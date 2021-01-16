طريقة عمل الكعك العراقي والسعودي بالسمسم في المنزل ببساطة

الكعك بالسمسم يعتبر أول من صنعوا الكعك هم القدماء المصريين، وهو من أشهى أنواع الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، ولها حشوات متعددة، كالتمر، والعنب، والتين المجفف وغيرها وتختلف طريقة التحضير من بلد لأخر وهناك بعض البلاد تضع له اليانسون، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير الكعك العراقي والسعودي بالسمسم اللذيذ.

مكونات عمل الكعك العراقي بالسمسم

هناك بعض المكونات لعمل الكعك العراقي بالسمسم وهي كالتالي:-

5 أكواب من الدقيق.

كوب من الزبدة.

كوب من السكر.

كوب من الماء.

6 ملاعق صغيرة من الحليب البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الأمونيا.

سمسم لتزيين الكعك.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على الكعك العراقي بالسمسم وهو كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الدقيق، والزبدة، والحليب، والماء، ونخلط المكونات جيداً. نضيف السكر، والملح، والفانيليا، والبيكنج بودر إلى الخليط السابق، ونعجن الخليط جيداً حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. نأخذ قطعة صغيرة من العجينة، ونكورها على شكل كرة، ثم نضغط عليها قليلاً بباطن اليد. نضع العجينة في السمسم، ونضغط عليها قليلاً حتى تتغطى بشكل كامل، ونطوي العجينة على شكل دائرة. نضع الكعك في الصينية المغلفة بورق الزبدة ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة أو أقل، حتى يصبح لونها ذهبياً. نخرج الصينية من الفرن، وتركها حتى تبرد ونضعه في طبق التقديم.

مكونات عمل الكعك السعودي بالسمسم

يحتوي الكعك السعودي بالسمسم على بعض المكونات وهي كالتالي:-

3 كوب من الدقيق.

كوب من السكر الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

بيضة.

ربع كوب من الحليب السائل.

كوب من السمسم.

بيضة مخفوقة لدهن الكعك.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على خطوات تحضير الكعك السعودي بالسمسم كالتالي:-