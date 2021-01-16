وصفات طبيه لتفتيح المناطق الحساسه والمناطق الداكنه بالجسم فى اسرع وقت 

وصفات طبيه لتفتيح المناطق الحساسه والمناطق الداكنه العديد من السيدات والفتيات المقبلة على الزواج تبحث عن طرق فعاله في تفتيح المناطق الحساسة، أنه تعاني دائماً من الرطوبة وينمو بها البكتيريا، مما يساعد الجلد على فقدان مظهره بسبب تراكم البقع الداكنة بالجسم، وتبحث كل سيدة وفتاة عن أفضل الأساليب من أجل الوقاية من اسمرار المناطق الحساسة وبين الفخذين والتخلص منها، لأن هذه المشكلة تسبب لها الإحراج والإزعاج، ولن تتركز المناطق الداكنة على المنطقة الحساسة فقط ولكن يشكو البعض منا من اسمرار الكوعين أو الركبتين وغيرها، وبإمكانك الآن التعرف على وصفة طبيعية تساعد في القضاء على مشكلة المناطق الداكنة بالجسم.

وصفات طبيعية فعالة في تفتيح المناطقة الحساسه بياض كالثلج

تعرفي معنا على أبرز الطرق التي تساعد على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم:

زيت الزيتون والليمون:

نقوم بخلط نصف كوب من زيت الزيتون ويخلط بكمية مناسبة من عصير الليمون وملعقتين من ماء الورد و3 ملاعق من النشا، ونقوم بخلط المكونات بشكل جيد حتى تتجانس، ومن ثم نقوم بتطبيق الوصفة على جميع المناطق الداكنة بالجسم، كل ليلة قبل الذهاب للنوم حتى أن تحصلين على أفضل النتائج، ومن ثم نقوم بالاستحمام في الصباح.

لتفتيح المناطق الحساسه بالسكر:

نقوم بصنع مقشر طبيعي من السكر للتخلص من الجلد الميت ويساعد على ترطيب البشرة من خلال مزج كميات متساوية من زيت الزيتون والسكر وفرك المناطق المتضررة بالخليط لعدة دقائق ومن ثم تغسل بالماء، ومن الممكن القيام بغمس نصف ليمون في كمية من السكر ونفرك بها المناطق المتضررة لعدة دقائق ومن ثم نقوم بشطف البشرة.

طريقه زبدة الشيا:

يتم مزج كميات متساوية من كلاً من زبدة الكاكاو وزبدة الشيا وتطبق بشكل يومي على المناطق الداكنة بالجسم قبل الذهاب للنوم وسوف تلاحظين الفرق بنفسك بوقت قصير.