أحلى طريقة لعمل الكاتشب في البيت لتناوله مع الوجبات السريعة دون الحاجة للكاتشب الخارجي

يعتبر الكاتشب من أهم الصلصات اللذيذة التي يستمتع بتناوله كثير من الأطفال الصغار والكبار أيضاً حيث يوجد منه نوعان النوع الحار والنوع الغير حار، ويتم تناوله بكثرة مع الوجبات السريعة مثل البيتزا والسندويتشات ( ساندويتشات الكبدة والبرجر وغيرها ) والكريب والدجاج المشوي، لذلك لا يمكن الاستغناء عنه لدى كثير من الناس فهو يعتبر شئ أساسي لديهم، حيث ينصح الكثير بعدم تناول النوع الجاهز بكثرة لأن غير مضمون صنعه وعدم ضمان نظافة من يقومون به والمكونات المستخدمة فيه أيضاً، لأن من أضراه زيادة نسبة الكوليسترول في الدم مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري والقلب، لهذه الأسباب المتعددة قررنا القيام بصنع الكاتشب في البيت بطريقة مضمونة وغير مكلفة فسوف نتعرف على مكوناته وطريقة تحضيره الآن.

مكونات الكاتشب البيتي النظيف

لسلامة أولادنا وحبايبنا قررنا نقدم لكم مكونات الكاتشب البيتي الغير مكلف وهي كما يلي:

كوب من صلصة الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 كوب من الماء.

ربع كوب من الخل.

ربع كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملح (حسب الرغبة ).

فلفل اسود ( حسب الرغبة ).

طريقة إعداده وتحضيره

لا يوجد أبسط من هذه الطريقة للقيام بصنعه في البيت والاستمتاع بطعمه وتناوله دون الخوف من أي شئ وهذه الطريقة كما يلي:

نقوم بوضع صلصة الطماطم المفرومة جيداً والماء في إناء ونضعه على النار ونتركها حتى تغلي مع تقليبها من وقت لآخر. بعد ذلك نقوم بوضع السكر والخل والملح والفلفل الأسود والبصل البودر مع الصلصة المغلية ونقلبهم جيداً حتى يذوب السكر تماماً. نذوب النشا في قليل من الماء ونسكبه على الخليط السابق ونقلبهم ونتركه يغلي. نرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد. نضعه بعد ذلك في برطمان محكمة الغلق ونحفظه في الثلاجة لحين تناوله.

نصائح مهمة عند الإحتفاظ بالكاتشب

لكل شئ طريقة صحيحة وسليمة ليظل كما هو لذلك يجب اتباع هذه النصائح وهي: