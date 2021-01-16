حضري بسكويت البرتقال المقرمش واللذيذ في الخلاط بطريقة سهلة وسريعة

يعتبر البسكويت من أهم المقرمشات الخفيفة التي يتم تحضيرها بشكل سريع وفي فترة وجيزة، فيتم تناول البسكويت كوجبة خفيفة في العشاء أو بين جميع الوجبات الرئيسية وترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل بسكويت البرتقال في الخلاط. طريقة عمل بسكويت البرتقال في الخلاط طريقة عمل بسكويت البرتقال في الخلاط سوف نذكر إليكم من خلال السطور الآتية مكونات بسكويت البرتقال وخطوات تحضيره المكونات كأس وربع من الطحين الأببض.

ربع كأس من السمولينا.

كأس من الزيت.

كأسان من عصير البرتقال.

كأس من السمسم المحمص.

كأس ونصف من السكر البودرة.

ملعقة من الفانيليا.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. خطوات تحضير بسكويت البرتقال القيام بنخل الطحين في إناء عميق. بعد ذلك يتم إضافة كلاً من البيكنج صودا والفانيليا والملح والكركم وبعد ذلك يتم إضافة السمولينا وعصير البرتقال والزيت ويتم العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة ولينة ومن ثم يتم تركها لأن ترتاح لمدة نصف ساعة. يتم تشكيل العجينة على شكل دوائر صغيرة وبعد ذلك يتم دحرجتها في السمسم. يتم نقل البسكويت إلى صينية يتم دهنها بالزيت. القيام بتسخين الفرن وبعد ذلك يتم إدخال البسكويت إلى الفرن وتركه لمدة ربع ساعة لحين أن يتحمر.يتم إخراج البسكويت وتركه لحين أن يبرد بصورة تامة وبعد ذلك يتم وضعها في أطباق التقديم وتقديمها إلى أفراد العائلة. طريقة عمل البسكويت بصلصة البرتقال خطوات تحضير بسكويت البرتقالطريقة عمل البسكويت بصلصة البرتقال المكونات باكت من البسكويت الشاي.

مياه قليلة.

ربع كأس من جوز الهند.

سكر.

ملعقة كبيرة من النشادر.

كأس من عصير البرتقال. خطوات تحضير البسكويت بصلصة البرتقال القيام بإحضار إناء ويتم وضع فيه كلاً من عصير البرتقال والنشادر والمياه ويتم رفعهم على نار متوسطة ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض لحين أن يتماسك الخليط ويتكاثف وبعد ذلك يتم تركه لحين أن يبرد. يتم رص نصف كمية البسكويت في صينية حجمها متوسطة وبعد ذلك يتم وضع طبقة من صلصة البرتقال فوقه وبعد ذلك يتم وضعه باقي كمية البسكويت. يتم توزيع جوز الهند على السطح ويتم وضعه في الثلاجة لحين أن يتماسك. خطوات تحضير البسكويت بصلصة البرتقال وبذلك قد وضحنا إليكم طريقة عمل بسكويت البرتقال في الخلاط وطريقة البسكويت بصوص البرتقال. الوسوم

يعتبر البسكويت من أهم المقرمشات الخفيفة التي يتم تحضيرها بشكل سريع وفي فترة وجيزة، فيتم تناول البسكويت كوجبة خفيفة في العشاء أو بين جميع الوجبات الرئيسية وترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل بسكويت البرتقال في الخلاط. طريقة عمل بسكويت البرتقال في الخلاط طريقة عمل بسكويت البرتقال في الخلاط سوف نذكر إليكم من خلال السطور الآتية مكونات بسكويت البرتقال وخطوات تحضيره المكونات كأس وربع من الطحين الأببض.

ربع كأس من السمولينا.

كأس من الزيت.

كأسان من عصير البرتقال.

كأس من السمسم المحمص.

كأس ونصف من السكر البودرة.

ملعقة من الفانيليا.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. خطوات تحضير بسكويت البرتقال القيام بنخل الطحين في إناء عميق. بعد ذلك يتم إضافة كلاً من البيكنج صودا والفانيليا والملح والكركم وبعد ذلك يتم إضافة السمولينا وعصير البرتقال والزيت ويتم العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة ولينة ومن ثم يتم تركها لأن ترتاح لمدة نصف ساعة. يتم تشكيل العجينة على شكل دوائر صغيرة وبعد ذلك يتم دحرجتها في السمسم. يتم نقل البسكويت إلى صينية يتم دهنها بالزيت. القيام بتسخين الفرن وبعد ذلك يتم إدخال البسكويت إلى الفرن وتركه لمدة ربع ساعة لحين أن يتحمر.يتم إخراج البسكويت وتركه لحين أن يبرد بصورة تامة وبعد ذلك يتم وضعها في أطباق التقديم وتقديمها إلى أفراد العائلة. طريقة عمل البسكويت بصلصة البرتقال خطوات تحضير بسكويت البرتقالطريقة عمل البسكويت بصلصة البرتقال المكونات باكت من البسكويت الشاي.

مياه قليلة.

ربع كأس من جوز الهند.

سكر.

ملعقة كبيرة من النشادر.

كأس من عصير البرتقال. خطوات تحضير البسكويت بصلصة البرتقال القيام بإحضار إناء ويتم وضع فيه كلاً من عصير البرتقال والنشادر والمياه ويتم رفعهم على نار متوسطة ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض لحين أن يتماسك الخليط ويتكاثف وبعد ذلك يتم تركه لحين أن يبرد. يتم رص نصف كمية البسكويت في صينية حجمها متوسطة وبعد ذلك يتم وضع طبقة من صلصة البرتقال فوقه وبعد ذلك يتم وضعه باقي كمية البسكويت. يتم توزيع جوز الهند على السطح ويتم وضعه في الثلاجة لحين أن يتماسك. خطوات تحضير البسكويت بصلصة البرتقال وبذلك قد وضحنا إليكم طريقة عمل بسكويت البرتقال في الخلاط وطريقة البسكويت بصوص البرتقال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري بسكويت البرتقال المقرمش واللذيذ في الخلاط بطريقة سهلة وسريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.