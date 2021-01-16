ماهي اضرار الشوكولاته على المعدة، دوت الخليج مجموعة من الأضرار تظهر عادة عند الإفراط في تناول الشوكولاته، أو في حال تناولها على معدة فارغة، أو في حال تناولها من لديهم أمراض معوية أو حساسية تجاه أحد مكونات الشوكولاته، وتلك الأضرار نتعرف عليها في التالي:

اضرار الشوكولاته على المعدة:

ذكر موقع "ويب طب" أن للشوكولاته مجموعة من الأضرار على المعدة وهي:

تناول الشوكولاته بإفراط يسبب اضطرابات في المعدة.

الشوكولاته تفاقم أعراض متلازمة القولون العصبي ومنها الغازات والتقلصات في البطن والانتفاخ.

الشوكولاته تسبب داء الارتجاع المعدي المريئي ومن أعراضه آلام المعدة.

الإفراط في تناول الشوكولاته يسبب الإسهال.

الشوكولاته يمكن أن تسبب سوء الهضم بسبب ارتفاع الدهون و السكريات بها.

أضرار الشوكولاته على الصحة:

يساهم الإفراط في تناول الشوكولاته في رفع فرص الإصابة بالنزيف والكدمات، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض نزف الدم.

الكافيين من مكونات الشوكولاته والإفراط في تناولها يسبب خفقان القلب أو تسارع نبض القلب.

يمكن للشوكولاته أن تسبب ارتفاع ضغط الدم.

الاضطرابات النفسية والقلق والعصبية من أضرار الشوكولاته.

من أضرار الشوكولاته اضطرابات النوم بسبب غناها بالكافيين.

الشوكولاته مليئة بالسكريات والدهون وتناولها يمكن أن يضر مرضى السكر، كما يمكن أن تتسبب في زيادة الوزن.

الشوكولاته أحد أبرز الأطعمة التي يمكن أن تسبب الطفح الجلدي و الحكة لدى المصابين بالحساسية.

تناول الشوكولاته يفاقم أمراض العيون، لا سيما مرض الزرق .

الشوكولاته وخاصة الأنواع المصنعة الغنية بالنكهات والمحسنات للطعم لا تناسب من لديهم كوليسترول مرتفع.

الشوكولاته لا تناسب المرأة الحامل خاصة في أشهر الحمل الأولى، ومن المهم تناولها في تلك الفترة باعتدال.

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