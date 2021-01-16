حفظ و تخزين البطاطس فى الفريزر بطريقة ( فارم فريتس ) بطريقه ناجحه جدا لمده سنه

طريقة تفريز بطاطس فارم فريتس لا يخلو يوم كل سيدة من البطاطس فهو يعد واحد من أهم الخضروات التي نتناولها جميعاً بأشكال وأنواع كمختلفة ولا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بأي نوع أخر من الخضروات، ولكن تحب السيدات ان تقوم بتخزين وحفظ بعض الخضروات في الفريزر لحين استخدامها في غير مواسمها، فما بالكِ إذا نفذتي ذلك على البطاطس فأنت دائماً تحتاجين له وهناك أوقات على مدار السنة يكون غالي الثمن أو أنه لا يمكن استخدامه في التحمير أبداً، لذا سوف نقدم إليكِ أفضل الخطوات لتخزين البطاطس في الفريز على طريقة فارم فريتس. طريقة تفريز بطاطس فارم فريتس لكي تقومين بتفريز البطاطس عليك باتباع الخطوات التالية وهي: قومي بإحضار كمية البطاطس التي ترغبين في تفريزها واغسليها جيداً ثم قشريها واغسليها مرة أخرى وعليك بتقطيعها إلى أصابع سميكة قليلاً.

بعد الانتهاء من تقطيعها اغسليها ثانيةً حتى تتخلصين من المواد التي يمكن أن توجد على قطع البطاطس.

احضر قدر ضعيه على نار هادئة ضيفي له ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الخل واتركيه على النار حتى يغلي جيداً.

بعد أن تغلي الماء قومي بإضافة قطع البطاطس واتركيها لمدة دقيقتين، ثم احضري وعاء أخر ضعي به ماء مثلجة ثم يتم نقل البطاطس من الماء الساخن إلى الماء البارد المثلج بحيث أن تتعرض قطع البطاطس لصدمة وتترك لمدة 3 دقائق.

ارفعي البطاطس من الماء المثلج وقومي بوضعها على منشفة ثم لتركيه حتى أن يجف من الماء تماماً لمدة 5 دقائق، قومي بإحضار أكياس الثلاجة ولبدئي في تعبئة أصابع البطاطس بداخلها ثم عليك بإدخالها إلى الفريزر على الفور.

وعند استخدامها احضري طاسة عميقة ضعي بها الزيت واتركيها على نار هادئة ثم اخرجي البطاطس من الفريز وابدئي في وضه بالزيت واحدة تلو الأخرى حتى تصبح باللون الذهبي.

ارفعيها من الزيت واتركيها على ورق المطبخ لامتصاص الزيت، واستمتعي بأصابع بطاطس مقرمشة ولذيذة. الوسوم

طريقة تفريز بطاطس فارم فريتس لا يخلو يوم كل سيدة من البطاطس فهو يعد واحد من أهم الخضروات التي نتناولها جميعاً بأشكال وأنواع كمختلفة ولا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بأي نوع أخر من الخضروات، ولكن تحب السيدات ان تقوم بتخزين وحفظ بعض الخضروات في الفريزر لحين استخدامها في غير مواسمها، فما بالكِ إذا نفذتي ذلك على البطاطس فأنت دائماً تحتاجين له وهناك أوقات على مدار السنة يكون غالي الثمن أو أنه لا يمكن استخدامه في التحمير أبداً، لذا سوف نقدم إليكِ أفضل الخطوات لتخزين البطاطس في الفريز على طريقة فارم فريتس. طريقة تفريز بطاطس فارم فريتس لكي تقومين بتفريز البطاطس عليك باتباع الخطوات التالية وهي: قومي بإحضار كمية البطاطس التي ترغبين في تفريزها واغسليها جيداً ثم قشريها واغسليها مرة أخرى وعليك بتقطيعها إلى أصابع سميكة قليلاً.

بعد الانتهاء من تقطيعها اغسليها ثانيةً حتى تتخلصين من المواد التي يمكن أن توجد على قطع البطاطس.

احضر قدر ضعيه على نار هادئة ضيفي له ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الخل واتركيه على النار حتى يغلي جيداً.

بعد أن تغلي الماء قومي بإضافة قطع البطاطس واتركيها لمدة دقيقتين، ثم احضري وعاء أخر ضعي به ماء مثلجة ثم يتم نقل البطاطس من الماء الساخن إلى الماء البارد المثلج بحيث أن تتعرض قطع البطاطس لصدمة وتترك لمدة 3 دقائق.

ارفعي البطاطس من الماء المثلج وقومي بوضعها على منشفة ثم لتركيه حتى أن يجف من الماء تماماً لمدة 5 دقائق، قومي بإحضار أكياس الثلاجة ولبدئي في تعبئة أصابع البطاطس بداخلها ثم عليك بإدخالها إلى الفريزر على الفور.

وعند استخدامها احضري طاسة عميقة ضعي بها الزيت واتركيها على نار هادئة ثم اخرجي البطاطس من الفريز وابدئي في وضه بالزيت واحدة تلو الأخرى حتى تصبح باللون الذهبي.

ارفعيها من الزيت واتركيها على ورق المطبخ لامتصاص الزيت، واستمتعي بأصابع بطاطس مقرمشة ولذيذة.

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