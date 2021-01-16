طريقة عمل اللوقوم التركي بطريقة سهلة ومضمونة وبمذاق شهي ولذيذ

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يعد اللوقوم التركي أو ما يسمى براحة الحلقوم من الحلويات اللذيذة الشائعة والمنتشرة في كثير من البلدان. وهي من أصل تركي، ويعشقها الصغار والكبار. وتتعدد مسمياتها تبعا لاختلاف البلدان ولهجتها، فتسمى في تركيا لوقوم، وفي مصر ملبن، وفي العراق حلقوم ولقم، وفي فلسطين حلقوم أو راحة، وفي السودان حلاوة لاكوم، وفي سوريا راحة، وفي ليبيا والجزائر حلقوم، وتسمى باللغة الإنجليزية البهجة التركية. ويعد بأشكال وأذواق وألوان عديدة ومختلفة، ويمكن إضافة النكهات إليه حسب الرغبة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات اللوقوم التركي وطريقة تحضيره بألذ وأسهل طريقة.مكونات اللوقوم التركي
يتكون اللوقوم التركي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 810 مل ماء.
- 600 جم سكر.
- 2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 132 جم نشا.
- لون طعام أحمر (اختياري).
- 2 ملعقة كبيرة ماء ورد.
- 62 جم سكر بودرة.
يتم تحضير اللوقوم التركي بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وهي كالآتي:
- نضع حلة على نار متوسطة ونضيف إليها 270 مل ماء وسكر وعصير الليمون، ونقلبهم جيدا حتى يذوب السكر ويغلي الخليط، ثم نخفض درجة الحرارة من متوسطة إلى هادئة، ونترك الخليط يغلي جيدا، ثم نرفعه من على النار ونترك الشراب جانبا.
- ثم نضع في حلة أخرى 100 جم نشا و 450 مل ماء ونقلبهم جيدا على البارد حتى لا تتبقى أي كتل.
- ثم نضعها على نار متوسطة ونقلبه باستمرار حتى يغلي الخليط ويصبح قوامه مثل الغراء.
- ثم نضيف الشراب تدريجيا إلى خليط النشا مع التقليب المستمر لمدة 5 دقائق تقريبا.
- ثم نخفض درجة الحرارة من متوسطة إلى هادئة ونتركه يغلي لمدة تتراوح ما بين 45 إلى60 دقيقة مع التحريك من وقت لآخر.
- ثم نضيف ماء الورد والفانيلا ولون طعام أحمر ونقلبهم جيدا لمدة بضع دقائق حتى يمتزجا، ثم نرفعه من على النار.
- ثم نحضر قالب مقاس 20 سم وندهنه بالزيت النباتي من كل الجوانب، ثم نضع بداخله ورق برشمان وندهنه بالزيت أيضا.
- ثم نسكب الخليط في القالب ونوزعه جيدا، ثم نتركه يبرد ويتماسك لمدة خمس ساعات على الأقل.
- ثم نحضر طبق ونضيف إليه سكر بودرة ونشا، ثم نخلطهم جيدا ونضع جزء منهم على سطح نظيف.
- ثم نخرج العجينة من القالب ونضعها على السطح المرشوش بالسكر والنشا، ثم نقطعها إلى مربعات صغيرة.
- ثم نضع المربعات الصغيرة (اللوقوم) في طبق خليط السكر والنشا ونقلبهم قليلا.
- ثم يقدم في طبق التقديم وبالهنا والشفا.
الوسوم
يعد اللوقوم التركي أو ما يسمى براحة الحلقوم من الحلويات اللذيذة الشائعة والمنتشرة في كثير من البلدان. وهي من أصل تركي، ويعشقها الصغار والكبار. وتتعدد مسمياتها تبعا لاختلاف البلدان ولهجتها، فتسمى في تركيا لوقوم، وفي مصر ملبن، وفي العراق حلقوم ولقم، وفي فلسطين حلقوم أو راحة، وفي السودان حلاوة لاكوم، وفي سوريا راحة، وفي ليبيا والجزائر حلقوم، وتسمى باللغة الإنجليزية البهجة التركية. ويعد بأشكال وأذواق وألوان عديدة ومختلفة، ويمكن إضافة النكهات إليه حسب الرغبة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات اللوقوم التركي وطريقة تحضيره بألذ وأسهل طريقة.مكونات اللوقوم التركي
يتكون اللوقوم التركي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 810 مل ماء.
- 600 جم سكر.
- 2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 132 جم نشا.
- لون طعام أحمر (اختياري).
- 2 ملعقة كبيرة ماء ورد.
- 62 جم سكر بودرة.
يتم تحضير اللوقوم التركي بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وهي كالآتي:
- نضع حلة على نار متوسطة ونضيف إليها 270 مل ماء وسكر وعصير الليمون، ونقلبهم جيدا حتى يذوب السكر ويغلي الخليط، ثم نخفض درجة الحرارة من متوسطة إلى هادئة، ونترك الخليط يغلي جيدا، ثم نرفعه من على النار ونترك الشراب جانبا.
- ثم نضع في حلة أخرى 100 جم نشا و 450 مل ماء ونقلبهم جيدا على البارد حتى لا تتبقى أي كتل.
- ثم نضعها على نار متوسطة ونقلبه باستمرار حتى يغلي الخليط ويصبح قوامه مثل الغراء.
- ثم نضيف الشراب تدريجيا إلى خليط النشا مع التقليب المستمر لمدة 5 دقائق تقريبا.
- ثم نخفض درجة الحرارة من متوسطة إلى هادئة ونتركه يغلي لمدة تتراوح ما بين 45 إلى60 دقيقة مع التحريك من وقت لآخر.
- ثم نضيف ماء الورد والفانيلا ولون طعام أحمر ونقلبهم جيدا لمدة بضع دقائق حتى يمتزجا، ثم نرفعه من على النار.
- ثم نحضر قالب مقاس 20 سم وندهنه بالزيت النباتي من كل الجوانب، ثم نضع بداخله ورق برشمان وندهنه بالزيت أيضا.
- ثم نسكب الخليط في القالب ونوزعه جيدا، ثم نتركه يبرد ويتماسك لمدة خمس ساعات على الأقل.
- ثم نحضر طبق ونضيف إليه سكر بودرة ونشا، ثم نخلطهم جيدا ونضع جزء منهم على سطح نظيف.
- ثم نخرج العجينة من القالب ونضعها على السطح المرشوش بالسكر والنشا، ثم نقطعها إلى مربعات صغيرة.
- ثم نضع المربعات الصغيرة (اللوقوم) في طبق خليط السكر والنشا ونقلبهم قليلا.
- ثم يقدم في طبق التقديم وبالهنا والشفا.
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