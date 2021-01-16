طريقة عمل الكعك العراقي والسعودي بالسمسم في المنزل ببساطة

- 1/2
- 2/2
الكعك بالسمسم يعتبر أول من صنعوا الكعك هم القدماء المصريين، وهو من أشهى أنواع الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، ولها حشوات متعددة، كالتمر، والعنب، والتين المجفف وغيرها وتختلف طريقة التحضير من بلد لأخر وهناك بعض البلاد تضع له اليانسون، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير الكعك العراقي والسعودي بالسمسم اللذيذ.مكونات عمل الكعك العراقي بالسمسم
هناك بعض المكونات لعمل الكعك العراقي بالسمسم وهي كالتالي:-
- 5 أكواب من الدقيق.
- كوب من الزبدة.
- كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- 6 ملاعق صغيرة من الحليب البودرة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الأمونيا.
- سمسم لتزيين الكعك.
سوف نتعرف على الكعك العراقي بالسمسم وهو كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق، والزبدة، والحليب، والماء، ونخلط المكونات جيداً.
- نضيف السكر، والملح، والفانيليا، والبيكنج بودر إلى الخليط السابق، ونعجن الخليط جيداً حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- نأخذ قطعة صغيرة من العجينة، ونكورها على شكل كرة، ثم نضغط عليها قليلاً بباطن اليد.
- نضع العجينة في السمسم، ونضغط عليها قليلاً حتى تتغطى بشكل كامل، ونطوي العجينة على شكل دائرة.
- نضع الكعك في الصينية المغلفة بورق الزبدة ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة أو أقل، حتى يصبح لونها ذهبياً.
- نخرج الصينية من الفرن، وتركها حتى تبرد ونضعه في طبق التقديم.
مكونات عمل الكعك السعودي بالسمسم
يحتوي الكعك السعودي بالسمسم على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- 3 كوب من الدقيق.
- كوب من السكر الناعم.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الزبدة السائلة.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- بيضة.
- ربع كوب من الحليب السائل.
- كوب من السمسم.
- بيضة مخفوقة لدهن الكعك.
سوف نتعرف على خطوات تحضير الكعك السعودي بالسمسم كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به البيكنج بودر، والسكر، واليانسون، والملح، والدقيق، نخلط المكونات جيداً حتى تمتزج.
- نضيف بعد ذلك الزيت والزبدة إلى الخليط، ونخلط مرة أخرى باليدين.
- نضيف الحليب، والبيضة إلى المكونات السابقة، ونعجن المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- تحضير صينية وتغليفها بورق الزبدة، ندهن اليدين بالقليل من الزيت.
- نأخذ قطعة صغيرة من العجينة، ثم نمدها على رخامة المطبخ، ونفردها على شكل إصبع.
- نقوم بلف أطراف العجينة على بعضها حتى نحصل على دائرة.
- نضغط على العجينة قليلاً حتى تلتصق أطرافها ببعضها.
- نكرر هذه الخطوات حتى يتم الانتهاء من كمية العجين.
- ندهن وجه الكعك بالبيضة المخفوقة، ونرش كمية من السمسم على وجه الكعك، ثم نضعه في صينية
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نضع الصينية في الفرن، ونتركها لمدة ثلث ساعة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبياً.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد وتقدم بالهنا والشفا.
الوسوم
الكعك بالسمسم يعتبر أول من صنعوا الكعك هم القدماء المصريين، وهو من أشهى أنواع الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، ولها حشوات متعددة، كالتمر، والعنب، والتين المجفف وغيرها وتختلف طريقة التحضير من بلد لأخر وهناك بعض البلاد تضع له اليانسون، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير الكعك العراقي والسعودي بالسمسم اللذيذ.مكونات عمل الكعك العراقي بالسمسم
هناك بعض المكونات لعمل الكعك العراقي بالسمسم وهي كالتالي:-
- 5 أكواب من الدقيق.
- كوب من الزبدة.
- كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- 6 ملاعق صغيرة من الحليب البودرة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الأمونيا.
- سمسم لتزيين الكعك.
سوف نتعرف على الكعك العراقي بالسمسم وهو كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق، والزبدة، والحليب، والماء، ونخلط المكونات جيداً.
- نضيف السكر، والملح، والفانيليا، والبيكنج بودر إلى الخليط السابق، ونعجن الخليط جيداً حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- نأخذ قطعة صغيرة من العجينة، ونكورها على شكل كرة، ثم نضغط عليها قليلاً بباطن اليد.
- نضع العجينة في السمسم، ونضغط عليها قليلاً حتى تتغطى بشكل كامل، ونطوي العجينة على شكل دائرة.
- نضع الكعك في الصينية المغلفة بورق الزبدة ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة أو أقل، حتى يصبح لونها ذهبياً.
- نخرج الصينية من الفرن، وتركها حتى تبرد ونضعه في طبق التقديم.
مكونات عمل الكعك السعودي بالسمسم
يحتوي الكعك السعودي بالسمسم على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- 3 كوب من الدقيق.
- كوب من السكر الناعم.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الزبدة السائلة.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- بيضة.
- ربع كوب من الحليب السائل.
- كوب من السمسم.
- بيضة مخفوقة لدهن الكعك.
سوف نتعرف على خطوات تحضير الكعك السعودي بالسمسم كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به البيكنج بودر، والسكر، واليانسون، والملح، والدقيق، نخلط المكونات جيداً حتى تمتزج.
- نضيف بعد ذلك الزيت والزبدة إلى الخليط، ونخلط مرة أخرى باليدين.
- نضيف الحليب، والبيضة إلى المكونات السابقة، ونعجن المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- تحضير صينية وتغليفها بورق الزبدة، ندهن اليدين بالقليل من الزيت.
- نأخذ قطعة صغيرة من العجينة، ثم نمدها على رخامة المطبخ، ونفردها على شكل إصبع.
- نقوم بلف أطراف العجينة على بعضها حتى نحصل على دائرة.
- نضغط على العجينة قليلاً حتى تلتصق أطرافها ببعضها.
- نكرر هذه الخطوات حتى يتم الانتهاء من كمية العجين.
- ندهن وجه الكعك بالبيضة المخفوقة، ونرش كمية من السمسم على وجه الكعك، ثم نضعه في صينية
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نضع الصينية في الفرن، ونتركها لمدة ثلث ساعة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبياً.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد وتقدم بالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكعك العراقي والسعودي بالسمسم في المنزل ببساطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.