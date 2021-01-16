طريقة عمل اللوقوم التركي بطريقة سهلة ومضمونة وبمذاق شهي ولذيذ

يعد اللوقوم التركي أو ما يسمى براحة الحلقوم من الحلويات اللذيذة الشائعة والمنتشرة في كثير من البلدان. وهي من أصل تركي، ويعشقها الصغار والكبار. وتتعدد مسمياتها تبعا لاختلاف البلدان ولهجتها، فتسمى في تركيا لوقوم، وفي مصر ملبن، وفي العراق حلقوم ولقم، وفي فلسطين حلقوم أو راحة، وفي السودان حلاوة لاكوم، وفي سوريا راحة، وفي ليبيا والجزائر حلقوم، وتسمى باللغة الإنجليزية البهجة التركية. ويعد بأشكال وأذواق وألوان عديدة ومختلفة، ويمكن إضافة النكهات إليه حسب الرغبة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات اللوقوم التركي وطريقة تحضيره بألذ وأسهل طريقة.

مكونات اللوقوم التركي

يتكون اللوقوم التركي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

810 مل ماء.

600 جم سكر.

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة فانيليا.

132 جم نشا.

لون طعام أحمر (اختياري).

2 ملعقة كبيرة ماء ورد.

62 جم سكر بودرة.

طريقة التحضير

يتم تحضير اللوقوم التركي بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وهي كالآتي: