رجيم الكيتو دايت لفقدان الوزن بسهولة وسرعه Keto diet ريجيم الكيتو نظام صحي يعتمد علي تحويل مخازن الجلايكوجين بالجسم وافراز الكبد للكيتون واعتماد علي الدهون المحروقة كمصدر طاقه بديل للجلوكوز .
ويستخدمه الكثيرون بغرض حمية لانقاص الوزن او كنظام غذائي علاجي لبعض الامراض منها مرض السكر ومرض الصرع وسنتعرف في ذلك المقال علي الية عمل رجيم الكيتو دايت لفقدان الوزن بسهولة وسرعه بطريقه آمنه علي الجسم
آلية عمل الكيتو دايت لفقدان الوزن بسهولة وسرعه يعتمد الكيتو دايت علي نسب معينه من الماكروز لتغيير آلية الحرق في الجسم
وهي 5% نت كارب ،وتحصل عليهم من الخضار المسموح ،70% من الدهون ،25% من البروتين.
المسموح من الاطعمه:-
المسموح من الطعام فيرجيم ال كيتو دايت لفقدان الوزن بسهولة
الخضروات : هو أفوكادو ، سبانخ ،جرجير ،خس ، خيار ، طماطم ، توت ، جزر، فراولة ، بقدونس ، كيل .
اللحوم : دجاج ، سمك ،لحم ،لحم مفروم بدهون عاليه بيض ،جبن 0% كارب موتزاريلا او رومي
الدهون: زبده ، سمنه فلاحي ،زيت زيتون، زيت جوز هند
- المعجنات بانواعها( البيتزا ، العيش. الكيك)
- النشويات
- الفواكه ماعدا الأفوكادو والتوت والفراولة
- السكر والعسل بكل أنواعه بما فيهم الدايت
- الالبان
- اللحوم المصنعه
- الزيوت النباتيه المهدرجه
للحصول علي اقصي استفاده من رجيم ال كيتو دايت لفقدان الوزن بسهولة وسرعه بطريقه آمنه علي الجسم
يفضل استخدام ملح 50% بوتاسيوم او ملح عادي ماغنسيوم 400 جرام وبوتاسيوم 99 جرام وكالسيوم ومكمل فيتامينات.فوائد رجيم الكيتو دايت لفقدان الوزن
- إنقاص الوزن.
- زيادة مقدرة الجسد علي تحمل.
- يُقلل اضطرابات في النوم.
- يُقلل من مرض الزهايمر أي فقدان الذاكرة.
- يساعد في تقليل من خطر باركنسون.
- يعمل علي التحسين من أداء وظائف المخ.
- يعمل علي تقوية الذاكرة وتغذية الدماغ.
- يعمل علي التقليل من بنوبات الصرع.
- يقلل نسبة الإصابة بمرض السرطان.
- يساعد علي التقليل من حب الشباب.
- يساعدعلى تحسن من نسبة الكولستيرول في الدم.
- يساعد علي تقوية عضلة القلب وتحسين وظائفه.
- يساعد علي التقليل من آلام المعدة.
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رجيم الكيتو دايت لفقدان الوزن بسهولة وسرعه Keto diet ريجيم الكيتو نظام صحي يعتمد علي تحويل مخازن الجلايكوجين بالجسم وافراز الكبد للكيتون واعتماد علي الدهون المحروقة كمصدر طاقه بديل للجلوكوز .
ويستخدمه الكثيرون بغرض حمية لانقاص الوزن او كنظام غذائي علاجي لبعض الامراض منها مرض السكر ومرض الصرع وسنتعرف في ذلك المقال علي الية عمل رجيم الكيتو دايت لفقدان الوزن بسهولة وسرعه بطريقه آمنه علي الجسم
آلية عمل الكيتو دايت لفقدان الوزن بسهولة وسرعه يعتمد الكيتو دايت علي نسب معينه من الماكروز لتغيير آلية الحرق في الجسم
وهي 5% نت كارب ،وتحصل عليهم من الخضار المسموح ،70% من الدهون ،25% من البروتين.
المسموح من الاطعمه:-
المسموح من الطعام فيرجيم ال كيتو دايت لفقدان الوزن بسهولة
الخضروات : هو أفوكادو ، سبانخ ،جرجير ،خس ، خيار ، طماطم ، توت ، جزر، فراولة ، بقدونس ، كيل .
اللحوم : دجاج ، سمك ،لحم ،لحم مفروم بدهون عاليه بيض ،جبن 0% كارب موتزاريلا او رومي
الدهون: زبده ، سمنه فلاحي ،زيت زيتون، زيت جوز هند
- المعجنات بانواعها( البيتزا ، العيش. الكيك)
- النشويات
- الفواكه ماعدا الأفوكادو والتوت والفراولة
- السكر والعسل بكل أنواعه بما فيهم الدايت
- الالبان
- اللحوم المصنعه
- الزيوت النباتيه المهدرجه
للحصول علي اقصي استفاده من رجيم ال كيتو دايت لفقدان الوزن بسهولة وسرعه بطريقه آمنه علي الجسم
يفضل استخدام ملح 50% بوتاسيوم او ملح عادي ماغنسيوم 400 جرام وبوتاسيوم 99 جرام وكالسيوم ومكمل فيتامينات.فوائد رجيم الكيتو دايت لفقدان الوزن
- إنقاص الوزن.
- زيادة مقدرة الجسد علي تحمل.
- يُقلل اضطرابات في النوم.
- يُقلل من مرض الزهايمر أي فقدان الذاكرة.
- يساعد في تقليل من خطر باركنسون.
- يعمل علي التحسين من أداء وظائف المخ.
- يعمل علي تقوية الذاكرة وتغذية الدماغ.
- يعمل علي التقليل من بنوبات الصرع.
- يقلل نسبة الإصابة بمرض السرطان.
- يساعد علي التقليل من حب الشباب.
- يساعدعلى تحسن من نسبة الكولستيرول في الدم.
- يساعد علي تقوية عضلة القلب وتحسين وظائفه.
- يساعد علي التقليل من آلام المعدة.
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