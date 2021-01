أسهل طرق لتطبيق No Make-Up لوك والعناية بالبشرة يوميا

أسهل طرق تطبيق No Make-Up لوك والعناية بالبشرة يوميا No Make-Up Make Up هو من افضل صيحات الميك اب لما يميزه من رقه وبساطه وسهولة تطبيقه، وسوف نعرض لكم في هذه المقالة عن أسهل طرق تطبيق No Make-Up لوك والعناية بالبشرة يوميا للحصول علي أطلالة مشرقة .

تنظيف البشرة والعناية بها يوميا للحصول علي بشره صافيه

يعتمد تطبيق No Make-Up لوك والعناية بالبشرة يوميا اعتماد كبير علي تنظيف البشرة باستخدام الغسول المناسب لبشرتك ،

وضع الثلج أو ماء الورد لأغلاق المسام جيدا لتمنعي أظهار الدهون علي بشرتك.

ترطيب البشرة والعناية بها بسهولة وبمنتجات مفيده

تطبيق No Make-Up لوك والعناية بالبشرة يوميا رطبي بشرتك باستخدام المرطب المناسب ل نوعها ،واذا كان خروجك نهاريا ف احرصي علي استخدام الصن بلوك لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة.

اختيار الفونديشن (كريم الأساس) من اهم طرق تطبيق No Make-Up لوك

كما ذكرنا سابقا أن ال نو ميك اب يتميز ببسطاته ورقته ، فعلكيي استخدام كريم أساس تغطيه خفيفه أو متوسطه أو استبداله ب bb كريم فقط ل توحيد لون البشرة ويراعي أن تكون درجته مماثله للون بشرتك.

الايشادو Eyeshadow في ال No make-up لوك

ليس بالضروري وضعه ،ولكن إذا كنتي تريدين فعلكي بوضع لون من درجات البني الفاتح أو الخوخي لإبراز العين وليس أكثر.

الايلينر وأسهل طرق تطبيق No Make-Up يمكن أيضا الاستغناء عنه ولكن إذا كنتي تريدينه فعلكيي استخدام اللون البني بدلا من الأسود افضل.

الماسكارا في

يعتمد ال نو ميك اب علي الظهور بشكل طبيعي، فيفضل عدم تركيب رموش صناعيه واستخدام طبقه واحدة ل فرد الرموش من الماسكارا.

البلاشرو أسهل طرق تطبيق No Make-Up لوك والعناية بالبشرة

من المفضل أن يكون البلاشر من الألوان والدرجات الفاتحة مثل البينك الفاتح أو البني الفاتح الخوخي بحسب درجه لون بشرتك.

الحواجب وأسهل طرق تطبيقNo Make-Up لوك بشكل طبيعي

من المهم أن تظهر الحواجب بشكل طبيعي بدون التغيير فيها، ف إذا كان لديكي فقط فراغات في حاجبك استخدمي قلم من نفس لون شعر حاجبك و رسمها ب خفه.

الكونسيلر وأسهل طرق تطبيق No Make-Up لوك

هام لأخفاء الهالات والانتفاخات، إذا كان لديكي هالات سوداء علكي اختيار درجه اغمق من بشرتك ب درجتين لأخفاءها.