أسرار صبغ الشعر طبيعياً في البيت باللون المفضل زي الكوافير بالظبط

صبغ الشعر طبيعياً في البيت، تغيير لون الشعر أحد الأشياء التي تكسر الروتين الممل، وتعطي إطلاله مميزة كنوع من التغيير وتحسين المزاج، هذا إلى جانب أنه علاج مناسب وقوي جداً للتخلص من الشيب نهائياً وبدون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية، فمن خلال استخدام بعض المواد الطبيعية من داخل مطبخك سوف تستطيعين صبغ الشعر باللون المفضل إليكي وبدون أي تكاليف باهظة، فإذا كنتي من محبي التغير في لون الشعر تابعي معنا هذا المقال عبر موقع ثقفني.

صبغ الشعر طبيعياً في البيت باللون البني

المكونات:

2 ملعقه من الكاكاو.

اربع ملاعق من النسكافيه.

كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من زيت السمسم.

عبوه كبيرة من الأكسجين.

طريقه التحضير والاستخدام:



في طبق صغير خاص بعجن الصبغة أضيفي كلا من الكاكاو والنسكافيه، وقومي بخلطهم جيدا ثم أضيفي إليهم زيت الزيتون ،ثم زيت السمسم، وأخيرا أضيفي إليهم عبوه الأكسجين، امزجي المكونات سويا حتى تكون خاليه من أي تكتلات وتترك جانبا لمده ربع ساعه، وعلى شعر نظيف ابدئي تطبيق الوصفة من الجذور حتى الأطراف، واتركيه لمده نصف ساعه على الأقل، بعد ذلك قومي بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو وهكذا نكون حصلنا على لون بني رائع .

صبغ الشعر باللون الأشقر



المكونات:

ثلاث ملاعق من مسحوق الكركم.

1 ملعقه من مسحوق الحناء.

ماء للعجن.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:



في طبق صغيره قومي بوضع مسحوق الكركم مع الحناء، وقومي بعجنهم جيدا بواسطه الماء، ثم اتركي الخليط لمده ثلاث ساعات حتى يتضاعف حجمه، بعد ذلك أضيفي ثلاث ملاعق من الليمون إلى الخليط وامزجيهم جيدا، وعلى شعر نظيف ابدئي بتطبيق الصبغة من الجذور حتى الأطراف واتركيه على الشعر لمده ثلاث ساعات حتى تحصلين على اللون الأشقر، ثم يغسل بعد ذلك بالماء والشامبو.

صبغه الشعر باللون الأحمر



المكونات:

بعض أوراق الكركديه.

2 ملعقة من الجيلاتين.

2 ملعقة كبيره من مسحوق الحناء.

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء بلاستيكي صغير مخصص للصبغة أضيفي جميع المكونات سويا بعد غلى أوراق الكركديه في كوب من الماء، ثم يوزع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ويترك لمده ساعتين ثم يغسل بالماء والشامبو، مع مراعاة تكرار الوصفة مره أسبوعياً للحصول على افضل النتائج.