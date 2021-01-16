طريقة عمل بسكوت العشر دقائق، يُعد البسكوت احد ألذ واشهى الحلويات، والتي يُحبها الجميع بشكل عام والأطفال بشكل خاص، والبسكوت من الحلويات التي يمكن تصنيعها في المنزل، خاصةً في ظل الأجواءالتي يمُر بها العالم جراء فيروس كورونا المثستجد وحرص الأمهات على ذويهم، خوفاً من انتقال العدوى إليهم من الخارج لعدم ضمان نظافة الأدوات التي يتم تصنيع الطعام فيها، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل بسكوت العشر دقائق بمكونات سهلة وبسيطة في المنزل.

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق

قبل أن نذكر لكم طريقة عمل بسكوت العشر دقائق، لابد لنا من أن نذكر لكم المقادير وهي سهلة وبسيطة وغيرمُكلفة ومتواجدة في المنزل.

أولاً:- المقادير

1- كوب من الدقيق الأبيض.

2- ربع كوب من الزيت.

3- السكر حسب الرغبة ولكن لايقل عن رُبع كوب.

4- بيضة واحدة مفصول الصفار عن البياض.

5- ملعقة من الفانيليا.

6- ملعقة من البيكنج بودر.

ثانياً:- طريقة التحضير

يُخلط الدقيق مع الزيت جيداً في وعاء، ثم يُضاف إليه السكر ومن المُفضل أن يكون السكر مطحون جيداً أو مايُعرف باسم السكر البودرة، ثم يُضاف إلى الخليط كل من الفانيليا والبيكنج بودر، ونخلط المكونات جيداً حتى تُصبح عجينة مُتماسكة، وقومي بتشكيل العجين بالطريقة التي تُناسبك، ثم افردي ورقة من الزبدة في صينية وادهنيها بنقطة من االزيت حتى لايلتصق العجين بها، واشعلى الفرن على درجة حرارة 180 ثم ضعى الصينية مُدة عشر دقائق ثم اخرجيها وضعيها في طبق ويُقدم بالهناء والشفاء.

يمكن عمل بسكوت العشر دقائق بطريقة أُخرى، وهي أن نُقسم العجين إلى نصفين متساويين ونترك نصف كما هو والنصف الآخر نُضيف عليه ربع كوب من الكاكاو الخام، ويمكننا أن نصنع نصف العجين يكون اصفر والنصف الآخر بالكاكاو، ويمكننا أيضاً أن ندمج النصفين معاً في بسكوتة واحدة، ويمكن تشكيل البسكوت عن طريق اشكال تُباع بالأسواق تطبع اشكالها على العجين، وهذا النوع من البسكوت يُحبه الأطفال كثيراً.