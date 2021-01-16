صبغ الرموش.. بدون ماسكرا احصلي على لون أسود طبيعي ورائع ودائم لرموش جذابة

صبغ الرموش ،الرموش الكثيفة تزيد من جمال العين، وتود كل حواء أن تمنح رموشها لونًا مشرقًا وغنيًا، ولكن استخدام مستحضرات التجميل بشكل يومي يدمر الرموش ويجعلها تتساقط بشدة، ولكن اليوم سنخبركِ الحل لإطالة الرموش وتكثيفها وتلوينها بلون ثابت يبقى لمدة طويلة دون الحاجة لرسمها بالماسكارا كل يوم.

صبغ الرموش

حتى أغلى ماسكارا تحتوي على عناصر كيميائية شديدة الضرر، فعلى الرغم من محاولة شركات صنع أدوات تجميل بأقل أضرار ممكنة على البشرة، إلا أنها تؤدي في النهاية إلى تساقط الرموش بغزارة، وعلى الرغم من محاولة الشركات المصنعة الحديثة لصبغات الحواجب والرموش لتقليل الآثار الضارة لمنتجاتها عن طريق إضافة بعض المواد المرطبة، وبعض الزيوت المختلفة والفيتامينات إلى التركيبة، إلا أنها ومع الاستخدام اليومي المستمر تؤدي لتساقط الرموش، وضعفها الشديد مما يعطي شكلاً غير مرغوب به للسيدات.

طريقة صبغ الرموش خطوة بخطوة

تلوين الرموش والحواجب لا يمكن إجراؤه إلا على عيون سليمة تماماَ ولا تعاني من أي احمرار، قبل البدء في التلوين لابد من إجراء اختبار حساسية، وكل مانحتاج إليه هو ملعقة من الحنة السوداء من العطار المخصصة للرموش والحواجب، وفرشاة ماسكارا قديمة مغسولة ونظيفة، وقطع من القطن، والقليل من الفازلين.