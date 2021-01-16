عديدة دوت الخليج الامراض التي يتشارك فيها النساء والرجال، اضافة لامراض قد تصيب النساء اكثر من الرجال والعكس صحيح.

ومن الامراض الشائعة بين الجنسين، التهاب المسالك البولية الذي يعد من الامراض المرتبطة بعوامل عدة ويمكن ان تزداد حدتها مع التقدم بالسن.

يعرفنا الدكتور علي عبد الجليل ثويني، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية في عيادة "ذا وان كلينيك دبي"، على الاسباب وراء التهاب المسالك البولية عند النساء والرجال بعد سن 50 وكيفية الوقاية منها وعلاجها.

اسباب التهاب المسالك البولية بعد سن 50

بحسب د. ثويني، فإن التهاب المسالك البولية هو من الامراض الشائعة عند النساء خصوصاً بعد سن 50 بسبب اضطراب الهرمونات النسائية. حيث يؤدي قلة توافر الأستروجين إلى جفاف المنطقة المهبلية ويقلل من نسبة البكتيريا النافعة مما يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات البولية.

في حين ان التهاب المسالك البولية عند الرجال بعد الخمسين هو أمر نادر الحدوث، وتزداد نسبة التهابات المسالك البولية عند الرجال فوق سن 50 بسبب تضخم البروستاتا الحميد، حيث أن نسبة زيادة حجم البروستاتا تزداد مع تقدم العمر وبنسبة50% عند الرجال.

وهناك نسبة قليلة من هؤلاء يعانون من أعراض تضخم البروستاتا، منها التهابات المسالك البولية وسببها عدم قدرة المثانة على تفريغ البول بشكل كامل بسبب وجود البروستاتا كعائق لهذه العملية.

علاج التهاب المسالك البولية بعد سن 50

يؤكد د. ثويني انه في حالة شكوى المرأة من تكرار التهاب المسالك البولية مرتين كل 6 اشهر أو 3 مرات في السنة، ينصح بزيارة طبيب الاختصاص للنظر في مسببات التهابات المسالك البولية المتكررة، وقد تحتاج المريضة إلى الفحوصات المخبرية أو الأشعة.

ومن الضروري قبل كل شي الكشف على مسببات الالتهاب قبل البدء بالعلاج.

وفي حالة الرجال، وعند الشعور بأعراض التهابات المسالك البولية مثل حرقان في البول، وتكرار الذهاب إلى الحمام، وضعف تدفق البول مع احتمال خروج دم مع ارتفاع درجة الحرارة، يجب التوجه مباشرة إلى الطبيب المختص ليتم تقييم الحالة وإجراء الفحوصات المخبرية من ضمنها فحص البول إضافة إلى فحص الدم الخاص في البروستاتا PSA.

كما يقوم الطبيب المختص بعمل فحص تدفق البول وعمل جهاز السونار للاطمئنان على المسالك البولية وتقييم حجم البروستاتا.

طرق الوقاية من التهاب المسالك البولية بعد سن 50

يشرح د. ثويني لافضل واهم طرق الوقاية من التهاب المسالك البولية عند النساء والرجال على حد سواء.

ومن أهم طرق الوقاية من التهاب المسالك البولية عند النساء:

· الإكثار من شرب الماء بمعدل ليترين على الأقل في اليوم.

· تمرين المثانة على تفريغها باستمرار كل أربع ساعات.

· تناول المواد التي توفر البكتيريا النافعة مثل البربيوتيك في اللبن او الزبادي.

· كذلك ينصح بتناول عصير التوت البري أو حبوب التوت البري، حيث أثبتت الدراسات فعالية هذه المواد في التقليل من نسبة التهابات المسالك البولية.

أما طرق الوقاية من التهاب المسالك البولية عند الرجال بعد سن 50 فتتلخص بالتالي:

· الاكثار من شرب السوائل.

· التأكد من تفريغ المثانة قدر الإمكان.

لكن في حال تفاقم الالتهابات، يفضل مراجعة الطبيب الاختصاصي لإجراء الفحوصات، وأخذ علاجات للبروستاتا والمضادات الحيوية اللازمة ‏إذا استدعت الحالة.