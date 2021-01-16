طريقة عمل بروستد البيك في مطبخك والسر وراء الوصفة الأصلية اللذيذة للطبقة المقرمشة

بروستد البيك أحد أشهى وألذ دجاج يمكنك تناوله على الإطلاق، فإن كنت من عشاق البروستد أو الدجاج المقلي المقرمش يمكنكِ تجربة وصفتنا اليوم، فالدجاج لا غنى عنه كأحد أهم مصادر البروتين، رخيص السعر ولذيذ الطعم وغني بالكالسيوم الهام لصحة العظام، وبعيداً عن طرق طهي الدجاج التقليدية، سنقدم لكم اليوم طريقة عمل الدجاج المقلي المقرمش بكل أسرار مطعم البيك الشهير. بروستد البيك بروستد البيك سنحتاج إلي: دجاجة كاملة أو أفخاذ الدجاج فقط.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة فلفل مكسيكي.

نصف ملعقة من البردقوش

نصف ملعقة من الزعتر.

نصف ملعقة من الشبت المجفف.

ملعقة كبيرة من الكاري.

ملح وفلفل حسب الرغبة. طريقة إعداد بروستد البيك نخلط الدقيق والنشا وملعقة من البهارات ونتركها جانباً. نقطع الدجاج إلي ثمانية قطع، ونحرص على عمل فتحات صغيرة في اللحم حتى تتخلله التتبيلة جيداً. نقوم بتتبيل الدجاج بالبهارات السابقة ويمكن إضافة ربع كوب من الحليب لإضفاء نكهة طيبة وطراوة للدجاج. نقوم بتسخين الزيت في مقلاة عميقة حتى تغطي الدجاج من كل الاتجاهات ويحصل على تسوية مثالية. تُخرج قطع الدجاج من التتبيلة وتُلف في البيض المخفوق ثم خلطة الدقيق والنشا والبهارات، واحدة تلو الأخرى يُقلى الزيت الساخن واقليه حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً. من المهم أن يكون الدجاج في درجة حرارة الغرفة حتى يطهى جيداً، ولا تتكون أي سوائل بجوار العظام. إذا أردتِ الحصول على طبقة أكثر سُمكاً من بروستد البيك يمكنكِ غمسه مرتين أو ثلاث مرات في البيض والدقيق. طريقة إعداد بروستد البيك يُذكر أن مطاعم البيك قد ظهرت لأول مرة في المملكة العربية السعودية في سبعينات القرن الماضي، وسرعان ما اشتهرت في جميع أنحاء المملكة لطيب وجودة ما تقدمه من طعام بوصفات مبتكرة وشهية. الوسوم

بروستد البيك أحد أشهى وألذ دجاج يمكنك تناوله على الإطلاق، فإن كنت من عشاق البروستد أو الدجاج المقلي المقرمش يمكنكِ تجربة وصفتنا اليوم، فالدجاج لا غنى عنه كأحد أهم مصادر البروتين، رخيص السعر ولذيذ الطعم وغني بالكالسيوم الهام لصحة العظام، وبعيداً عن طرق طهي الدجاج التقليدية، سنقدم لكم اليوم طريقة عمل الدجاج المقلي المقرمش بكل أسرار مطعم البيك الشهير. بروستد البيك بروستد البيك سنحتاج إلي: دجاجة كاملة أو أفخاذ الدجاج فقط.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة فلفل مكسيكي.

نصف ملعقة من البردقوش

نصف ملعقة من الزعتر.

نصف ملعقة من الشبت المجفف.

ملعقة كبيرة من الكاري.

ملح وفلفل حسب الرغبة. طريقة إعداد بروستد البيك نخلط الدقيق والنشا وملعقة من البهارات ونتركها جانباً. نقطع الدجاج إلي ثمانية قطع، ونحرص على عمل فتحات صغيرة في اللحم حتى تتخلله التتبيلة جيداً. نقوم بتتبيل الدجاج بالبهارات السابقة ويمكن إضافة ربع كوب من الحليب لإضفاء نكهة طيبة وطراوة للدجاج. نقوم بتسخين الزيت في مقلاة عميقة حتى تغطي الدجاج من كل الاتجاهات ويحصل على تسوية مثالية. تُخرج قطع الدجاج من التتبيلة وتُلف في البيض المخفوق ثم خلطة الدقيق والنشا والبهارات، واحدة تلو الأخرى يُقلى الزيت الساخن واقليه حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً. من المهم أن يكون الدجاج في درجة حرارة الغرفة حتى يطهى جيداً، ولا تتكون أي سوائل بجوار العظام. إذا أردتِ الحصول على طبقة أكثر سُمكاً من بروستد البيك يمكنكِ غمسه مرتين أو ثلاث مرات في البيض والدقيق. طريقة إعداد بروستد البيك يُذكر أن مطاعم البيك قد ظهرت لأول مرة في المملكة العربية السعودية في سبعينات القرن الماضي، وسرعان ما اشتهرت في جميع أنحاء المملكة لطيب وجودة ما تقدمه من طعام بوصفات مبتكرة وشهية.

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