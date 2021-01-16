خلطة سوريا تقضي نهائيا وللابد على الاسمرار من الوجه خلال اسبوعين فقط

وصفات طبيعية للتخلص من النمش، من المشاكل الحادة التي تعاني منها السيدات ظهور بقع النمش، فهي من أشد مشاكل البشرة التي تعرض صاحبها للإكتئاب في ظل ظهور بقع النمش البنية التي تظهر بالوجه وتقلل من جماله.

وصفات طبيعية للتخلص من النمش

الوصفات الطبيعية تصنف ضمن الحلول الرئيسية في علاج النمش، فيمكنكم إستخدام الوصفات المضمونة في علاج النمش والتي سنعرضها إليكم فيما يلي:

عصير الحامض:

من الوصفات التي تخلصك من النمش وتخفف منه، يجب وضع عصير ااحامض على البشرة لبعض من الوقت ثم شطفه.

الحليب:

من الوصفات التي لها أثر جميل في تخفيف أثر النمش، يجب غسل الوجه بالحليب.

وصفة البصل:

يمكنك بشر البصل وفرك البشرة به فهو أحد الوصفات التي تخفف من وجود النمش، فهو كالحامض.

وصفة الخيار والعسل:

من الوصفات الرائعة لإذالة النمش، يمكنك بشر حبة من الخيار ومن ثم ضيفي إليها ملعقة من العسل وملعقة من الحامض، وقلبي الخليط وضعيه على البشرة، وأتركيه بعض من الوقت، ثم أشطفي.

أحرصي على تكرار الوصفة للحصول على أفضل النتائج.

وصفة زيت السمسم والطحينة لإزالة النمش

وصفات طبيعية مدهشة تخلصك من النمش قومي سيدتي بخلط 2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم، ومثلها طحينة، ومثلها نشأ.

ضيفي سيدتي على المقادير السابقة عدد 2 بياضة بيضة.

أخلطي المقدار جيدا، وطبقيه على البشرة لمدة 30 دقيقة، ثم أشطفي وجهك.

أحرصي على إستخدام الوصفة ثلاثة مرات في الإسبوع الأول، ومرتان في الإسبوع الثاني.

وثلاثة مرات في الإسبوع الثالث.

يجب عدم الإهمال في عمل الوصفة حتى يتم الحصول على النتائج المطلوبة.

فكما نعلم أن ظهور النمش في الوجه قد يؤثر على جمالك كثير، واليكي الأن وصفة من أكثر الوصفات الطبيعية لإزالة النمش وهو عصير الليمون الذي يساعد على علاج النمش والبقع البنية تماما كونه يحتوي على خواص مذهلة ومتعددة لتفتح البشرة وتبيض البقع الداكنة فيها.

طريقة تجهيز الوصفة

جهزي نصف ليمونة وضعيها على اماكن الجلد المصاب بالنمش وقومي بفرك امكان النمش.

ثم اتركيه لمدة تصل لــــــــ 10-15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد، احرصي على تكرار هذه الوصفة مرتين كل اسبوع.

لماذا يظهر النمش على الوجه

هناك الكثير من الاسئلة عن النمش فهو عبارة عن بقع سمراء أو بنية فاتحة على بشرتك، فهي مكونة من مجموعات من خلايا الجلد التي تحتوي على صبغة الميلانين، على عكس الشامات المرتفعة، يكون النمش مسطحًا، علما أن النمش ليس مؤلمًا أو ضارًا.

فلا أحد يولد بالنمش ، رغم أنه قد يكون وراثيًا، وقد تكون ناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

وصفة الليمون والماء لتفتيح البشرة والقضاء على النمش

مع وصفة الليمون الساحرة للقضاء على النمش بخطوة واحدة فقط كل ماعليكي هو اخذ نصف ليمونة ووضع عليها اثملعقة كبيرة من الماء الدافئ وقلبيهم معا جيداً ثم ابدئي بتوزيع الخليط على كامل وجهك واتركيه على بشرتك لمدة ساعتين على الأقل للوصول إلي أفضل النتائج اغسلي وجهك بالماء البارد واحرصي على تكرار تلك الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع.

وصفة قشر البرتقال لتفتيح لون الجلد

من أكثر الفواكة الطبيعية التي تحتوي على تفتيح البشرة الدهنية في اقصي سرعة هو قشر البرتقال المجفف، الذي يمكن استخدامه لتبييض الوجه وكذلك لديه القدرة على تقليل تصبغ البشرة.

فقط كل ما عليكي في تلك الوصفة هو خلط كمية من قشر البرتقال المجفف مع ثلاث ملاعق من ماء الورد وتقلب جيداً المكونات معا، ثم توضع على الوجه لمدة نصف ساعة قبل أن تغسل البشرة بالماء الفاتر.