاته القطع يسخن الفرن على حرارة مرتفعة أولا في حين إعداد الكيك.

يدهن قالب الكيك بالشكل المرغوب فيه مقاس 20 سم بالسمن أو الزبدة ويبطن بورق زبدة أو يرش بالدقيق.

يوضع كل المكونات السائلة في الخلاط أو يخفقوا بالمضرب الكهربائي أو ملعقة خشبيه حتى يتجانسوا مع البيضة.

بوعاء أخر يوضع الطحين والبيكنج بودر والملح والقرفة بعد نخلهم.

ويضاف الخليط السائل على الدقيق وعليهم يوضع الموز والشوكولاته.

يصب الخليط في قالب جاهز للخبز لمدة نصف ساعة.

وعندما يخرج يختبر بأنه نضج، وتبرد على رف من السلك وتقدم وبذلك يكون لديك كيكة موز بالشوكولاته رائعة. مقادير كيك الموز بالشوكولاتهخطوات كيك الموز بالشوكولاته القطع الوسوم

طريقة كيك الموز الحلويات التي يفضلها الكبار والصغار والتي تقدم في كافة المناسبات والحفلات، وأخرجي من الكيك التقليدي سواء كان كيك عادي أو كيك شوكولاته وقدمي لأطفالك كيك لذيذ وصحي يعزز ويقوي مناعتهم في ليالي البرد القارصة وتبعث الدفء للجسم، فالحلويات من الشئ الأساسي في كل منزل، فمن لا يعشق الحلويات وتناولها في الإفطار أو ما بين الوجبات، فكل سيدة وربة منزل ترغب في أن تتفنن في صناعة الكيك حتى تسعد زوجها وأسرتها، وتحاول أن تجدد في صنع الحلويات والأكلات وتبتكر دائما خاصة في الحلويات، واليوم سنقدم لكم طريقتين لعمل كيك الموز العادية وكيك موز بالشوكولاته، وتلك الطريقة تجعل الكيك ناعم ويذوب في الفم إلى جانب كم الفوائد التي سيحصل عليها الجسم بعد تناولها فهو كيك متكامل صحي ومفيد بطعم وشكل خاص ومميز. مكونات كيكة بالموز الهشة عدد 2 كوب طحين أبيض ناعم. عدد 2 بيضة كبيرة الحجم بحرارة المطبخ. كوب حليب كامل الدسم. نصف كوب زيت نباتي. كوب من السكر الأبيض الناعم المطحون. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. عدد 2 موزة حجم كبير طازجة. خطوات وطريقة تحضير كيكة الموز في وعاء ضعي البيض واخفقيه جيدا وعليه ضعي الفانيليا والزيت وأخفقيهم معا ثم ضعي الحليب واستمري في الخفق.

ثم في النهاية ضعي السكر واستمري في الخفق حتى تتكون لديك فقاعات كثيرة وتتجانس كل مكونات مع بعضها.

ثم أنخلي الدقيق جيدا مع البيكنج باودر والملح وضعيهم في نهاية على خليط السائل وأخفقيهم بملعقة من الخشب حتى تتجانس.

ثم أصنعي عصير موز عن طريق ثمرة واحدة ويمكن خفقها بالقليل من الموز وصبيه على مزيج الكيك.

والموزة الأخرى قطعيها إلى حلقات صغيرة رصي قطع الموز على صينية الخبز بعد دهنها بالزبدة والدقيق رصي عليها قطع الموز.

صبي عليها الخليط ويكون مناسب الخليط لحجم الصينية بحيث يكون الخليط في نصف الصينية أو أكثر.

مع الحرص على أن لا يكون الخليط رفيع حتى لا تحترق الكيك ويمكن وضع قطع من الموز على وجه الكيك على حسب الرغبة.

تدخل الصينية في فرن ساخن على حرارة مرتفعة وبعد مرور 10 دقائق خفضي الحرارة قليلا ثم بعدها بـ 10 دقائق أخرجي الكيك من الفرن.

واتركي الكيك حتى تبرد تماما وقطعيها وقدميها مع العصائر لأسرتك. مكونات كيكة بالموز الهشةخطوات وطريقة تحضير كيكة الموز مقادير كيك الموز بالشوكولاته 85 جرام زبدة غير مالحة ناعم. نصف كوب زيت نباتي. نصف كوب سكر ناعم. نصف كوب سكر بني غامق. ملعقة كبيرة دبس سكر. نصف ملعقة صغيرة قرفة. ملعقة صغيرة فانيليا. عدد بيضة كبيرة بحرارة المطبخ. كوب ربع من الدقيق العادي. ملعقة كبيرة بيكنج باودر. رشة صغيرة ملح. كوب من الموز المهروس عدد 3 موزات. نصف كوب رقائق شوكولاته بالحليب. خطوات كيك الموز بالشوكولاته القطع يسخن الفرن على حرارة مرتفعة أولا في حين إعداد الكيك.

يدهن قالب الكيك بالشكل المرغوب فيه مقاس 20 سم بالسمن أو الزبدة ويبطن بورق زبدة أو يرش بالدقيق.

يوضع كل المكونات السائلة في الخلاط أو يخفقوا بالمضرب الكهربائي أو ملعقة خشبيه حتى يتجانسوا مع البيضة.

بوعاء أخر يوضع الطحين والبيكنج بودر والملح والقرفة بعد نخلهم.

ويضاف الخليط السائل على الدقيق وعليهم يوضع الموز والشوكولاته.

يصب الخليط في قالب جاهز للخبز لمدة نصف ساعة.

وعندما يخرج يختبر بأنه نضج، وتبرد على رف من السلك وتقدم وبذلك يكون لديك كيكة موز بالشوكولاته رائعة. مقادير كيك الموز بالشوكولاتهخطوات كيك الموز بالشوكولاته القطع

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