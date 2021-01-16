طريقة عمل ماسك الثوم للوجه لعلاج حب الشباب والرؤوس السوداء

يعد ماسك الثوم للوجه من أكثر الماسكات المفيدة للبشرة، هو غني جداً بمجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة التي تخلصها من الرؤوس السوداء والسواد الذي يظهر حول الفم، ويعد فعال جداً بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حب الشباب فهو منظف جيداً للبشرة، ويفضل دائماً عند استخدام أي نوع من ماسكات الثوم تجربتها أولاً على جزء من البشرة، فهناك أشخاص لديهم حساسية من استخدامه لاحتوائه على عنصر الكبريت فهو يسبب بعض الالتهابات للبشرة، لذلك ينصح عند استخدامه خلطه مع مكونات أخري مثل الزيوت فهي تقلل من آثاره الجانبية وتحد من رائحته القوية التي لا يرغب فيها الكثير، لذلك سنقدم من خلال هذا المقال طريقة عمل ماسك الثوم للوجه بطريقة آمنة وفعالة ولا تضر بالبشرة.

مكونات عمل ماسك الثوم للوجه

يتكون ماسك الثوم لعلاج حب الشباب من مكونات ثلاثة هي كما يلي:ـ

3 فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يم تحضير ماسك الثوم للوجه باتباع الآتي:ـ

يتم هرس فصوص الثوم جيداً، ثم يتم خلطهم مع ملعقة العسل وملعقة زيت الزيتون ويتم الخلط جيداً. يتم تنظيف الوجه جيداً ثم يتم وضع الخليط على الوجه لمدة عشر دقائق ، ثم يتم غسله بالماء العادي. يمكن وضع كريم مرطب ومهدئ للوجه بعد استخدام الماسك، هذا الماسك فعال جداً لعلاج حب الشباب. يمكن استخدام الثوم الطازج مباشرة على البشرة وتدليك الأماكن المصابة مباشرة، هذه الطريقة تستخدم للأشخاص الذين لا يعانون من حساسية اتجاه الثوم.

فوائد الثوم للبشرة

يحمل الثوم فوائد كثيرة تعتبر علاج فعال للبشرة وهي كما يلي:ـ