اقوي تركيبة طبيعية لاستعادة حاسة الشم والتذوق وعلاج بحة الصوت بطريقة مذهلة

يعاني الكثير من تعرضوا للإصابة بفيروس كرونا أو غير ذلك من عدم استعادة حاسة الشم والتذوق لأيام ربما تعود بعد اشهر وذلك بسبب تفشي فيروس كرونا وحتي بروتوكول كرونا يساعد علي رفع المناعة لمحاربة الفيروس ولكنه ممكن أن يفشل في استعادة حاسة الشم والتذوق ولذلك سننصح بتركيبات طبيعية لاستعادة حاسة الشم والتذوق وليست بديل إلي علاج الطبيب ولكنها مساعد قوي مع العلاج لإنها مركب طبيعي 100%.

تركيبة طبيعية لاستعادة حاسة الشم والتذوق

المكونات للوصفة الطبيعية التي تعمل علي رجوع الحاستين الشم والتذوق إلى عودتهما بصورة طبيعية وتعمل بشكل فعال علي تغيير بحة الصوت إلى الأفضل ويستخدمها الكثير من المهتمين ببحة صوتهم فاليكم مكونات اقوي تركيبة لاستعادة الشم والتذوق:

معلقة من زيت النعناع

معلقة من زيت الكافور أو زيت الاكيوليبتس

معلقة من صبغة الجاوي لأنها تسلك الحلق وتذوب البلغم أو الصديد الذي يتكون علي الحلق والصدر وتعالج بحة الصوت فالكمية المطلوب منها 50 ملي لكل معلقة من زيت النعناع وزيت الكافور.

طريقة استخدام المكونات

نغلي المكونات جميعها ونحن متأكدين من أغلافها جيدا بعد الغليان نستنشق البخار الناتج من التركيبية، فالتركيبة هذه تستثير حاسة الشم والتذوق وتعمل علي تحفيزهم وتسلك الشعب الهوائية وتحتوي علي مضادات حيوية ومضادات للميكروبات والبكتريا فبتحسن الشعب الهوائية وتعمل علي الشغل علي الصدر وإذابة ما به من تكوينات فالبلعوم والحلق وتسلك الصدر بطريقة تشعرك بالتحسن خلال دقائق معدودة والجرعة الموصي بها لهذه التركيبة حتي تحصل علي نتائج ملحوظة فاسرع وقت هي أن تستخدم مرتين أو ثلاث مرات فاليوم واثبت التركيبة الطبيعية هذه أنها من افضل التراكيب الطبيعية التي تعمل علي تحسين حاسة الشم والتذوق ومضادة للميكروبات.

تركيبه لاستعادة حاسة الشم وعلاج بحة الصوت والقضاء علي تورم جيوب الأنفية

فهذه التركيبة هي لمنتج واحد طبيعي من خلق الرحمن وهو الثوم الذي يقلل التورم والالتهابات لمجري جيوب الأنفية،ويتميز الثوم انه مادة طبيعية تقتل البكتريا والميكروبات والتي تعمل علي علاج تورم الجيوب الأنفية ويقلل من الصوت خلال النوم وعلاج الشخير الناتج من النوم.

أيضأ يمكنك استخدام زيت الليمون والزنجبيل يساعدون فإنهم بفاعلية في استرجاع حواس الشم والتذوق.